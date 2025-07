Hà Tiểu Linh và hành trình chinh phục 10 trường đại học Hoa Kỳ

Hành trình chinh phục ước mơ

Lên kế hoạch cho giấc mơ du học từ sớm, Tiểu Linh đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và xuất sắc nhận học bổng từ 10 trường đại học tại “xứ sở cờ hoa”: University of Massachusetts Amherst, University of Illinois Urbana-Champaign, Rutgers University-New Brunswick, Furman University, Purdue University, University of Minnesota Twin Cities, Michigan State University, University of Connecticut, University at Buffalo và Arizona State University...

Thành công của Tiểu Linh là minh chứng cho sự kiên trì, khả năng nắm bắt cơ hội, phát huy tối đa tiềm năng và quyết tâm theo đuổi ước mơ (Ảnh: Asian School).

Nhìn lại hành trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng, Tiểu Linh chia sẻ: “Điều em tự hào nhất là sự kiên trì và nỗ lực của bản thân. Để hoàn thành tất cả các bước ứng tuyển một cách cẩn thận, chi tiết đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược rõ ràng”.

Chia sẻ bí quyết thành công, Tiểu Linh cho rằng việc chủ động chuẩn bị sớm cho hành trình du học là một lợi thế lớn. Em đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình học và cơ hội học bổng của từng trường để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhờ vậy, hồ sơ của em không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn thể hiện rõ đam mê và định hướng cá nhân, từ đó ghi dấu ấn với hội đồng tuyển sinh.

Thế mạnh ngoại ngữ là chìa khóa mở cánh cửa học thuật quốc tế

Một trong những lợi thế giúp Tiểu Linh đạt được thành công là nền tảng tiếng Anh vững chắc. “Học chương trình quốc tế đã cho em cơ hội tiếp cận tài liệu phong phú, tham gia các dự án nghiên cứu và tự tin hơn khi phỏng vấn với các trường đại học”, Tiểu Linh cho biết.

Nhờ trau dồi tiếng Anh từ sớm, Tiểu Linh đã tự tin hơn trong giao tiếp, từ đó khai mở nhiều cơ hội học hỏi và trải nghiệm phong phú (Ảnh: Asian School).

Tiểu Linh còn ghi dấu ấn trong các kỳ thi quốc tế với nhiều thành tích: huy chương Vàng cuộc thi 1 Idea 1 World 2023, giải Nhất kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC12 năm 2023, giải Nhì kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC10 năm 2022, giải Bạc Olympic Tài năng Trí tuệ BISO 2024 (Brilliance Intelligence Students Olympiad) chuyên mục Thiên văn học.

Ngoài ra, em cũng là đồng tác giả của nghiên cứu mang tên “Factors Influencing Consumers Repurchase Intention Green Cosmetics in Vietnam: A Qualitative Study” (Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại mỹ phẩm xanh của người tiêu dùng tại Việt Nam) được xuất bản trên International Journal of Agriculture and Biological Sciences.

Với trái tim ấm áp và tinh thần cống hiến, Tiểu Linh cùng những người bạn sáng lập tổ chức Touch the Stars Foundation nhằm lan tỏa lòng nhân ái và mang đến những giá trị tích cực cho xã hội (Ảnh: Asian School).

Tiểu Linh cũng dành thời gian và tâm huyết cho các dự án cộng đồng, em tham gia sáng lập hai tổ chức Star Seeker và Touch the Stars Foundation giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đam mê những con số và phân tích chiến lược, Tiểu Linh đặt mục tiêu theo đuổi ngành Business Administration - Business Analytics (Quản trị Kinh doanh - Phân tích Kinh doanh), mong muốn ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp khai thác và sử dụng dữ liệu một cách thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Hành trình của Hà Tiểu Linh không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác theo đuổi ước mơ du học.

