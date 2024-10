HIU khai giảng năm học mới: Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện

Với chủ đề "We are one - Đồng tâm, đồng lực, đồng chí hướng", năm học 2024 - 2025, tập thể sư phạm, cán bộ nhân viên và sinh viên nhà trường cam kết đồng sức, chung lòng hoàn thành các mục tiêu lớn đã đề ra trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm.

Ban giám hiệu HIU cùng các đại biểu trong buổi lễ khai giảng năm học.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều tổng lãnh sự các nước, lãnh đạo các đơn vị đối tác, cơ sở y tế, bệnh viện lớn tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng của HIU, đại diện ban giám hiệu cho biết, HIU đã đạt được nhiều thành tích trong năm học vừa qua như: đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; hoàn thành đánh giá ngoài thêm 3 chương trình đào tạo, nâng tổng số là 14 chương trình đào tạo đại học chính quy của nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, không ngừng tăng quy mô trên cơ sở nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội với 41 chương trình đào tạo đại học và 22 chương trình đào tạo sau đại học.

Năm học qua, ngoài hệ thống các bệnh viện thực hành đã có, HIU ký hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Đây là 2 bệnh viện hạng I với quy mô trên 1.000 giường bệnh đáp ứng tốt cho yêu cầu dạy - học lâm sàng cho sinh viên, học viên.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

BS CKII Nguyễn Thị Kim Loan, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, đại diện các đại biểu gửi lời chúc mừng năm học mới và cho biết trong năm học qua, bệnh viện đã đón nhận và đào tạo thực hành cho gần 300 sinh viên y khoa, 70 học viên sau đại học các chuyên ngành điều dưỡng và dược của HIU. Sinh viên được tiếp cận môi trường bệnh viện và tham gia vào quy trình chăm sóc, điều trị bệnh thực tế, học hỏi từ những tình huống y khoa cụ thể. Các bác sĩ tương lai sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Trong số hàng nghìn tân sinh viên nhập học năm 2024, có 11 thủ khoa đầu vào đã được vinh danh và được HIU trao thưởng ngay tại buổi lễ. Bên cạnh đó, HIU cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân là các cán bộ, giảng viên, sinh viên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Thầy Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU khen thưởng thủ khoa toàn trường khóa 2024.

"Năm học 2024 - 2025 là một năm học hứa hẹn ghi nhiều dấu son trong công tác dạy và học của thầy trò Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trong năm học mới, HIU sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế", đại diện HIU chia sẻ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 41 chương trình đào tạo đại học, 22 chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp 1, bao gồm các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, tiếng Anh ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của xã hội như: khoa học sức khỏe, kinh tế - quản trị, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, khoa học xã hội, công nghệ - kỹ thuật, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

HIU được đánh giá là môi trường quốc tế đậm màu sắc đa văn hóa và mang đến nhiều trải nghiệm qua từng bài học, các bài thực hành sát với nhu cầu thực tiễn. Với hơn 500 doanh nghiệp đồng hành, HIU đã và đang mang lại nhiều cơ hội thực tập và việc làm ngay từ khi còn ngồi dưới ghế nhà trường cho sinh viên, học viên.