Ngày hội ngoại ngữ và công nghệ Prep AI Language Fair 2024

Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực giáo dục, mang lại những chuyển biến tích cực cho việc dạy và học, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ. Sự tiến bộ của công nghệ trong kỷ nguyên số hóa cho phép người học có thể học ngoại ngữ trực tuyến, học ở bất cứ nơi đâu và bằng bất cứ phương tiện nào.

Bên cạnh đó, AI mang đến triển vọng về cá nhân hóa giáo dục, hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá hiệu quả các bài tập và bài kiểm tra, đồng thời cung cấp phản hồi nhanh chóng và chính xác cho học sinh.

Ngày hội ngoại ngữ và công nghệ đáng mong chờ được tổ chức bởi Prep

Với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ cơ hội trải nghiệm phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả với sự hỗ trợ của công nghệ, Prep - nền tảng học và luyện thi thông minh tổ chức ngày hội ngoại ngữ và công nghệ Prep AI Language Fair vào ngày 3/11 tại TPHCM.

Đây là sự kiện cung cấp cho người tham gia không gian trải nghiệm việc học và luyện thi thông minh cùng AI, đồng thời mang tới những kiến thức bổ ích trong hành trình học tập từ dàn diễn giả khách mời nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Prep AI Language Fair 2024 hứa hẹn thu hút giới trẻ TPHCM.

Là đơn vị EdTech (Công nghệ giáo dục) hàng đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc học và luyện thi ngoại ngữ, Prep từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với sản phẩm giáo dục chất lượng như khóa học, luyện thi IELTS, TOEIC, HSK và khóa tiếng Anh giao tiếp PrepTalk.

Tính công nghệ trong sản phẩm giáo dục của Prep được thể hiện rõ trong phòng luyện thi ảo PREP AI ứng dụng công nghệ AI độc quyền. Dưới sự hỗ trợ của AI, học viên của Prep như được một giáo viên giỏi kèm cặp, chấm và chữa bài chi tiết, đồng hành trong hành trình học tập và luyện thi để từ đó dần đạt điểm số mục tiêu như mong muốn.

"Tầm nhìn của đơn vị là giúp người học cảm thấy như đang có một người giáo viên cố vấn tận tâm, đồng hành và hỗ trợ riêng trên chặng đường chinh phục các mục tiêu học tập", ông Phạm Quang Tú, CEO Prep chia sẻ.

Tầm nhìn đó cũng được thể hiện trong chủ đề Always by your "sai" (Một cách chơi chữ của "Always by your side" - Luôn ở bên cạnh bạn) của sự kiện Prep AI Language Fair lần này.

Trước đó, tháng 4, đơn vị cũng đã gây được tiếng vang bởi chiến dịch cùng tên, truyền cảm hứng cho bạn trẻ với thông điệp Always by your "sai". Bắt nguồn từ sự thấu hiểu, đồng cảm với tâm lý sợ sai, tự ti của bạn trẻ trong quá trình học ngôn ngữ mới, Always by your "sai" như lời khẳng định Prep sẽ đồng hành, hỗ trợ người học trên hành trình học ngoại ngữ.

Loạt hoạt động không nên bỏ lỡ tại Prep AI Language Fair 2024

Điểm nhấn của sự kiện Prep AI Language Fair 2024 nằm ở 5 trạm tiếp sức, tương ứng với 5 khu vực trải nghiệm tại sự kiện.

Loạt hoạt động trải nghiệm thú vị tại Prep AI Language Fair 2024.

Tại Testing Station (Khu vực thi thử), người tham gia sẽ được thi thử IELTS và TOEIC miễn phí, đặc biệt phần thi thử IELTS do Prep phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức.

Đến với sự kiện năm nay, các bạn còn được trực tiếp gặp gỡ và nhận tư vấn từ Hội đồng Anh cùng các đơn vị du học, việc làm hàng đầu trên thị trường như ENZ Education, INEC và TopCV tại Goal Setting Station - khu vực quầy (booth) đơn vị đối tác.

Language Station (Khu vực booth các khóa học của Prep) là nơi người tham gia được trải nghiệm khóa học của Prep, nhận tư vấn cùng ưu đãi hấp dẫn tại sự kiện.

Tại PREP AI Experience (Khu vực phòng luyện thi ảo PREP AI), các bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm phòng luyện thi ảo PREP AI tại đời thực, bao gồm phòng luyện thi Speaking ảo PREP AI cho kỳ thi IELTS, TOEIC và phòng ảo nhập vai PREP AI.

Sau cùng, Energy Station là trạm tiếp sức với 2 talkshow đến từ chuyên gia, diễn giả và người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ. Talkshow đầu tiên nhằm chia sẻ kiến thức với chủ đề "Học từ lỗi sai, "Say bye" nỗi sợ giao tiếp ngoại ngữ" được chia sẻ bởi cô Lê Chi (giáo viên PREP) và Tùng Dương (Ninh Dương Story).

Talkshow thứ hai nhằm truyền cảm hứng với chủ đề "Sai không sao. Sao không sai?" được dẫn dắt bởi thầy Tú Phạm (Founder & CEO Prep), MC Khánh Vy và diễn viên hài độc thoại Phương Nam (Sài Gòn Tếu).

Lịch trình sự kiện Prep AI Language Fair 2024.

Đăng ký tham gia Prep AI Language Fair 2024 tại đây để nắm bắt cơ hội phát triển khả năng ngoại ngữ.

Thông tin sự kiện

Prep Ai Language Fair 2024 - Always By Your "Sai"

Chủ nhật, ngày 3/11

Khách sạn The Reverie Saigon, quận 1, TPHCM

Đăng ký tại: https://palf.prepedu.com/