Gần 700 thí sinh không làm thủ tục thi lớp 10 tại Hà Nội

Theo đó, số thí sinh có mặt làm thủ tục thi lớp 10 tại Hà Nội sáng 7/6 có 105.213 em. Số thí sinh dự thi chính thức được công bố là 105.911 em. Như vậy, số thí sinh vắng mặt là 698 em.

Có nhiều nguyên nhân khiến thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục: thí sinh bỏ qua buổi này, thí sinh bỏ thi, thí sinh đã trúng tuyển trường chuyên trực thuộc trường đại học...

Thí sinh nộp giấy báo thi cho giám thị (Ảnh: Thành Đông)

Bên cạnh đó, số thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt tại kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay là 12 em. Trong đó có 9 em gãy tay và 3 em cần hỗ trợ y tế liên tục. Những thí sinh này được bố trí thi ở phòng thi dự phòng.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong sáng nay, 100% các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở.

100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi.

Cán bộ coi thi hướng dẫn, phổ biến các quy định trong phòng thi (Ảnh: Thành Đông).

Mỗi điểm thi đều có một máy phát điện dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi như phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; công tác bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh...