Ngôi trường quốc tế gặt hái nhiều thành tích ở các kỳ thi học sinh giỏi

Cụ thể, học sinh Asian School đã mang về thành tích ấn tượng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 14 giải Ba ở các môn tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học, Toán học và Tin học.

Nổi bật trong số các học sinh là Lý Nhật Khoa (lớp 12/10 cơ sở Cộng Hòa). Không chỉ xuất sắc đạt giải Ba môn tiếng Anh, cậu học trò tài năng còn sở hữu thành tích ấn tượng với IELTS 8.0, 1.440 điểm SAT, học bổng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng - Talent Seeking Contest của Asian School cùng nhiều giải thưởng học thuật trong và ngoài trường.

Bên cạnh đó, Nhật Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và dự án xã hội, cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Nhật Khoa nhận giấy khen và kỷ niệm chương với danh hiệu "Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Trường Quốc tế Á Châu mang đến môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được trau dồi kiến thức mà còn phát triển năng khiếu và kỹ năng. Trong những năm qua, học sinh Asian School liên tục ghi dấu ấn nổi bật, mang về nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, thể thao, nghệ thuật. Tính đến năm 2023, học sinh của trường đã mang về 822 giải học sinh giỏi, 810 giải thể thao cấp quận và thành phố.

Asian School cung cấp nền giáo dục chất lượng mang tính toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế theo xu hướng hội nhập.

Đồng thời, nhiều học sinh còn ghi dấu trên các đấu trường học thuật quốc tế với loạt thành tích ấn tượng. Trong đó, nổi bật là Trần Hoàng Duy Bảo (lớp 11/3 cơ sở Văn Thánh) đã xuất sắc đạt 18 huy chương danh giá từ cuộc thi học thuật quốc tế World Scholar's Cup (WSC) 2023, giải Nhì môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022, đạt 643/677 điểm bài thi TOEFL ITP…

Trần Hoàng Duy Bảo là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi học thuật, hoạt động ngoại khóa của trường.

Asian School giữ vững thành tích với tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp các cấp qua các năm, số lượng học sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhờ có các chứng chỉ IELTS, TOEFL ITP... ở mức cao. Năm 2024 có 97,26% học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, được miễn thi và đạt 10 điểm môn Ngoại ngữ.

Asian School trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường lý tưởng để học sinh học tập và sinh hoạt.

Với nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc, hơn 3.069 học sinh Asian School đã chuyển tiếp du học tại 502 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Hàng nghìn học sinh Asian School tự tin chuyển tiếp du học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Những kết quả ấn tượng trên khẳng định mạnh mẽ cho chất lượng giáo dục tiên phong của trường, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên và học sinh. Đây cũng là bước đệm quan trọng để Asian School tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, tạo môi trường học tập hiện đại và sáng tạo, nơi học sinh được nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ, là thành viên và đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (CIS). Đối với bậc THPT, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ.

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2024-2025, để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh liên hệ:

Hotline bậc tiểu học IPS: 0983 572 477

Hotline bậc trung học AHS: 0937 018 780

Website: www.asianintlschool.edu.vn