Cơ hội chinh phục học bổng 100% tại SIU bằng điểm thi THPT

Quỹ học bổng tài năng trẻ, bệ phóng cho những cá nhân xuất sắc

Quỹ học bổng tài năng trẻ của SIU là cơ hội cho mọi thí sinh có thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Với học bổng này, SIU sẽ đồng hành, kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ tài năng, giúp các em theo đuổi đam mê trên giảng đường đại học và giải quyết bài toán tài chính.

Quỹ học bổng được áp dụng cho tất cả các ngành, chuyên ngành trong chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại SIU.

Ngoài cơ hội học trong môi trường quốc tế, SIU tạo điều kiện để học sinh thể hiện cá tính, tài năng, bản lĩnh cá nhân qua các cuộc thi được nhà trường đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp.

Cụ thể, thí sinh sẽ nhận học bổng 100% học phí toàn khóa nếu trúng tuyển vào SIU bằng kết quả thi THPT 2024 có tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên, học bổng trị giá 60% học phí toàn khóa nếu có tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, hay học bổng 40% học phí toàn khóa nếu có tổ hợp 3 môn đạt từ 23 điểm trở lên.

Chọn ngành học mới, chinh phục học bổng có giá trị cao

SIU không ngừng cập nhật và mở rộng các chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới. Những ngành học mới của SIU trong năm 2024 gồm Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ giáo dục và Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin y tế, Thiết kế vi mạch, Thiết kế đồ họa) đang thu hút sự quan tâm lựa chọn của hàng nghìn thí sinh. Bởi những ngành học này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà còn được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động toàn cầu.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực, ngành Thiết kế vi mạch sẽ được SIU đào tạo từ năm 2024.

Nhằm khuyến khích sự phát triển trong các lĩnh vực có nhu cầu cao, SIU sẽ cấp học bổng Doanh nghiệp tài trợ 20% học phí toàn khóa đến tất cả thí sinh trúng tuyển các ngành học mới.

Bên cạnh đó, tân sinh viên 2024 cũng sẽ được cấp học bổng dựa trên thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa như: học bổng Chủ tịch SIU toàn phần đi kèm sinh hoạt phí hàng tháng; học bổng 50% học phí toàn khóa cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế...

Ngoài ra, trường cũng cung cấp các suất học bổng dành riêng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập tốt và có ý chí nỗ lực vươn lên bằng học bổng "Tiếp bước hành trình" tài trợ 100% học phí toàn khóa. Điểm nổi bật là học bổng được sinh viên SIU - những cựu học sinh của các trường, kết nối và trao tặng đàn em của ngôi trường THPT đã theo học.

Sinh viên SIU trở thành những đại sứ lan tỏa học bổng "Tiếp bước hành trình" tại chính ngôi trường THPT của mình.

Các chính sách học bổng của SIU không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các em và gia đình mà còn tạo động lực để các bạn phấn đấu hết mình trong học tập, nghiên cứu trên giảng đường đại học và khẳng định giá trị nghề nghiệp trong tương lai.

"Với môi trường học tập đa văn hóa, thúc đẩy sự sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt, SIU tin rằng giáo dục không chỉ là hành trình chinh phục tri thức mà còn là quá trình chuẩn bị cho thế hệ trẻ đối mặt với thử thách và sẵn sàng cho quá trình hội nhập toàn cầu", đại diện trường chia sẻ.

Đại diện trường cho biết, tất cả học sinh tốt nghiệp năm 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM đều có thể được nhận học bổng tại SIU. Học bổng "Đồng hành xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP Thủ Đức, TPHCM" ra đời với kỳ vọng phát triển giáo dục và bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững của khu vực.

Theo đó, tất cả học sinh tốt nghiệp các trường THPT trên địa bàn TP Thủ Đức khi chọn học tại SIU sẽ nhận được tài trợ 30% học phí toàn khóa (trị giá khoảng 71,5 - 190,5 triệu đồng/suất) cho bất kỳ ngành, chuyên ngành học tại SIU, không yêu cầu điều kiện duy trì các năm học sau.

Thông tin chi tiết liên hệ

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM.

Điện thoại: 02836 203 932

Website: www.siu.edu.vn

Hotline (Zalo): 0386 809 521 hoặc 0931 475 077 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24).