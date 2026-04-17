Nam sinh 12 tuổi làm mới "Mùa xuân đầu tiên" là chắt nội nhạc sĩ Văn Cao

Chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween phát trên kênh VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam, vào cuối tuần qua đã thu hút sự quan tâm của khán giả bởi tiết mục biểu diễn Mùa xuân đầu tiên của nhóm học sinh Bảo Anh, Phú Quý, Vĩnh Khang, Văn Khôi.

Đây là lần đầu tiên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được phối khí lại với âm hưởng Jazz, đồng thời có thêm phần lời Rap giàu ý nghĩa: "Bao năm bão đạn giờ lặng dần trôi xa. Xuân về khe khẽ phủ xanh từng mái nhà. Con đường năm cũ giờ rợp màu cờ hoa. Nước mắt hôm qua nay hóa thành bài ca…".

Văn Khôi (ngoài cùng bìa trái) cùng các thành viên trong ban nhạc biểu diễn "Mùa xuân đầu tiên" trong chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Người đọc Rap là Văn Khôi, tay trống trong ban nhạc. Công chúng bất ngờ khi biết Văn Khôi chính là chắt nội của nhạc sĩ Văn Cao. Phần lời Rap do Văn Khôi và Phú Quý viết. Việc làm mới lại ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với nam sinh 12 tuổi, bởi năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Mùa xuân đầu tiên ra đời.

Góc tưởng niệm cố nhạc sĩ Văn Cao trong nhà của Văn Khôi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Văn Giang, bố của Văn Khôi, cho biết nam sinh có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Em chỉ cần nghe một bài hát một lần là có thể hát lại đúng nhịp.

Ban đầu, anh Văn Giang cho con học các loại nhạc cụ khác nhau như piano, sáo, kèn… để con tiếp tục với nghệ thuật. Nhưng tới lớp 4, Văn Khôi thể hiện năng khiếu rõ rệt với trống. Do đó, vợ chồng anh Văn Giang quyết định cho con theo học chuyên nghiệp.

Sau một năm học chơi trống, Văn Khôi đã thi đỗ vào hệ trung cấp 7 năm chuyên ngành trống Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện em học năm thứ nhất, là học viên nhỏ tuổi nhất lớp ở Nhạc viện, đồng thời vẫn theo học văn hoá lớp 6 tại Trường THCS và THPT Lý Thái Tổ.

Văn Khôi (ngoài cùng bìa phải) cùng chụp ảnh cùng gia đình. Ông nội em là hoạ sĩ - nhà thơ nổi tiếng Văn Thao (từ ba từ phải qua), (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Văn Giang cho hay, việc con trai theo nghệ thuật từ sớm là điều tự nhiên. Không chỉ có cụ nội là nhạc sĩ lớn của Việt Nam - tác giả Quốc ca Việt Nam, Văn Khôi còn có ông nội là hoạ sĩ - nhà thơ nổi tiếng Văn Thao. Bản thân anh Văn Giang cũng là một hoạ sĩ. Anh trai của Văn Khôi đang học lớp 9, chưa học nhạc chính quy nhưng cũng chơi piano và guitar bass chuyên nghiệp.

Bốn thành viên, ba thế hệ trong gia đình em Văn Khôi - hậu duệ nhạc sĩ Văn Cao, đều theo nghệ thuật (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hiện tại, tiết mục biểu diễn Mùa xuân đầu tiên của ban nhạc học sinh mà Văn Khôi là thành viên được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.