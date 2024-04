Một trường học tại TPHCM tạo điều kiện cho học sinh ra trường đều biết bơi

Học sinh Trí Đức khởi động trong buổi thi lấy chứng chỉ bơi.

Được cấp chứng chỉ bơi khi học

Mỗi năm 2 lần, Trường THCS-THPT Trí Đức phối hợp cùng Trung tâm thể dục thể thao quận Tân Phú tổ chức các buổi thi cấp chứng chỉ bơi lội cho học sinh. Buổi thi gần nhất vừa diễn ra vào đầu tháng 4/2024 với hơn 500 học sinh tham gia. Lần lượt từng học sinh hoàn thành bài thi bơi sải hoặc bơi ếch.

Ngô Gia Bảo, học sinh lớp 8, hào hứng sau khi xong phần thi của mình. Bảo chia sẻ từ ngày đầu mới vào trường đã cảm thấy rất đặc biệt khi trường không chỉ dạy bơi mà còn có thi chứng chỉ bơi. "Sở hữu chứng chỉ bơi giúp em và các bạn cảm thấy tự tin hơn vào kỹ năng bơi của mình trong thực tế", Bảo nói.

Học sinh Trí Đức trên "đường đua xanh".

Còn Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, đang học lớp 10, nói bạn được học từ con số 0. Năm lớp 6 vào Trí Đức, Trâm được thầy trong câu lạc bộ bơi lội dạy từ thao tác căn bản như cách hít thở, đạp chân, quạt tay… Sau một tháng, Trâm bơi rành rẽ, biết cách làm chủ chuyển động cơ thể dưới nước.

"Mỗi tiết học bơi là một buổi em được thư giãn, thay đổi môi trường từ lớp học ra ngoài trời, giúp em học tốt hơn", Trâm nói.

Thầy Đặng Hoàng Thanh, giáo viên dạy bơi của Trường THCS-THPT Trí Đức, cho biết học sinh sẽ được học bơi trong câu lạc bộ bơi lội với thời lượng 3 tiết/tuần. Trong câu lạc bộ, các bạn được chia thành 2 nhóm biết bơi và chưa biết bơi. Với các bạn chưa biết bơi, học sinh được các thầy cô hướng dẫn từng bước, từng động tác chân, tay, có thể kèm thêm các dụng cụ như phao lưng, tay. Trung bình sau 8 - 10 buổi là bơi được.

Với nhóm đã biết bơi, các thầy cô sẽ dạy thêm những kiểu bơi nâng cao như ngửa, bướm. Ngoài ra, các bạn được hướng dẫn những kỹ thuật thi đấu như xuất phát, về đích, santo (kỹ thuật nâng cao trong bơi)… Các bạn có tiềm năng sẽ được tham gia nhóm năng khiếu vào những buổi chiều.

"Hiện tại, nhóm năng khiếu có khoảng 20 bạn, sinh hoạt 3 buổi/tuần. Các bạn tiếp tục được nâng cao thành tích và duy trì thể lực để có thể tranh tài trong những giải bơi lội học sinh các cấp", anh Thanh, giáo viên dạy bơi tại trường nói.

Học sinh Trí Đức được cấp chứng chỉ bơi đầu tháng 4.

Nhiều học sinh đạt huy chương tại các giải thể thao cấp quận, thành phố

Tại các giải thể thao học sinh cấp quận, thành phố, học sinh Trí Đức thường thể hiện thế mạnh ở nội dung bơi lội. Đại diện trường cho biết, trong năm 2022, các bạn tham dự giải thể thao học sinh Tân Phú ở bộ môn bơi lội và đạt thành tích xuất sắc với 10 tấm huy chương, bao gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

Năm 2023, bơi lội tiếp tục là "mỏ huy chương" của Trí Đức tại giải thể thao học sinh quận Tân Phú. Các bạn giành được đến 16 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng ở nội dung bơi tự do khối THPT, 13 huy chương bạc ở các nội dung bơi tự do, bơi ngửa và bơi bướm khối THPT và THCS, 2 huy chương đồng ở nội dung bơi ngửa và bơi tự do khối THPT, THCS.

Quốc Huy, học sinh lớp 8 tại Trí Đức cho hay, năng khiếu bơi lội của từng bạn học sinh được các thầy cô để ý và phát hiện từ sớm. Sau đó, thầy cô tận tình lên giáo án để phát huy điểm mạnh và cải thiện khuyết điểm. Trước mỗi cuộc thi, các thầy đều lên chiến lược, phân tích kỹ về các đối thủ để tăng cơ hội giành huy chương cho thí sinh.

Tại giải hội khỏe phù đổng cấp thành phố năm học 2023-2024, học sinh Trí Đức giành 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Còn Quốc Hoàng nói không chỉ được tạo điều kiện khi tập luyện, nhà trường còn động viên kịp thời trước, trong và sau mỗi trận thi đấu, dù là lớn hay nhỏ. Khi sở hữu huy chương, nhà trường vinh danh học sinh, giúp các bạn cảm thấy được trân trọng những công sức tập luyện mình đã bỏ ra.

"Em nghĩ đó là động lực tinh thần rất lớn cho chúng em khi thi đấu", Hoàng nói.

Các học sinh Trí Đức giành giải cao tại giải cấp thành phố môn bơi lội năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Thanh Thống, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trí Đức, cho biết từ lâu, nhà trường đã xem bơi lội là một kỹ năng cần phải phổ cập. Biết bơi sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp gần nước hoặc khi tham gia các hoạt động dưới nước. Ngoài ra, bơi lội là một bài tập toàn diện, giúp các bạn phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Ông Thống cho biết thêm hiện nay ngoài bơi lội, học sinh Trí Đức có thể tham gia 12 câu lạc bộ như nhảy hiện đại, múa, thanh nhạc, gym, bóng đá, bóng rổ, bơi, cầu lông, yoga, võ, bóng bàn,…

"Nhà trường linh hoạt sắp xếp thời gian biểu khoa học để các em có thời gian chơi thể thao. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, học sinh sẽ học được nhiều kỹ năng sống qua thể thao, như tinh thần đồng đội, giao tiếp, tính kiên trì không bỏ cuộc…", ông Thống nói.