Ngày hội Vietnam Open Day của Đại học Monash thu hút học sinh, phụ huynh

Ngày 20/10 và ngày 26/10, Đại học Monash (Úc) tổ chức sự kiện Vietnam Open Day tại TPHCM và Hà Nội, với sự tham dự của hơn 400 học sinh, sinh viên và phụ huynh. Các học sinh, sinh viên cùng phụ huynh đã có cơ hội trao đổi cùng đại diện các khoa, tìm hiểu chương trình học, đối tác quốc tế và phương pháp giáo dục cá nhân hóa của Đại học Monash.

Chuỗi sự kiện Vietnam Open Day của Monash tại Hà Nội và TPHCM thu hút hơn 400 phụ huynh và học sinh.

Dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục

Với kinh nghiệm học thuật hơn sáu thập kỷ, Monash hiện nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới. Là thành viên sáng lập của nhóm 8 đại học danh tiếng nhất tại Úc (Go8), Monash nổi bật với những nghiên cứu tiên tiến, phương pháp giảng dạy đổi mới và mối quan hệ mạnh mẽ trong các ngành.

Chương trình học cá nhân hóa, giúp sinh viên gặt hái thành công

Một trong những chủ đề chính của sự kiện Vietnam Open Day là cam kết của Monash trong việc cung cấp chương trình học cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Chương trình có sự tham gia của các đại diện từ 10 khoa, bao gồm: nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc; khoa học xã hội; kinh doanh và kinh tế; giáo dục; kỹ thuật; công nghệ thông tin; luật; y học, điều dưỡng và khoa học sức khỏe; dược và khoa học dược; khoa học tự nhiên.

Khách tham dự có cơ hội khám phá các chương trình phù hợp với mọi sở thích và mục tiêu nghề nghiệp. Các đại diện đã cung cấp thông tin quan trọng và giải đáp thắc mắc, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về những gì Monash có thể mang lại.

Học sinh, sinh viên và phụ huynh được tham gia được trao đổi trực tiếp với các đại diện từ Đại học Monash.

Bàn tư vấn của các khoa tại sự kiện đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, với những cuộc trò chuyện sôi nổi với đại diện từ Đại học Monash. Sự xuất sắc về học thuật của Monash được thể hiện qua nhiều ngành học xếp hạng số 1 tại Úc như dược (theo QS Worls Rankings), giáo dục (theo US News ranking 2024-2025 và GRAS ranking 2023), điều dưỡng (theo Shanghai Global Ranking of Academic Subjects), tài chính và kinh tế (theo US News ranking 2024-2025). Sự quan tâm của sinh viên đối với các lĩnh vực này cho thấy sự phù hợp giữa chương trình của Monash với khát vọng của sinh viên Việt Nam trong việc tạo dấu ấn trong kinh doanh, giáo dục và xã hội.

Hỗ trợ tham vọng quốc tế của sinh viên Việt Nam

Tiến sĩ Hoa Levitas, Trưởng phòng khu vực, phòng Marketing và Tuyển sinh quốc tế của Đại học Monash chia sẻ cam kết hỗ trợ tham vọng quốc tế của sinh viên Việt Nam là một trọng tâm của sự kiện Vietnam Open Day.

Thông qua các sáng kiến như: chương trình trải nghiệm giáo dục toàn diện Monash (Monash Flagship Rich Educational Experiences), chương trình đảm bảo hòa nhập toàn cầu (Global Immersion Guarantee - GIG), sinh viên sẽ có cơ hội hợp tác với các tổ chức hàng đầu toàn cầu và tham gia vào các trải nghiệm quốc tế mang tính chuyển đổi cao.

Chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và khám phá (Research, Experimentation, and Discovery - RED) cung cấp cơ hội nghiên cứu cho mọi sinh viên, không phân biệt ngành học hoặc trình độ.

Chương trình tình nguyện thực tiễn (Practical Volunteering) kết nối sinh viên với cộng đồng thông qua hoạt động tình nguyện, mang đến trải nghiệm ý nghĩa và truyền cảm hứng.

Tiến sĩ Hoa Levitas chia sẻ về các chương trình của Monash giúp trang bị cho sinh viên kỹ năng thực tế, mở rộng tầm nhìn và xây dựng mạng lưới toàn cầu hỗ trợ sự nghiệp.

Tầm nhìn của Monash dành cho các nhà lãnh đạo tương lai

Sự kiện Vietnam Open Day thể hiện khả năng của Monash trong việc trang bị cho sinh viên kỹ năng và tư duy để thành công trong thế giới toàn cầu hóa. Trường tập trung vào học tập nghiên cứu, phát triển khả năng lãnh đạo và gắn kết cộng đồng, giúp sinh viên sẵn sàng cho sự nghiệp và tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

Ông Jaime Jobson từ Khoa Kỹ thuật của Monash chia sẻ với học sinh, sinh viên những thông tin thú vị về các chương trình và câu lạc bộ sinh viên.

Đại diện các khoa chia sẻ về môi trường đa văn hóa sôi động của Monash, nơi thúc đẩy sáng tạo và hợp tác cộng đồng. Với cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, ngành công nghiệp và lĩnh vực học thuật đa dạng, Monash kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp tự tin gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, công nghệ đến y tế và nghệ thuật.

Dấu ấn với sinh viên Việt Nam

Sinh viên trải nghiệm Triển lãm ChangeIt tại sự kiện Vietnam Open Day, tìm hiểu về những tác động tích cực mà các công trình nghiên cứu của Monash có thể mang đến cho từng cá nhân và cộng đồng.

Sở hữu nền tảng học thuật vững chắc, mạng lưới toàn cầu và cam kết hướng đến sự xuất sắc và đổi mới, Monash chính là đối tác cho những sinh viên Việt Nam mang khát vọng vươn tầm quốc tế, góp phần định hình tương lai của đất nước.

Monash là trường đại học hiện đại, toàn cầu, chú trọng nghiên cứu, với chất lượng giáo dục và nghiên cứu xuất sắc trên bốn cơ sở tại Úc, cùng các cơ sở tại Malaysia và Indonesia.

Để biết thêm thông tin về Đại học Monash, truy cập monash.edu/vietnam