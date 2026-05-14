Hành trình của 100 "khăn quàng đỏ" trên chuyến tàu đặc biệt

Chiều 14/5, tại ga Hà Nội, chuyến tàu đặc biệt với chủ đề: "Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn” đã khởi hành từ ga Hà Nội tới ga Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đây là hoạt động hướng tới chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô phiên bản đặc biệt đón 100 hành khách là các cán bộ phụ trách Đội thành phố Hà Nội và quận Đống Đa các thời kỳ, và đặc biệt là các em thiếu nhi, đội viên tiêu biểu đến từ các Liên đội trên địa bàn phường Đống Đa, các em học sinh tiêu biểu của Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa và Trường PTCS Xã Đàn.

Đặc biệt, người đồng hành cùng các em học sinh trong suốt hành trình là Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn - “cha đẻ” của phong trào “Nghìn việc tốt” - một phong trào tiêu biểu của tổ chức Đội TNTP.

Khác với những chuyến tàu thông thường, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô trong dịp này mang đến một hành trình đặc biệt. Chuyến tàu được thiết kế riêng với những chặng, những câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tại chuyến tàu này, Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn đã gặp gỡ và giao lưu với các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

Ông cũng mang đến những câu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa, về sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt”, cùng những mảng ký ức tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trong suốt hành trình các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác như: Các trò chơi tìm hiểu về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, cùng hát những bài hát về tổ chức Đội...

Minh Trí - học sinh trường Tiểu học Thịnh Hào, phường Đống Đa - tỏ ra phấn khởi và háo hức trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt lần này.

Hành trình càng trở nên ý nghĩa khi chuyến tàu đưa các em về với miền di sản Bắc Ninh - chính là nơi sinh ra những Thiếu niên du kích Đình Bảng kiên cường, dũng cảm.

Chuyến tàu di sản “đặc biệt” - Hành trình kỷ niệm “85 năm: Tre bền - Măng vươn” có nhiệm vụ kể thật trọn vẹn thông điệp của những “gốc tre”, để từ đó nuôi dưỡng, chăm sóc những “búp măng” tiếp tục phát triển với những lý tưởng và hoài bão tươi đẹp.

Với những giá trị văn hóa và cảm xúc được lồng ghép xuyên suốt, chuyến tàu là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ cán bộ, đội viên tiêu biểu, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.