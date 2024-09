Ivy Global School khai giảng năm học 2024 - 2025

Xây dựng cộng đồng đoàn kết trong đa dạng bản sắc

Năm học 2024 - 2025 lấy chủ đề "Unity In Diversity - Đoàn kết trong sự đa dạng". Bà Nguyễn Trần Như Hoa - Giám đốc Điều hành IGS cho biết: "Năm học 2024 - 2025, chúng tôi vui mừng chào đón gần 1.000 học sinh đến từ 11 quốc gia khác nhau, cả Việt Nam, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc…

Với mô hình học hybrid (trực tuyến và trực tiếp kết hợp), học sinh IGS không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện các kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu như sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng thích ứng, quản lý đội nhóm,… Tại IGS mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển bản sắc riêng qua các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa".

Hơn 500 giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia theo hai hình thức trực tiếp tại TPHCM và trực tuyến qua nền tảng Zoom Online. Đây là năm thứ 4 liên tiếp ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh của IGS cùng kết nối không khoảng cách với hình thức khai giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Khoảng cách địa lý không làm gián đoạn kết nối, trải nghiệm của các học sinh IGS trong buổi lễ. Dù có mặt trực tiếp hay tham gia qua màn hình máy tính, học sinh đều được tận hưởng trọn vẹn các phần của buổi lễ, tham gia trò chơi tương tác hứng khởi.

Thầy David Armstrong - Chủ tịch IGS chia sẻ: "Trong cộng đồng học tập đa dạng như tại IGS, mỗi học sinh mang bản sắc riêng đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh khác. Các bạn không chỉ học tập, hỗ trợ lẫn nhau mà còn được học hỏi từ những trải nghiệm riêng của nhau. Từ đó, tự đào sâu hơn kho tàng kiến thức vốn có của mình để vươn tới chinh phục những cơ hội mới".

Theo đó, IGS mang đến một không gian tràn đầy cảm xúc với những tiết mục văn nghệ và hoạt động tương tác sôi động. Với các tiết mục văn nghệ từ các tài năng IGS "Be what you wanna be" (Hãy là chính mình), "Dreamers" (Những người mộng mơ) không chỉ là những phần trình diễn, mà còn là lời nhắn nhủ mạnh mẽ về tôn vinh giá trị riêng biệt và tinh thần đoàn kết. Những chia sẻ của giáo viên từ Mỹ và Việt Nam làm sâu sắc hơn thông điệp thấu hiểu và tôn vinh sự khác biệt văn hóa trong môi trường học tập toàn cầu.

Ban giám hiệu, học sinh IGS chào đón năm học mới.

Học sinh IGS tương tác trực tuyến và trực tiếp.

Dấu ấn thành tích vượt trội của học sinh

Trong lễ khai giảng, ban giám hiệu IGS chia sẻ về những thành tích trường đạt được cùng định hướng học tập cho năm học mới. Năm học 2023 - 2024 vừa qua là năm học với nhiều thành tích đáng tự hào từ các học sinh tài năng của IGS.

Ban giám hiệu IGS chia sẻ những con số và thành tích ấn tượng.

Gần đây nhất, IGS nhận được tin vui từ các học sinh Trần Đại Hải và Lê Phan Minh Tú khi cả hai đều nhận được học bổng ASEAN toàn phần của Chính phủ Singapore cho 6 năm học tại Trường THPT Chuyên Toán và Khoa học NUSH (Singapore).

Chị Nghiêm Lai - mẹ của Trần Đại Hải chia sẻ: "Chương trình học tại IGS từ cấu trúc bài giảng, các môn học, thời gian học… phù hợp với Đại Hải và có nhiều điểm tương đồng với chương trình học tại Singapore của con, đặc biệt với 2 môn học Ngữ văn Anh - Mỹ (English Language Arts) và Khoa học. Hơn nữa, quá trình học tại IGS giúp Đại Hải củng cố nền tảng tiếng Anh không chỉ trong học tập, tham gia kỳ thi mà còn cả tiếng Anh để sử dụng trong giao tiếp cuộc sống. Vì vậy, con tự tin, độc lập hơn khi đi du học chuyển tiếp".

Hiện tại, Đại Hải và Minh Tú vẫn tiếp tục lộ trình học của mình tại IGS song song với chương trình của trường tại Singapore.

Golfer Nguyễn Anh Minh - Học sinh Tú Tài Mỹ của IGS cũng xuất sắc nhận được nhận học bổng toàn phần của Đại học Oregon State, sẵn sàng gia nhập tuyển golf của trường vào tháng 9/2025.

Tốt nghiệp Tú Tài Mỹ tại IGS - Nguyễn Anh Minh gia nhập Đại học Oregon State với học bổng toàn phần.

Kể từ cột mốc đạt kiểm định của Cognia - tổ chức kiểm định chất lượng hàng đầu Mỹ, được Bộ giáo dục Mỹ công nhận vào năm 2021, kiểm định từ NCAA - Hiệp hội Thể thao liên trường quốc gia Mỹ vào năm 2023, IGS nỗ lực không ngừng đưa đến cho học sinh Việt Nam và học sinh trên toàn thế giới cơ hội tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông Mỹ toàn diện.

Trong năm học 2024 - 2025, IGS cho biết triển khai tiếp tục các đợt đánh giá năng lực định kỳ 2 - 3 lần/năm học với bài thi theo hình thức IELTS cho học sinh Tú tài Mỹ và bài thi Exact Path (bài thi chuẩn hóa và đo lường tiến độ học tập) cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các bài thi chuẩn hóa giúp kiểm tra và đánh giá năng lực hiện tại của học sinh so với mặt bằng chung học sinh cùng khối và so với học sinh Mỹ bản địa. Từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện của học sinh giúp tối ưu phương pháp giảng dạy phù hợp.

Song song với học thuật, chương trình ngoại khóa tại IGS cũng được chú trọng. Năm học mới mở ra cơ hội cho học sinh tham gia các cuộc thi tài năng, chương trình hoạt động ngoại khóa thể thao, khóa du học hè tại IGS Campus (Florida, Mỹ)… Tất cả chương trình ngoại khóa được IGS được thiết kế tổ chức riêng phù hợp từng độ tuổi của học sinh. IGS không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng những kỹ năng cần thiết, giúp học sinh tự tin bước vào thế giới với hành trang vững chắc, không ngừng vươn xa trên hành trình học tập và phát triển bản thân.