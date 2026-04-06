Đại học, trường nghề Phần Lan mở rộng tuyển sinh tại Việt Nam

Môi trường giáo dục của Phần Lan vừa yên bình vừa có chất lượng nổi trội (Ảnh: RAB).

Cơ hội tiếp cận mô hình giáo dục ứng dụng, đa dạng cùng Đại học Laurea

Là quốc gia nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số hạnh phúc và an toàn, Phần Lan cũng có vị trí hàng đầu về chất lượng giáo dục. Đây là quốc gia có hệ thống giáo dục chất lượng cao, chú trọng tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Đại học Khoa học Ứng dụng Laurea (Laurea UAS) là minh chứng điển hình với việc đào tạo nguồn nhân lực gắn liền nhu cầu thị trường lao động.

Sinh viên người Việt ở Trường Đại học Laurea (Ảnh: RAB).

Trường Đại học Laurea thuộc khối UAS và nổi bật với các khối ngành như điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ xã hội….

Lấy mô hình “Learning by Developing” (học bằng cách không ngừng phát triển) làm trọng tâm, Đại học Laurea chú trọng sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, gắn kết hoạt động học tập trên giảng đường với môi trường làm việc thực tế.

Nhờ sở hữu mạng lưới đối tác doanh nghiệp địa phương rộng lớn, sinh viên của trường có cơ hội tham gia, triển khai các dự án thực tiễn do trường phối hợp cùng doanh nghiệp địa phương, cơ hội thực tập và tiếp xúc với thị trường việc làm theo đó cũng được mở rộng.

Tăng cơ hội trúng tuyển đại học với kỳ tuyển sinh riêng tại Việt Nam

Thông thường, để chạm tay vào tấm vé du học Phần Lan, sinh viên quốc tế phải vượt qua kỳ thi chung được tổ chức 2 lần mỗi năm. Thống kê của Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan năm 2025 cho thấy, trong hơn 32.000 thí sinh nộp hồ sơ, chỉ khoảng 8.600 ứng viên trúng tuyển (chưa đầy 27%).

So với kỳ tuyển sinh chung, kỳ tuyển sinh riêng của Đại học Laurea tại Việt Nam có tính linh hoạt cao hơn trong cả khâu tổ chức và đánh giá, đặc biệt ứng viên có cơ hội trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với đại diện của trường.

Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen (thứ 6 từ trái sang) đến thăm và làm việc với văn phòng RAB Consulting ở TPHCM vào cuối năm 2025 (Ảnh: RAB).

Trong kỳ tuyển sinh riêng tại Việt Nam, Laurea tập trung vào các ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Phần Lan và châu Âu như Điều dưỡng (Nursing) và Quản trị dịch vụ - du lịch (Hospitality).

Đặc biệt là lĩnh vực Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe có nhu cầu nhân lực gia tăng tại Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu do tình trạng già hóa dân số gây áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế.

Theo thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty tư vấn du học RAB Consulting, việc mở rộng tuyển sinh quốc tế ở những nhóm ngành trên không chỉ giúp các trường đại học Phần Lan đa dạng hóa nguồn sinh viên mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Sức hút từ chương trình du học nghề ở Phần Lan

Không chỉ với bậc đại học mà hệ thống giáo dục nghề (Vocational Education and Training - VET) của Phần Lan cũng có uy tín trên toàn châu Âu. Theo thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD năm 2023, sau khi hoàn thành giáo dục cơ bản (tương đương lớp 9 tại Việt Nam), gần 45% học sinh Phần Lan chọn theo học VET thay vì học cấp ba.

Đại diện trường Tampere Vocational College trong sự kiện Finland Outlook 2025 - triển vọng Phần Lan do RAB Academy tổ chức (Ảnh: RAB).

Hệ thống VET ở Phần Lan đào tạo 160 ngành, chia làm 3 loại bằng cấp chính thức: Initial - Cơ bản, Further - dành cho người trưởng thành và Specialist - chuyên gia.

Các mảng đào tạo lớn gồm: Kỹ thuật, cơ khí, công nghiệp nặng, công nghệ sản xuất, xây dựng, quản trị kinh doanh, dịch vụ, chăm sóc sức khoẻ, sư phạm…

Theo Bộ Giáo dục Phần Lan (OPH), VET là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giáo dục của nước này. Bằng nghề có giá trị tương đương bằng cấp 3, cho phép người học nộp đơn lên đại học.

Từ năm 2023, mô hình này bắt đầu triển khai mạnh mẽ tại Việt Nam, tiêu biểu là sự hợp tác giữa RAB Consulting và trường nghề dành cho người trưởng thành của thành phố Tampere (TAKK).

Bà Trần Xuân Diệu cho biết tỷ lệ hoàn thành chương trình đúng và vượt tiến độ của những nhóm sinh viên Việt Nam tốt nghiệp hệ nghề đầu tiên tại Phần Lan đạt trên 90%. Tỷ lệ có việc làm đúng chuyên môn cao hơn hẳn so với các chương trình thiên về học thuật.

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc RAB Consulting, người có nhiều năm kinh nghiệm du học tại châu Âu (Ảnh: RAB).

Sinh viên Việt Nam được trường và doanh nghiệp Phần Lan đánh giá cao ở động lực học tập và khả năng thích nghi. Để hỗ trợ tối đa, lộ trình du học được thiết kế linh hoạt: sinh viên bắt đầu bằng tiếng Anh giao tiếp, sau đó chuyển sang tiếng Phần Lan để hòa nhập sâu.

Chính sách cho phép đưa theo gia đình giúp người học ổn định tâm lý và gắn bó lâu dài.

Từ năm 2025, nhiều trường nghề lớn đã tham gia tuyển sinh sinh viên Việt Nam, và dự kiến tiếp tục mở rộng trong năm 2026. Những bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội học tập mà còn là bước đệm để giới trẻ Việt trở thành những công dân toàn cầu

Ông Jouni Markkanen, Phó Thị trưởng Thành phố Tampere làm việc cùng sinh viên chuẩn bị đến Tampere tại Văn phòng RAB, số 29 Huỳnh Văn Bánh (Ảnh: RAB).