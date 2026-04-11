Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm

Buổi lễ có sự tham dự của ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cùng các tham tán, tùy viên và đại diện của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS. TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng trường USTH, PGS. TS. Hà Quý Quỳnh, Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (Ảnh: USTH).

Về phía Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) có GS.TS. Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính, PGS.TS. Trần Đình Phong - Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các phòng ban khoa của trường.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao huân chương cho GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh (Ảnh: USTH).

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý và lâu đời nhất của Chính phủ Pháp, được Hoàng đế Napoléon I thiết lập từ đầu thế kỷ XIX nhằm vinh danh các nhà khoa học, nhà giáo dục và những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển tri thức, giáo dục cũng như lan tỏa văn hóa Pháp ngữ trên toàn thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet khẳng định Chính phủ Pháp đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh đối với quá trình xây dựng và phát triển USTH.

Chính phủ Pháp quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Sĩ quan (Officier), thay vì hạng Hiệp sĩ theo thông lệ nhằm thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đặc biệt những cống hiến quan trọng của bà đối với USTH và trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục - nghiên cứu giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Pháp chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: USTH).

Đại sứ Pháp khẳng định USTH là mô hình đại học độc đáo tại châu Á, đồng thời là biểu tượng tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Ông nhấn mạnh USTH là mô hình kiểu mẫu về hợp tác giáo dục mà Pháp mong muốn phát triển với các quốc gia khác trên thế giới. Nhân dịp này, ông cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã luôn đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của USTH nói chung, cũng như GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp nhấn mạnh GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh không chỉ là một nhà khoa học nữ tiêu biểu mà còn là một nhà quản lý xuất sắc. Tấm gương của GS.TS, Mai Thành trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa động lực và góp phần khích lệ phụ nữ dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh cho biết bà vinh dự và tự hào được đón nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính Phủ Pháp.

Phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là một khoảnh khắc của sự tri ân và hồi tưởng hành trình gắn bó sâu sắc với giáo dục, khoa học và tình hữu nghị Việt Nam - Pháp.

GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh chia sẻ niềm tự hào khi được trao huân chương (Ảnh: USTH).

Mối lương duyên giữa GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh với nước Pháp bắt đầu từ năm 1994 khi bà công tác tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (nay là Viện Khoa học Vật liệu), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tại đây, bà có cơ hội tham gia nhiều dự án với Pháp nhằm đào tạo đội ngũ nhà khoa học trẻ về lĩnh vực vật liệu và lớp phủ chống ăn mòn. Bà được trao học bổng của Chính phủ Pháp theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Paris VI.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 2003 và trở về Việt Nam, GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh tiếp tục tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu LIA giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp.

Từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập và làm việc với các đối tác Pháp, năm 2016, GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lựa chọn và tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia quản lý tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - ngôi trường được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Các khách mời chúc mừng GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh tại buổi lễ trao huân chương (Ảnh: USTH).

Trong suốt 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh và Ban Giám hiệu USTH, trường đã có những bước tiến vượt bậc trong đào tạo và nghiên cứu, trở thành dự án hợp tác giáo dục đại học thành công nhất của Pháp tại nước ngoài, tự hào là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Từ 6 ngành đào tạo ban đầu, dựa trên thế mạnh của Pháp, USTH đã mở thêm 14 ngành đào tạo mới về khoa học công nghệ, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng của thị trường lao động.

Trong đó có các chương trình cấp song bằng hợp tác với các trường đại học uy tín của Pháp ở cả ba trình độ đại học - thạc sĩ - tiến sĩ. USTH cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô đào tạo, ngày càng thu hút nhiều sinh viên tài năng và đam mê khoa học - công nghệ theo học.

Năm 2023, trường đã được Hội đồng Cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) kiểm định và công nhận đạt chuẩn kiểm định cơ sở đào tạo. USTH trở thành trường đại học trẻ nhất trong 6 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn cơ sở đào tạo của tổ chức kiểm định hàng đầu của Pháp.

USTH liên tục nằm trong Top 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam: năm 2025 đứng thứ 7 và năm 2026 đứng thứ 6 theo bảng xếp hạng VNUR (Vietnam University Ranking).

Tháng 5/2025 ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của trường khi USTH được đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm và có bài phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước cấp cao tới Việt Nam. Chuyến thăm một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của trường trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Tại buổi lễ, GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các đối tác Pháp, đặc biệt là các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc Liên minh USTH Consortium nhằm phát triển Trường USTH trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, và từng bước vươn tới vị trí top 200 các trường đại học hàng đầu châu Á”.