Giáo dục năng lực tư duy sáng tạo cho trẻ

Đó cũng là kết quả mà gia đình chị Nguyễn Thị Thúy An (Cầu Giấy, Hà Nội) có được sau quá trình cho con theo học tại CMS Edu - Hệ thống giáo dục năng lực tư duy bản quyền Hàn Quốc dành cho học sinh 3-11 tuổi.

Niềm tin được đền đáp bằng "trái ngọt"

4 năm trước, Lê Nhật Huy, 8 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội chuẩn bị bước vào lớp 3. Ông nội của Nhật Huy rất quan tâm tới việc học hành của cháu và từng chứng kiến những áp lực của "chàng đích tôn" mỗi tối học bài lại phải có bố mẹ ở bên. Vì vậy, ông rất tò mò khi biết CMS Edu là chương trình giáo dục năng lực tư duy dành cho trẻ em đến từ Hàn Quốc.

Sau khi tham dự khai trương, ông đã bàn với bố mẹ Nhật Huy về việc cho cháu học tại CMS Edu nhưng vợ chồng chị Thúy An chưa đồng thuận vì không tin vào quảng cáo và trên lớp con cũng không có môn học nào mang tên là "năng lực tư duy".

Lê Nhật Huy theo học chương trình Black Hole tại CMS Edu Phạm Văn Đồng (Ảnh: CMS Edu).

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của những lần phải kèm cặp con mỗi tối lại thôi thúc anh chị tìm hiểu kỹ hơn về chương trình này. Sau nhiều đắn đo, gia đình chị cũng đi đến được quyết định chung: Nhật Huy sẽ theo học tại CMS Edu.

2 tháng đầu trôi qua, kết quả chưa thấy cải thiện nhiều, chị Thúy An lại thấp thỏm nghi ngờ. Nhưng thấy con vui hơn mỗi khi đến trung tâm học, tự tin hơn trong giao tiếp, kể cả với người lạ,… anh chị lại có niềm tin, kiên nhẫn đưa đón con đi học mỗi tuần.

6 tháng rồi một năm, chị Thúy An thở phào khi con trai thi đỗ vào lớp chọn Toán từ lớp 3, 4, lên lớp 5 lại thi đỗ vào lớp chọn Toán của Trường Tiểu học Archimedes Academy. Nhật Huy là thành viên cốt cán trong đội tuyển Toán của trường trong những năm này.

Chị Thúy An cho biết, tư duy của con mạch lạc hơn, thể hiện qua cách trả lời thông minh, linh hoạt. Cảm thấy như được giải phóng với việc học ở nhà của con, anh chị quyết định đăng ký gói học phí 2 năm liền tại CMS Edu.

Lê Nhật Huy nhận huy chương vàng tại kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo năm 2022 (Ảnh: CMS Edu).

Kết quả ngọt ngào tiếp tục đến với Nhật Huy khi em vượt qua cả nghìn thí sinh để trở thành nhà vô địch quốc gia của kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo năm 2022. Mới đây nhất, cậu bé đã đăng ký và thi đậu cả 4 trường THCS tốp đầu của Thủ đô, gồm: Trường THCS Archimedes, THCS Armsterdam, THCS Cầu Giấy và THCS Nguyễn Tất Thành.

Hiện tại, Huy đã lựa chọn học tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Chia sẻ về bí quyết giúp con đạt được các thành tích đáng nể này, chị Thúy An nói: "Ngoài học trên lớp, không học thêm ở đâu cả, chỉ ở CMS Edu thôi".

Tiên phong và kiên trì ươm mầm tư duy cho trẻ em Việt

Ông Trương Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CMS Edu cho biết, để thay đổi được quan điểm của các bậc phụ huynh là cả một quá trình nỗ lực âm thầm và cam kết cải thiện chất lượng mỗi ngày của CMS Edu.

"Ít ai biết rằng mô hình giáo dục năng lực tư duy của CMS Edu khi mới đưa về Việt Nam năm 2018 đã gặp phải thách thức lớn đến mức nào. Dù thành công tại Hàn Quốc như một chương trình đào tạo tinh hoa, song với các bố mẹ người Việt khi ấy, CMS Edu vẫn đang là vô danh giữa trào lưu cho con học tiếng Anh và bồi dưỡng năng khiếu vốn dễ nhận thấy kết quả từng ngày", ông Dũng nói.

CMS Edu là hệ thống giáo dục năng lực tư duy bản quyền Hàn Quốc dành cho học sinh từ 3-11 tuổi (Ảnh: CMS Edu).

Giữa bối cảnh "vàng thau lẫn lộn" với nhiều chương trình giáo dục năng lực dành cho trẻ, đại diện CMS Edu cho biết, đơn vị chọn giải pháp kiên trì thuyết phục khách hàng với hàng vạn cuộc gọi mỗi năm; cùng hàng trăm hội thảo, đào tạo lớn nhỏ, có sự tham gia của các chuyên gia nổi tiếng từ Hàn Quốc và Việt Nam.

CMS Edu còn bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn sâu về năng lực tư duy cùng hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc để cam kết chất lượng giáo dục với học sinh.

CMS Edu đang tìm kiếm đối tác để nhân rộng mô hình giáo dục năng lực tư duy sáng tạo theo phương thức nhượng quyền thương hiệu (Ảnh: CMS Edu).

Đến nay, CMS Edu đã phát triển thành hệ thống lớn với hơn 10 trung tâm và 2 cơ sở hợp tác, trải dài trên nhiều tỉnh, thành từ Bắc tới Nam. Cái tên CMS Edu - Hệ thống trung tâm phát triển năng lực tư duy và sáng tạo quốc tế đã trở nên thân thuộc với nhiều phụ huynh Việt Nam.

"Số lượng học viên đến với CMS Edu ngày càng nhiều hơn kể từ sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. "Riêng trong tháng 7/2023, kết quả kinh doanh của CMS Edu đã tăng 178% so với tháng 6 và hơn 200% so với tháng 5/2023", ông Trương Tuấn Dũng tiết lộ.

Vị đại diện cũng cho biết trong thời gian tới, CMS Edu sẽ tiến hành đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới phát triển theo mô hình nhượng quyền thương hiệu để mang tới cơ hội trải nghiệm các chương trình giáo dục năng lực tư duy sáng tạo đến với các em nhỏ trên mọi miền tổ quốc.