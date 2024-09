Chuỗi 12 khóa học kỹ năng phát triển sự nghiệp đạt chứng nhận quốc tế từ ATHE

Chương trình được triển khai trên nền tảng học tập SmartX Academy, học viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận chứng chỉ của ATHE, có giá trị toàn cầu.

ATHE là hệ thống giáo dục uy tín tại Vương quốc Anh, được kiểm định bởi Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation). Theo đó, tất cả chương trình được kiểm định bởi ATHE không chỉ tương đương với hệ thống đào tạo định hướng học thuật tại Anh mà còn tương đương với hệ thống học thuật trên toàn châu Âu như Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Việc được ATHE công nhận là một dấu ấn quan trọng, khẳng định chất lượng và tiêu chuẩn của chương trình SmartX - chuỗi 12 khóa học kỹ năng phát triển sự nghiệp. Đồng thời, học viên khi tham gia và hoàn thành lộ trình khóa học sẽ có cơ hội sở hữu chứng chỉ quốc tế do tổ chức Kiểm định toàn cầu ATHE, UK (Awards for Training and Higher Education) chứng nhận.

Chuỗi 12 khóa học kỹ năng phát triển sự nghiệp nhận chứng nhận quốc tế từ ATHE.

Chuỗi chương trình "12 Khóa học kỹ năng phát triển sự nghiệp: Bản đồ kiến tạo tương lai" được xây dựng bởi 16 chuyên gia hàng đầu từ Viện Tài chính và Quản trị (IFA). Với những nghiên cứu sâu rộng từ các báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các tổ chức uy tín toàn cầu, chương trình đã chắt lọc ra 12 kỹ năng thiết yếu mà mỗi cá nhân cần trang bị để đối mặt với môi trường công việc hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá kho tàng ẩn giấu của chàng Santiago trong "Nhà Giả Kim" - khám phá thế giới và học hỏi không ngừng, từ những kỹ năng cơ bản đến nâng cao, mỗi bước đi đều là một cơ hội để bạn khám phá và khai phá tiềm năng của mình.

Với việc kết hợp giữa lý thuyết, tình huống ứng dụng và bài tập thực hành sẽ giúp học viên hóa thân thành Santiago càng đi, càng học, góc nhìn ngày càng rộng mở để nhận ra rằng kho báu thật sự chính là sức mạnh và kỹ năng nội tại đã được trau dồi trong quãng hành trình vừa qua.

Chuỗi chương trình được triển khai trên nền tảng học trực tuyến SmartX Academy, với hệ thống quản lý học tập tiên tiến (LMS) và ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp học viên linh hoạt tiếp cận nội dung. Được thiết kế chuyên nghiệp, bài bản và cập nhật những xu hướng công nghệ mới, SmartX Academy mang đến một trải nghiệm học tập khác biệt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tiễn.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn giúp học viên xây dựng một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và mạnh mẽ. Việc hoàn thành chuỗi khóa học không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi cá nhân mà còn là bàn đạp để học viên bước xa hơn, đạt được những thành tựu trong tương lai.

Để biết thêm chi tiết về chương trình SmartX - 12 kỹ năng và cách đăng ký, xem tại https://smartx.edu.vn/course-details/chuoi-chuong-trinh-12-khoa-hoc-ky-nang-phat-trien-su-nghiep-mrxc.

Smartx Academy (Viện Quản trị Và Tài chính - IFA)

Cơ sở 1: 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, quận 1, TPHCM

Cơ sở 2: CH5, SkyCenter, 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 0942 993 979 - 0942 668 182

Website: www.smartx.edu.vn