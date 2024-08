Giải pháp mang tiếng Anh tới vùng xa của nữ lãnh đạo tập đoàn giáo dục Atlantic

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Tập đoàn Atlantic Group là một trong 3 khách mời đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả qua chặng đường gặp nhiều khó khăn để chạm tay đến ước mơ của mình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan tham gia Cất Cánh tháng 8 - "Những người tìm đường".

Năm 2003, chị Lan khởi nghiệp ở lĩnh vực giáo dục từ khoản tiền 1.500 USD anh trai cho mượn. Chị cho biết bắt đầu chặng hành trình chỉ với một căn phòng 20m2, 3 nhân sự cùng một chiếc máy tính, chị đã phải tự đi tự mò đường, tự rút ra bài học sau những lần vấp ngã.

Bắt tay vào giáo dục, chị Ngọc Lan đã quy tụ những người bạn, người cộng sự cùng chí hướng, muốn có đóng góp giá trị cho cộng đồng. Chị khẳng định những giá trị đó sẽ mang tính bền vững, thiết thực, là những "viên gạch" nhỏ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Chị Ngọc Lan - Chủ tịch Atlantic Group trên đường băng "Cất Cánh" với mong muốn mang tới những con đường rộng mở cho những người trẻ Việt.

Tham gia trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm, làm cầu nối cho hàng nghìn học sinh du học, chị nhận ra những cú sốc của du học sinh Việt: sốc văn hóa, sốc ngôn ngữ, sốc phương pháp học tập. Nhiều em thành công xin học bổng, đi học rồi nhưng cuối cùng phải bỏ dở và quay trở về Việt Nam vì thiếu nhiều kỹ năng và ngoại ngữ trước khi du học.

Chị đã quyết tâm xây dựng trung tâm Atlantic Five-Star English trở thành một môi trường đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn 5 sao. Nhờ đó, học viên có thể tăng hứng thú tiếp thu kiến thức, học tốt và hiệu quả nhanh hơn.

Chị chia sẻ, tại các thành phố lớn, việc học ngoại ngữ có thể dễ dàng. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, việc học ngoại ngữ gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, việc đi lại, di chuyển hay thậm chí là học phí lớn để đến các trung tâm học ngoại ngữ cũng là gánh nặng với người học, bao gồm cả các gia đình có mức sống bình dân ở thành thị…

Với mong muốn bình đẳng hóa việc học ngoại ngữ giữa các vùng miền và điều kiện kinh tế của các gia đình, chị Lan cùng các cộng sự tại Công ty CP Five-Star E-Learning, đơn vị thành viên của Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã cho ra đời ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng số - FSEL.

Đây là nền tảng học ngoại ngữ tương tác cùng AI với thông điệp An English Center In Your Pocket (Trung tâm tiếng Anh ở ngay trong túi bạn) - FSEL có thể coi là bước đột phá, hứa hẹn tạo ra nhiều hữu ích trong việc học tiếng Anh nói chung và ngoại ngữ nói riêng của hơn 20 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam.

Chương trình FSEL được xây dựng và giảng dạy bởi các chuyên gia học thuật quốc tế.

Với slogan "An English Center In Your Pocket" - FSEL hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tiếng Anh bỏ túi mà bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào cũng đều có thể học tập theo cách của mình. Tại FSEL, học sinh ở miền núi, nông thôn, con nhà nghèo, hay con nhà khá giả… đều được học tiếng Anh bởi những người thầy quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng "5 sao" và lộ trình theo chuẩn Cambridge. FSEL mong muốn được đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, phát triển bản thân và gặt hái thành công cũng như thực hiện mơ ước của mình.

Người học chỉ cần máy tính, mạng internet là có thể tiếp cận với môi trường tiếng Anh hiện đại, chuyên nghiệp và kho tư liệu khổng lồ. Khi sử dụng nền tảng này, người học được tối ưu về chi phí, di chuyển và kết quả đầu ra được đảm bảo theo lộ trình học tập.

Trải qua hơn 5 tháng học tập, tháng 7 vừa qua, nhóm học sinh tham gia học kỳ trải nghiệm trên FSEL đã tham gia kỳ thi tiếng Anh Cambridge và IELTS, nhận về kết quả ấn tượng. Theo FSEL, với kỳ thi tiếng Anh Cambridge, 100% học viên đạt và vượt mục tiêu đề ra, 20% học viên xuất sắc tăng 2 bậc so với bài đánh giá trình độ đầu vào. Với kỳ thi IELTS, 90% học viên đạt mục tiêu kỳ vọng và có điểm trung bình các kỹ năng (overall) từ 6,5 trở lên.

Nhóm học sinh tham gia trải nghiệm trước khi FSEL ra mắt.

Đặc biệt, tháng 4/2024, FSEL cũng đã nhận giải Sao Khuê 2024 cho hạng mục "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Tháng 7/2024, Ban Đề án Ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thẩm định và đánh giá FSEL là nền tảng học tập đa dạng và phong phú, đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi học thuật phù hợp với học sinh Việt Nam ở từng độ tuổi định hướng học, thi IELTS, du học và xin học bổng đồng thời hỗ trợ tốt cho việc học tiếng Anh tại nhà trường theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

FSEL hứa hẹn tạo ra nhiều hữu ích trong việc học tiếng Anh nói chung và ngoại ngữ nói riêng của hơn 20 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Giáo dục Atlantic cho biết sẽ kết hợp với Quỹ Tấm lòng Việt trao học bổng tới học sinh nghèo vượt khó, đồng hành, chắp cánh cho các em bước tới thành công.

Phụ huynh và học sinh quan tâm FSEL có thể truy cập https://fsel.edu.vn/ để tìm hiểu thêm và đăng ký hoặc liên hệ hotline 090 347 0020.