Học sinh rối loạn tâm lý sau uống nước ngọt miễn phí: Do đồ uống có caffein

Ngày 29/3, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), đơn vị đã có công văn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh đến các trường trên địa bàn huyện sau vụ việc 3 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tar) uống nước được tiếp thị gần cổng trường và có biểu hiện rối loạn tâm lý.

Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt các trường phải tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh không mua, từ chối nhận miễn phí đồ ăn vặt không có nguồn gốc xuất xứ.

Sau uống nước ngọt miễn phí 3 học sinh đau đầu, rối loạn tâm lý phải vào cơ sở y tế theo dõi (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Khi phát hiện các cơ sở, cá nhân kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc phải chủ động báo cho chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, khoảng 15h ngày 22/3, khi các học sinh của trường đang giờ ra chơi, có một ô tô bán tải dừng ở phía trước trường và phát nước ngọt tăng lực miễn phí cho học sinh, người đi đường.

Thời điểm này, cổng trường đều được đóng kín nên những người trên xe đã đưa nước ngọt tăng lực vào cho học sinh qua song sắt hàng rào. Phát hiện sự việc, bảo vệ đã ra ngăn cản và đánh trống cho học sinh vào lớp sớm.

Có 7 học sinh lớp 5 đã nhận được 13 chai nước ngọt vỏ nhựa, dung tích 240ml với các màu sắc đen, vàng, đỏ. Trên vỏ chai ghi các dòng chữ "nước uống tăng lực 48H vị cà phê", "TOPUP vị dâu", ...

Có 6 em đã mở nắp chai và uống, trong đó 3 em uống gần hết 2 chai, 3 em uống thử thấy có mùi khác lạ với nước ngọt hàng ngày nên đã bỏ vào sọt rác.

Sau khoảng vài phút, 3 học sinh uống nhiều nhất có biểu hiện đau đầu vì sợ sệt và được trường đưa vào trạm y tế xã để các nhân viên y tế theo dõi.

Qua thăm khám, bác sĩ tại trạm y tế kết luận: Các em sau khi uống quá nhiều nước tăng lực vị cà phê, có biểu hiện rối loạn tâm lí nghi do thức uống có chứa caffein.

Đến khoảng 17h cùng ngày, sức khỏe của các học sinh ổn định và được cho về nhà theo dõi.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh thông tin, người tiếp thị nước ngọt đã gặp lãnh đạo nhà trường để xin lỗi, xin chịu trách nhiệm và chính quyền xã Ea Tar đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Bước đầu làm việc, người tiếp thị nước ngọt có cung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cấp.