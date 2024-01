Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: "ILA là giấc mơ một thời trung học của tôi"

Ngày 6/1, 12 thí sinh ILA Speak Up 2023 đã có mặt tại Telemusic để gặp gỡ và trao đổi với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường về phần thi tài năng của mình. Các bạn nhỏ đều hào hứng và mạnh dạn chia sẻ sự chuẩn bị của mình với cố vấn. Từ lựa chọn bài hát, nhạc cụ, trang phục đến dáng đi, mỗi thí sinh đều cho thấy sự tâm huyết đặt để trong đó.

Thí sinh vào chung kết ILA Speak Up 2023 gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (Ảnh: ILA).

Tự tin sẽ tỏa sáng

Phần thi tài năng là điểm nhấn của vòng chung kết ILA Speak Up 2023. 12 thí sinh năm nay không chỉ xuất sắc về kỹ năng Anh ngữ, mà còn sở hữu những tài năng vượt xa độ tuổi. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm và hợp tác cùng nhiều tên tuổi đình đám cũng phải bất ngờ trước biểu hiện tuyệt vời của thí sinh Speak Up.

"Tôi ấn tượng vì các bạn quá giỏi tiếng Anh. Đó là lý do thuyết phục tôi sẽ gửi gắm bé nhà mình tại ILA với kỳ vọng sẽ giỏi như các thí sinh của Speak Up. Sức sáng tạo của các bé cũng tuyệt vời. Có những nội dung, ý tưởng mà tôi không nghĩ là ở độ tuổi nhỏ như vậy mà các bé có thể nghĩ ra và thực hiện được", nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ.

Mỗi thí sinh sẽ nhận tư vấn 1:1 về phần thi tài năng với cố vấn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (Ảnh: ILA).

Từng thí sinh đã làm việc 1:1 với "hit maker" của làng nhạc Việt, bám sát phần trình diễn tài năng trên sân khấu của đêm chung kết. Dựa trên chia sẻ và phần tập thử của thí sinh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đưa ra lời khuyên và sự điều chỉnh hợp lý để phần thể hiện tốt nhất có thể.

Với nhạc sĩ, một thí sinh tỏa sáng khi bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin vào chính mình. "Thí sinh nên biến phần thi của mình thành phần trình diễn thì sẽ giảm bớt áp lực từ khuôn khổ cuộc thi. Nói vậy thôi chứ để làm thì không hề dễ, vì cảm xúc hồi hộp, run trước khi biểu diễn là điều khó tránh khỏi. Cho nên tôi đã tìm cách động viên các bé, cố vấn về nội dung để các bé có cảm giác thích thú hơn với phần trình diễn của mình", nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ.

Bệ phóng tương lai

"Show The Real You" là thông điệp của sân chơi Speak Up 2023 với mục đích khơi gợi và khích lệ các bạn nhỏ thể hiện bản sắc cá nhân đầy rực rỡ. Với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, đây là một đề tài mở, giúp các thí sinh phát huy tiềm năng về sự sáng tạo của mình, trong ngôn ngữ và nghệ thuật.

Phần thi tài năng là dấu ấn đặc biệt của ILA Speak Up năm nay (Ảnh: ILA).

Chủ nhân của loạt bản "hit" như Hoa nở không màu, Cả một trời thương nhớ… nhận định cuộc thi Speak Up sẽ là bàn đạp cho những thí sinh định hướng theo đuổi nghệ thuật trong tương lai. "Mỗi bạn nhỏ là một màu sắc khác biệt và độc đáo, điều này sẽ tạo nên dấu ấn của riêng con trong lòng khán giả", anh nói.

Tận mắt gặp gỡ và trực tiếp trao đổi với 12 thí sinh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng có chút cảm giác bồi hồi nhớ về mình của ngày xưa. Anh cho hay: "ILA từng là mơ ước của tôi khi còn trung học, nhưng mà lúc đó gia đình không đủ điều kiện nên không thể theo học được. Bây giờ được hợp tác với ILA trong một cương vị khác, tôi cảm thấy thật thú vị và hào hứng".

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường hào hứng khi được làm việc cùng các thí sinh tài năng (Ảnh: ILA).

Trong vòng chung kết, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết sẽ góp mặt trong với vị trí giám khảo phần thi tài năng. Đây là nỗ lực từ ban tổ chức cuộc thi với mục đích có được những đánh giá chuyên môn và công bằng.

"Cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp. Sự chu đáo mà ban tổ chức mang đến qua từng vòng thi, từ việc hướng dẫn thí sinh về đề tài cho đến việc tổ chức cố vấn, huấn luyện trước vòng chung kết rất ý nghĩa. Tôi tin rằng qua đây, trẻ có được những lời khuyên, bài học có giá trị để có thể tự tin và tỏa sáng", chị Trâm - mẹ thí sinh Đặng Việt Anh - chia sẻ.

Thí sinh Việt Anh được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường hướng dẫn (Ảnh: ILA).

ILA Speak Up 2023 diễn ra từ tháng 9/2023 đến 1/2024 với 4 vòng thi để tìm ra người chiến thắng. Trải qua 3 vòng thi đấu, 12 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết tranh tài trực tiếp vào ngày 20/1, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM).

Không chỉ là đấu trường Anh ngữ uy tín, đêm chung kết Speak Up 2023 hứa hẹn bùng nổ với những phần biểu diễn tài năng sáng tạo, đậm chất riêng của 12 thí sinh.