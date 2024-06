Lợi thế khi học ngành Digital Marketing tại HUTECH

Phòng thực hành Digital Marketing trang bị nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ mới

Khác với các phương thức Marketing truyền thống chủ yếu sử dụng các phương tiện in ấn, truyền hình, Digital Marketing hướng đến các phương tiện như website, Facebook, Instagram, TikTok để truyền thông tiếp thị.

Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, việc lướt mạng xã hội mỗi ngày đang là thói quen của nhiều người khiến các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trở thành những công cụ hợp thời để doanh nghiệp xác định vị thế trên phân khúc thị trường chung và tiếp cận lượng khách hàng mục tiêu lớn hơn.

HUTECH đầu tư phòng thực hành khang trang dành riêng cho sinh viên Digital Marketing.

Hiểu được điều này, HUTECH không ngừng trang bị những phương pháp học tập mới để sinh viên cập nhật xu hướng chuyển đổi số và không lạc hậu giữa tâm bão công nghệ, trong đó, phòng thực hành Digital Marketing là ví dụ điển hình.

Tại đây, các bạn luyện tập sử dụng thành thạo các công cụ SEO, PPC, Affiliate Marketing, Google Analytics, Facebook Insights vào các công việc cụ thể như nghiên cứu khách hàng, đối thủ, lập kế hoạch, sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, thiết kế hình ảnh, chạy quảng cáo đa kênh, SEO từ khóa.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI), các chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số tương lai của HUTECH còn được yêu cầu vận dụng thuần thục công cụ này làm trợ thủ đắc lực vào hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Với nhiều trải nghiệm thực tiễn nói trên, không khó để sinh viên Digital Marketing có thể am hiểu chặt chẽ quy trình vận hành các thiết bị công nghệ hiện đại và sử dụng thuần thục những phần mềm mới.

Sinh viên mô phỏng bộ phận marketing và triển khai những chiến lược tiếp thị số tối ưu.

Một điều gia tăng hứng thú hơn nữa cho sinh viên trong quá trình học đó là các bạn được nhập vai trở thành những SEO Manager (Chuyên gia SEO), Content Marketing Specialist (Chuyên gia tiếp thị nội dung), Social Media Manager (phụ trách truyền thông mạng xã hội), Digital Marketing Manager (Giám đốc Digital Marketing) như môi trường marketing chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Tập tành triển khai các chiến dịch marketing từ giảng đường, sinh viên bước đầu hình dung tính chất công việc cụ thể, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng xử lý tình huống, phản biện các vấn đề chuyên môn.

Học cùng chuyên gia, xây chắc nền tảng cho tương lai

Trong từng điều kiện và mục tiêu khác nhau, mỗi một doanh nghiệp sẽ có chiến lược quảng cáo - tiếp thị đặc thù với lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra mạng lưới gắn kết chặt chẽ với khách hàng. Việc học tập từ những chuyên gia làm việc thực tế tại doanh nghiệp giúp sinh viên Digital Marketing HUTECH cập nhật những hướng đi mới, chiến lược thực thi hiệu quả.

Các chuyên gia chia sẻ nhiều thông tin giá trị tại workshop về xây dựng kỹ năng để thành công trong kinh tế số.

Như tại workshop "Đón kỷ nguyên số, xây dựng kỹ năng cần thiết vào ngành Digital Marketing", sinh viên tiếp thu nhiều kiến thức giá trị từ ông Trần Phạm Thông Hiệp - Founder, CEO Công ty TNHH Shondo và bà Oanh Phạm Fatima - Chuyên gia tư vấn Marketing tại VNS. Đó là khái niệm Marketing số, vai trò của chúng trong kế hoạch marketing tổng thể của các doanh nghiệp, xây dựng tư duy theo xu hướng chuyển đổi số và cách tận dụng cơ hội thời kỳ kinh tế số, cách triển khai chiến lược marketing tạo ra lượng truy cập tự nhiên cao và đáp ứng mục tiêu của thương hiệu với ngân sách tiết kiệm,...

Nhiều hội thảo chuyên đề khác với chủ đề đa dạng như "Hội nhập doanh nghiệp thời 4.0 - Nghề Digital Marketing", "Xu hướng Digital Marketing trong thời kỳ 4.0" mang đến cho sinh viên góc nhìn toàn diện về tính đột phá của Digital Marketing trong quảng bá thương hiệu, khơi gợi cho sinh viên những ý tưởng sáng tạo mới để thực hiện quảng cáo - tiếp thị đánh trúng nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa doanh thu cho doanh nghiệp.

Tranh tài giải mã tình huống, sinh viên tăng cường kỹ năng thực chiến.

Lấp đầy hành trang chuyên môn, sinh viên Digital Marketing HUTECH còn tích cực tranh tài tại những sân chơi học thuật như MIB Talent, Wake up your talent, I-HUTECH Open BIZ Got talent - diễn đàn để vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ thể, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp.