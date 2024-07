FPT Software trao 21 suất học bổng du học Nhật Bản trị giá lên tới 46.000 USD

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Go Japan - chương trình hợp tác của FPT Software với các trường đại học hàng đầu.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Go Japan - chương trình hợp tác của FPT Software với các trường đại học hàng đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT,... nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận với môi trường giáo dục và làm việc tiên tiến tại Nhật Bản.

Với mức học bổng lên đến 100%, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và đi lại, sinh viên được tham gia chương trình đào tạo kéo dài 1,5 tháng tại Nhật Bản, bao gồm nâng cao trình độ tiếng Nhật và thực tập dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu châu Á tại FPT Japan (chi nhánh FPT Software tại Nhật Bản).

Học bổng dành cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông, Tự động hóa và cơ điện tử, dự kiến tốt nghiệp vào năm 2024 hoặc 2025. Các ứng viên được chọn dựa trên thành tích học tập, năng lực tiếng Nhật, có kết quả cao trong các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học. Quy trình xét tuyển gồm 4 vòng: hồ sơ, năng lực tiếng Nhật, đánh giá kỹ năng chuyên môn và phỏng vấn với chuyên gia từ FPT Software.

Ông Đỗ Văn Khắc - Phó tổng giám đốc FPT Software kiêm Tổng giám đốc FPT Japan chia sẻ: "Nhật Bản là thị trường trọng điểm của FPT Software. Trong tương lai, FPT Japan mong muốn lọt vào top 10 các công ty IT tại Nhật Bản và đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD vào năm 2027. Để làm được điều này, chúng tôi cần một lực lượng lớn những tài năng IT trẻ tại Nhật Bản, dự kiến tuyển mới 1.200 người trong năm 2024. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các trường đại học để tăng cường nhân sự IT thành thạo tiếng Nhật, đặt nền móng cho những ai muốn chinh phục sự nghiệp tại Nhật Bản".

Ông Đỗ Văn Khắc - Phó tổng giám đốc FPT Software kiêm Tổng giám đốc FPT Japan chia sẻ tại sự kiện trao học bổng.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: "Chương trình đào tạo cho sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng như nhiều trường đại học khác đang thay đổi nhằm cải thiện chất lượng đầu ra, cung cấp nguồn nhân lực then chốt cho sự phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam và trên thế giới. Với sự hỗ trợ của FPT Software, tôi tin rằng sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng thực tiễn đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng hiện nay".

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Là một trong các sinh viên đạt mức học bổng cao nhất, Nguyễn Bá Trung Hiếu (Đại học Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ: "Học bổng Go Japan của FPT Software như một cánh cửa mở ra cơ hội cho tôi trải nghiệm nền văn hóa mới, học hỏi kiến thức và tiến gần hơn tới mục tiêu sự nghiệp. Thành tích này là nguồn động viên để tôi không ngừng cố gắng, hướng tới trở thành một lập trình viên quốc tế".

Tại buổi lễ, FPT Software cũng đã tổ chức trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa FPT Japan Academy (trực thuộc FPT Software) và các trường đại học đối tác, bao gồm ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Phenikaa. Bước tiến quan trọng này mở ra những cơ hội to lớn hơn trong đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường Nhật Bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành CNTT Việt Nam.

Nhu cầu ủy thác phát triển phần mềm của Nhật Bản ước tính hơn 30 tỷ USD/năm, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ đạt 6-7% thị phần (số liệu IPA). Đứng trước những cơ hội lớn tại trường Nhật Bản, FPT Software cho biết có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ những công nghệ mới và xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.

Trong đó, Go Japan là một trong các chương trình được tích cực triển khai từ tháng 3/2024. Chương trình học bổng "Go Japan" là lời cam kết của FPT Software trong hành trình đào tạo và nuôi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ, không chỉ góp phần giúp Nhật Bản giải bài toán khát nhân sự CNTT mà còn mang đến nhiều cơ hội học tập, làm việc và sinh sống chất lượng cho nhiều kỹ sư CNTT Việt Nam.

FPT Japan là một trong những doanh nghiệp CNTT Việt Nam có quy mô hàng đầu tại Nhật với 3.500 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm phát triển ở Nhật Bản và đội ngũ gần 15.000 nhân sự trên toàn cầu hỗ trợ triển khai các dự án cho khách hàng Nhật Bản.

Công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp toàn diện cho hơn 450 khách hàng trên thế giới, hỗ trợ chuyển đổi số thông qua các dịch vụ tư vấn chiến lược và các giải pháp công nghệ tiên tiến như AI, học máy và điện toán đám mây. Trải qua 2 thập kỷ, FPT Japan đã được công nhận là doanh nghiệp tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, được tổ chức Great Place to Work trao tặng nhiều danh hiệu như "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", "Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Nhật Bản", "Top 5 nơi làm việc tốt nhất dành cho phụ nữ Nhật Bản năm 2022".