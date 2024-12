Nữ sinh chuyên Sư phạm đạt điểm tuyệt đối 1.600 SAT chỉ sau 3 tháng ôn

7h tối, khi đang cùng bạn bè đến thăm thầy chủ nhiệm ốm, Phạm Đỗ Thái An nhận kết quả SAT qua email. Nhìn thấy số điểm 1.600 hiện lên, An run người vì bất ngờ và hạnh phúc. Bạn bè ôm lấy em chúc mừng và trấn an. Đây là lần đầu tiên An thi SAT.

Phạm Đỗ Thái An là học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh chuyên Sư phạm bắt đầu ôn SAT từ ngày 16/8. Trong 3 tháng ôn luyện, ngoài làm đề do giáo viên giao, An từ tìm thêm đề thi và tài liệu trên mạng. Em cũng làm các đề trên Bluebook, nền tảng ôn thi chính thức của College Board - đơn vị quản lý kỳ thi này. Theo An đánh giá, đề thi trên Bluebook có độ khó tương đối sát với đề thi thực tế.

Là học sinh chuyên sinh, có sẵn thế mạnh về toán và khoa học tự nhiên, phần toán của bài thi SAT không làm khó An. Thách thức với nữ sinh nằm ở phần đọc hiểu. An chia sẻ, em dùng phương pháp học logic để giải bài thay vì cố gắng học thuộc.

Khi luyện đề, An tập trung nhiều vào các định dạng hay sai, ví dụ như phần văn học. Em in tất cả những lỗi sai của mình thành một tập, cuối tuần sẽ ôn lại kỹ các lỗi sai đó.

"Em cũng phát hiện ra rằng không nên đọc - dịch từng câu từng chữ, vì điều này rất tốn thời gian. Thay vào đó, mình đọc theo "keyword" (từ khóa quan trọng), nắm bắt các ý chính của đoạn văn, tốc độ làm bài sẽ nhanh hơn và cũng hiệu quả hơn. Muốn vậy, phải học cho kỹ các từ vựng thường gặp trong đề thi SAT", An nói.

Bí quyết học SAT của Phạm Đỗ Thái An là in tất cả lỗi sai ra thành một tập để ôn kỹ lại (Ảnh: NVCC).

Hàng ngày, An học chính khóa vào buổi sáng. Buổi chiều, nhà trường cho học sinh tự học, An sẽ luyện đề SAT từ 13h30 đến 18h. Buổi tối, An giải quyết bài tập về nhà của các môn học trên trường.

Ngày 7/12, khi bước chân ra khỏi phòng thi SAT, An khá tự tin với kết quả. Tuy nhiên, em chỉ đặt mục tiêu 1.500. Việc đạt số điểm tuyệt đối khiến An hết sức bất ngờ.

Anh Phạm Duy Minh - bố của Phạm Đỗ Thái An - chia sẻ, trước khi có điểm SAT, nữ sinh cũng đạt 7.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên.

Nhà An ở quận Long Biên, trong khi Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm ở quận Cầu Giấy, hàng ngày An vượt quãng đường gần 20km để đi học. An nói em cảm thấy biết ơn và may mắn khi được học ở ngôi trường này.

"Các thầy cô luôn tạo mọi điều kiện cho chúng em phát triển năng lực, sở trường của mình còn các bạn thì rất giỏi. Đó vừa là động lực vừa là áp lực để em phấn đấu học tập. Em cũng may mắn có bố mẹ luôn theo sát, ủng hộ và đồng hành với em", An tâm sự.

Dù kết quả học tập xuất sắc, An không có ý định đi du học bậc đại học. Mục tiêu của An là trúng tuyển vào Đại học VinUni, ngành Y khoa. Em mong muốn sẽ nhận được mức học bổng tốt để có thể theo học tại đây.

Mục tiêu của An là trúng tuyển vào Đại học VinUni, ngành Y khoa (Ảnh: NVCC).

SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Bài thi gồm 2 phần toán và đọc hiểu, mỗi phần có số điểm tối đa là 800. Tổng điểm tối đa là 1.600. Chỉ có 1% số thí sinh trên toàn cầu đạt được mức điểm này.

Số liệu từ College Board - đơn vị khảo thí bài thi SAT - cho thấy lượng thí sinh Việt Nam tham gia bài thi SAT tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây.

Trong các năm 2019-2022, số thí sinh thi SAT tăng khoảng 6-17% mỗi năm. Năm 2023, con số này là 74,4%. College Board ước đoán mức tăng của năm 2024 so với năm 2023 vào khoảng 63%.

Số lượng thí sinh thi SAT tăng đột biến liên quan tới việc ngày càng nhiều trường đại học tại Việt Nam sử dụng kết quả bài thi chuẩn hóa này trong xét tuyển đầu vào.

Cũng theo báo cáo của College Board, những thí sinh có điểm SAT cao cũng đạt kết quả học tập vượt trội ở bậc đại học. Số liệu khảo sát của College Board trên toàn cầu cho thấy, những thí sinh có điểm SAT từ 1400 trở lên có điểm GPA năm thứ nhất đại học từ 3,57 trở lên.