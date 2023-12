Quacquarelli Symonds công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới 2024

Tiêu chí xếp hạng luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được sinh viên quan tâm khi chọn trường. Tổ chức QS cũng vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới - QS World University Rankings năm 2024 (QS WUR 2024).

Những tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng QS Rankings

Danh tiếng về học thuật (Academic Reputation): Chiếm 40% trong tổng điểm, tiêu chí này được đánh giá dựa trên chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Tỷ lệ giảng viên trên sinh viên (Falculty to Student ratio): Tỷ lệ này cũng là một thước đo hiệu quả thể hiện chất lượng giảng dạy. Tỷ lệ sinh viên thấp hơn so với giảng viên đồng nghĩa với việc sự tương tác, quan tâm đến từng sinh viên được thể hiện cao hơn.

Độ uy tín khi tuyển dụng (Employer Reputation): Được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng, điểm số cao trong tiêu chí này cũng chứng thực được nền tảng kiến thức và kỹ năng của các sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm (Employment outcomes): Tiêu chí thể hiện những cơ hội việc làm dành cho học sinh sau khi tốt nghiệp cũng như những hỗ trợ nghề nghiệp của trường dành cho sinh viên.

Top 10 trường đại học tốt nhất trên thế giới theo QS Rankings

Với kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2024 được công bố bởi tổ chức QS, vị trí đầu bảng thuộc về Viện Công nghệ Massachusetts với điểm số tuyệt đối. Ngôi trường giữ vững vị trí á quân là Đại học Cambridge. Ba ngôi trường còn lại thuộc top 5 lần lượt có Đại học Oxford, Đại học Harvard và Đại học Stanford.

Dưới đây là 10 trường đứng đầu bảng xếp hạng QS Rankings năm 2024:

- Massachusetts Institute of Technology (MIT)

- University of Cambridge

- University of Oxford

- Harvard University

- Stanford University

- Imperial College London

- ETH Zurich

- National University of Singapore

- UCL London

- University of California, Berkeley

Danh sách 10 trường hàng đầu tại Úc trong năm 2024

Bên cạnh những ngôi trường nằm trong nhóm các trường hàng đầu tại Úc - Group of 8, du học sinh có thể cân nhắc thêm hai ngôi trường nằm trong danh sách top 10 trường đại học ở Úc theo QS Rankings 2024 dưới đây:

- The University of Melbourne

- The University of New South Wales (UNSW Sydney)

- The University of Sydney

- Australian National University (ANU)

- Monash University

- The University of Queensland

- The University of Western Australia

- The University of Adelaide

- University of Technology Sydney

- Macquarie University

Các trường đại học ở Úc luôn cung cấp các chương trình giáo dục đa dạng và chất lượng cho sinh viên quốc tế (Ảnh: Shutterstock).

Danh sách 10 trường hàng đầu tại Canada năm 2024

Canada là một trong những quốc gia du học lý tưởng khi quy tụ nhiều trường đại học, ngành học chất lượng với chi phí hợp lý. Dưới đây là 10 trường hàng đầu tại Canada:

- University of Toronto

- McGill University

- University of British Columbia

- University of Alberta

- University of Waterloo

- Western University

- Université de Montréal

- University of Calgary

- McMaster University

- University of Ottawa

Danh sách 10 trường hàng đầu tại Anh trong năm 2024

Anh có nhiều cơ sở giáo dục bậc đại học và sau đại học với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Dưới đây là 10 trường hàng đầu tại Anh theo QS Rankings 2024:

- University of Cambridge

- University of Oxford

- Imperial College London

- UCL

- The University of Edinburgh

- The University of Manchester

- King's College London

- The London School of Economics and Political Science (LSE)

- University of Bristol

- The University of Warwick

Chất lượng giáo dục hàng đầu cùng môi trường năng động là những điểm cộng của các trường đại học Anh (Ảnh: Shutterstock).

Danh sách 10 trường hàng đầu tại Mỹ trong năm 2024

Dưới đây là 10 trường hàng đầu tại Mỹ theo QS Rankings 2024:

- Massachusetts Institute of Technology (MIT)

- Harvard University

- Stanford University

- University of California, Berkeley (UCB)

- University of Chicago

- University of Pennsylvania

- Cornell University

- California Institute of Technology

- Yale University

- Princeton University

