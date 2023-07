Học sinh Asian School đạt học bổng toàn phần đại học hàng đầu thế giới

Bảng thành tích nổi bật

Nguyễn Lê Cát Quyên - học sinh lớp 12/4 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã nhận được thư mời nhập học với học bổng toàn phần của hai trường đại học hàng đầu thế giới: học bổng NUS College của National University of Singapore và Học bổng toàn phần ASEAN từ Nanyang Technological University, mỗi học bổng trị giá lên đến 170.000 SGD và được hỗ trợ sinh hoạt phí hàng năm, chi phí mua máy tính.

National University of Singapore (Đại học Quốc gia Singapore - NUS) đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng trên thế giới và là đại học top 2 châu Á theo bảng xếp hạng đại học QS World University Rankings 2024 và QS Asia University Rankings 2023.

Nanyang Technological University (Đại học Công nghệ Nanyang - NTU) được xếp hạng 26 trên toàn cầu và là đại học top 5 châu Á theo QS World University Rankings 2024 và QS Asia University Rankings 2023.

Yêu thích lĩnh vực kinh tế từ nhỏ, Cát Quyên đã quyết định chọn ngành Quản trị kinh doanh tại National University of Singapore (NUS) làm "bến đỗ" cho hành trình viết tiếp ước mơ của mình.

Nguyễn Lê Cát Quyên xuất sắc "ẵm" trọn học bổng toàn phần của 2 trường đại học hàng đầu (Ảnh: NVCC).

12 năm học tập tại Asian School, Cát Quyên đạt danh hiệu học sinh giỏi và có bảng thành tích ấn tượng khi xuất sắc đạt IELTS 8,5 ở lần thi đầu tiên, GPA 3 năm THPT đạt 9,8 trở lên, giải 3 môn tiếng Anh kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố… và nhiều giải thưởng khác.

Tỏa sáng với bài luận và khả năng giao tiếp tự tin

Cuối năm 2022, xác định sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, Cát Quyên đã gấp rút hoàn thiện hồ sơ để nộp vào trường đại học.

Bên cạnh những giờ học chính khóa tại Asian School, Cát Quyên còn tham gia nhiều cuộc thi, các hoạt động cộng đồng, ngoại khóa để trau dồi kỹ năng, tự tin hội nhập (Ảnh: NVCC).

Nếu điểm số là yếu tố giúp ứng viên vượt qua "vòng đầu" thì hoạt động cộng đồng, ngoại khóa là điều tạo nên sự khác biệt giúp hội đồng tuyển sinh hiểu về câu chuyện riêng và mục tiêu phát triển của từng ứng viên.

Quyên cho biết, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giúp cô bạn mở rộng góc nhìn của bản thân và trau dồi rất nhiều kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm… Bên cạnh các hoạt động do trường tổ chức, Quyên còn tham gia nhiều hoạt động khác như làm việc ở tổ chức từ thiện Fight For Dreams, phát triển thêm kỹ năng lãnh đạo và truyền thông của mình.

"Với lợi thế về thành tích học tập cũng như các hoạt động cộng đồng, em tập trung hơn cho bài luận, tìm cách kể một câu chuyện thật nhất quán và thuyết phục để thể hiện cá tính bản thân", Quyên cho hay.

Bài luận của nữ sinh Asian School chọn để chinh phục hội đồng có chủ đề: "Liệu việc nghiên cứu một vấn đề và niềm yêu thích đối với vấn đề đó có song hành với nhau không, hay càng tìm hiểu càng làm ta chán nản".

Nói về lý do chọn chủ đề trên, Quyên chia sẻ: "Với em đây là một đề tài thú vị. Trong bài luận em đã so sánh, nghiên cứu giống với việc ăn một quả chanh dây và bạn có duy trì được sự yêu thích hay không phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận quả chanh dây ấy", Cát Quyên chia sẻ.

Cát Quyên có cái nhìn bao quát, tự tin để tạo ấn tượng với hội đồng tuyển sinh. "Khi các thầy hỏi bất cứ câu gì về bản thân, em không gặp chút khó khăn nào trong việc trả lời. Đối với em, điều quan trọng nhất là phải thể hiện được sự chân thật và nhất quán với những gì mình đã thể hiện trong profile và bài luận", Quyên nói.

Khi học tại Asian School, Nguyễn Lê Cát Quyên (thứ 6 từ trái sang) là cái tên nổi bật trong các hoạt động (Ảnh: NVCC).

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định quốc tế của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc.

Với lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng nghìn học sinh của trường đã giành được học bổng và trúng tuyển vào các trường đại học thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington, California State University - Long Beach, California State Polytechnic University - Pomona, California State University - Fullerton, California State University - Los Angeles, San Diego State University, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Western Sydney, Macquarie University, National University of Singapore, Singapore Management University…

Để tìm hiểu về trường, phụ huynh có thể tham khảo thông tin tại: www.asianintlschool.edu.vn.