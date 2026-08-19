Hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trước mặt giáo viên: Do hiểu nhầm và áp lực

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng có hành động chửi bới, đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên, tại trường Tiểu học Mai Sơn, Tổ công tác UBND phường Yên Thắng (Ninh Bình) đang làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực nêu trên.

Bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng có hành động chửi bới, đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên (Ảnh cắt từ clip).

Trong báo cáo giải trình gửi UBND phường Yên Thắng, bà Lê Thị Hà cho hay, từ ngày 15/9/2025, bà được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (trước đó là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn).

Thời điểm đó, bà Hà Thị Phương là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Yên Thắng. Sau khi nhận nhiệm vụ, bà Hà nhiều lần đề nghị Phó Hiệu trưởng phụ trách thực hiện bàn giao công việc để bà tiếp nhận, điều hành nhà trường.

Tuy nhiên, quá trình bàn giao kéo dài khiến bà Hà gặp khó khăn trong việc nắm bắt công việc và chịu nhiều áp lực trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ.

Bà Hà Thị Phương sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn (nơi bà Hà từng là hiệu trưởng). Trong quá trình này, giữa bà Hà và bà Phương phát sinh hiểu nhầm liên quan đến việc bàn giao chìa khóa và tủ tài liệu.

Bà Hà cho biết, khi bà sang thăm trường cũ là Trường Tiểu học Mai Sơn, bà Phương đã yêu cầu bà rời khỏi trường trước mặt các đồng nghiệp cũ. Việc này khiến bà cảm thấy bị xúc phạm danh dự, trong khi những áp lực liên quan đến công việc và quá trình bàn giao trước đó vẫn chưa được giải tỏa.

Phòng họp Trường Tiểu học Mai Sơn nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Thái Bá).

Bà Hà giải trình, trong lúc mất bình tĩnh, bà đã đập tay xuống bàn và ném cốc trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên. Nữ hiệu trưởng khẳng định, đây là hành động bộc phát trong lúc bức xúc, bối rối nhất thời, không có ác ý hay sự chuẩn bị từ trước. Bà cũng cho biết bản thân rất hối tiếc về hành động này.

Sau sự việc sau đó được Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Thắng đã làm việc với cả hai bên và hòa giải, hai hiệu trưởng hoàn tất công tác bàn giao.

Thời gian gần đây, đoạn video ghi lại cảnh bà Hà mất bình tĩnh xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Từ đó, nữ hiệu trưởng đề nghị UBND phường Yên Thắng làm rõ nguồn gốc đoạn video, người cung cấp phát tán video và động cơ, mục đích video được phát tán vào thời điểm này.