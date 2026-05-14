Ngành phần mềm 2026-2031: Học gì để làm chủ AI và bứt phá sự nghiệp?

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “bộ não” của mọi hệ thống công nghệ, ngành phần mềm cũng bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nếu trước đây doanh nghiệp cần những lập trình viên giỏi viết code, thì hiện nay họ tìm kiếm những kỹ sư có khả năng kết hợp AI, dữ liệu và tư duy hệ thống để tạo ra các giải pháp công nghệ thông minh.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm không còn là “có nên học công nghệ thông tin hay không”, mà là “học như thế nào để không bị AI thay thế”.

AI đang tái định nghĩa ngành phần mềm toàn cầu

Theo báo cáo của Precedence Research, thị trường phần mềm toàn cầu được dự báo sẽ vượt mốc 1.100 tỷ USD trong giai đoạn tới nhờ tốc độ phát triển mạnh mẽ của AI, điện toán đám mây và nhu cầu chuyển đổi số trên toàn cầu.

Đây cũng là lý do khiến hàng loạt vị trí như AI Engineer (Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo), Machine Learning Engineer (Kỹ sư Học máy), Data Engineer (Kỹ sư Dữ liệu), hay MLOps Engineer (Kỹ sư MLOps) trở thành nhóm nghề có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay.

Dự báo giá trị thị trường phần mềm toàn cầu giai đoạn 2025 - 2035 (Nguồn: Precedence Research).

Không chỉ thay đổi thị trường việc làm, AI còn tác động trực tiếp đến cách lập trình viên làm việc. Sự xuất hiện của các công cụ như GitHub Copilot hay ChatGPT đang giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển phần mềm, đồng thời tạo ra một thế hệ lập trình mới, nơi con người không chỉ viết code mà còn biết khai thác AI như một trợ lý công nghệ.

Trong bối cảnh đó, việc chỉ biết lập trình theo cách truyền thống đang dần không còn đủ để tạo lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp hiện ưu tiên những nhân sự vừa có nền tảng công nghệ vững chắc, vừa biết ứng dụng AI để xử lý dữ liệu, tự động hóa quy trình và tăng tốc phát triển sản phẩm.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, AI sẽ không thay thế lập trình viên, nhưng những lập trình viên biết sử dụng AI sẽ thay thế những người không thích nghi kịp.

Học phần mềm thời AI: Không chỉ biết code là đủ

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động cũng đang đặt ra áp lực lớn cho giáo dục công nghệ. Nếu trước đây việc đào tạo chủ yếu xoay quanh kỹ năng viết code, thì hiện nay nhiều chương trình đã bắt đầu chuyển từ mô hình “code-driven” (định hướng bởi mã nguồn) sang “AI-driven” (định hướng bởi trí tuệ nhân tạo), tức đào tạo gắn liền với thực hành và cập nhật công nghệ mới ngay trong quá trình học.

Trong số các mô hình đào tạo hiện nay, FPT Aptech được xem là một trong những đơn vị sớm theo đuổi định hướng lập trình tích hợp AI. Sinh viên không chỉ được học nền tảng lập trình mà còn tiếp cận sớm với các công nghệ mới như Machine Learning (Học máy), AI Agent (Tác tử AI), Generative AI (AI tạo sinh) hay xử lý dữ liệu thông minh thông qua mô hình học theo dự án thực tế.

Chia sẻ từ Thầy Trần Phước Sinh - Giám đốc đào tạo FPT Aptech (Ảnh: FPT Aptech).

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo tại FPT Aptech là thời lượng thực hành chiếm tới 70%, giúp sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trực tiếp xây dựng sản phẩm công nghệ ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Từ phát triển web, dữ liệu, cloud cho đến xây dựng hệ thống AI hiện đại, toàn bộ chương trình đều được thiết kế theo hướng “học để làm”. Các công nghệ phổ biến như Python, React, Docker, Kubernetes, Java Spring Boot hay Golang cũng được đưa vào giảng dạy nhằm giúp người học nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh nghiệp thực tế.

Việc đào tạo bám sát nhu cầu tuyển dụng không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho sinh viên trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục thay đổi bởi AI.

Lộ trình học ngành Lập trình viên Quốc tế tại FPT Aptech (Ảnh: FPT Aptech).

Làm chủ AI để không bị bỏ lại phía sau

Theo nhiều chuyên gia, tốc độ thay đổi của ngành phần mềm hiện nay diễn ra rất nhanh, khiến một công nghệ hay ngôn ngữ lập trình có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm nếu người học không liên tục cập nhật.

Vì vậy, lợi thế của lập trình viên trong giai đoạn mới không còn nằm ở việc biết nhiều ngôn ngữ lập trình, mà ở khả năng thích nghi nhanh, ứng dụng AI và giải quyết bài toán thực tế. Đây cũng là lý do nhiều chương trình đào tạo công nghệ đang chuyển hướng sang xây dựng tư duy hệ thống, khả năng làm việc cùng AI và năng lực triển khai sản phẩm thực tiễn thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết.

Làm chủ AI đang dần trở thành kỹ năng bắt buộc để làm chủ sự nghiệp (Ảnh: FPT Aptech).

Trong kỷ nguyên AI, người có lợi thế không phải là người học sớm nhất, mà là người thích nghi nhanh nhất. Với ngành phần mềm giai đoạn 2026-2031, làm chủ AI sẽ không còn là lợi thế riêng, mà trở thành kỹ năng bắt buộc để phát triển sự nghiệp công nghệ.