CEO doanh nghiệp công nghệ chia sẻ về ngành học IT với học sinh sinh năm 2006

Sau khi vừa kết thúc kỳ thi chuyển cấp, nhiều học sinh sinh năm 2006 tại Hà Nội đã hào hứng tham gia sự kiện tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Sự kiện "IT Bus: Code Today - Lead the Way" diễn ra tại công ty công nghệ Twendee và Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech thu hút sự tham gia của học sinh sinh năm 2006 trên địa bàn Hà Nội có nguyện vọng đăng ký học ngành CNTT.

Nhiều cơ hội nghề nghiệp khi học công nghệ thông tin

Khác với các chương trình tư vấn hướng nghiệp được tổ chức bởi chuyên gia giáo dục tại các trường đại học, các em học sinh có dịp lắng nghe chia sẻ và được giải đáp các thắc mắc về ngành CNTT trực tiếp từ Tổng giám đốc Điều hành (CEO) Twendee Software, anh Lê Hoàng Long.

Buổi chia sẻ, gỡ khó được diễn ra thông qua việc khám phá quy trình vận hành công việc tại trụ sở doanh nghiệp.

Học sinh sinh năm 2006 cùng đội ngũ nhân viên Twendee tại trụ sở.

Tại buổi chia sẻ, vị giám đốc doanh nghiệp công nghệ tiết lộ nhiều cơ hội phát triển trong ngành. Theo anh Long, không có giới hạn nào về vị trí hay thu nhập đối với những nhân viên có năng lực.

"Không chỉ doanh nghiệp của chúng tôi mà nhiều doanh nghiệp CNTT khác đều sẵn sàng bỏ ra chi phí trả lương cao để tuyển những nhân viên có năng lực nhằm nâng cao hiệu suất, thậm chí chấp nhận để nhân viên làm việc từ xa", vị giám đốc công nghệ cho hay.

3 yêu cầu doanh nghiệp cần ở sinh viên mới ra trường

Trong buổi giao lưu, để giúp các em học sinh trở thành một lập trình viên có năng lực trong tương lai, vị giám đốc công ty công nghệ còn tiết lộ 3 yêu cầu mà doanh nghiệp cần ở sinh viên mới tốt nghiệp bao gồm: kinh nghiệm làm việc phong phú, tinh thần dấn thân và kiến thức vững về CNTT.

Vì thế, anh Long sẵn lòng đồng hành cùng Aptech trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành CNTT.

"Tôi luôn đánh giá cao môi trường đào tạo chú trọng vào cung cấp kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc cho sinh viên qua các dự án theo tiêu chuẩn doanh nghiệp như tại Aptech. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác cùng Aptech trong thời gian tới, từ đó góp phần tạo ra nguồn nhân sự bền vững cho ngành CNTT trong tương lai", Tổng giám đốc Twendee cho hay.

Với nhu cầu về nguồn nhân lực lập trình chất lượng cao cấp thiết như hiện nay, các em học sinh còn được chuyên gia công nghệ chỉ ra những yếu điểm của đa số sinh viên đại học để có thể kịp thời lên kế hoạch phát triển bản thân.

"Những nhược điểm này thường là ngoại ngữ chưa tốt, khả năng tự học và năng lực thích nghi, giao tiếp chưa hiệu quả trong môi trường công việc", vị CEO chỉ ra.

Anh Lê Hoàng Long (bên trái), Giám đốc Điều hành Công ty Twendee, và chuyên gia công nghệ giải đáp các thắc mắc về nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho các em học sinh sinh năm 2006.

Ngoài được tư vấn hướng nghiệp và cung cấp những thông tin về ngành CNTT, các em học sinh còn tham gia lớp học ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và sáng tạo tại Aptech. Lớp học diễn ra dưới sự dẫn dắt của chuyên gia công nghệ quốc tế, từ đó được tiếp cận với xu hướng công nghệ mới và áp dụng hiệu quả trong quá trình học tập sắp tới.

Nguyễn Tiến Anh, học sinh Trường THPT Lưu Hoàng hào hứng cho biết: "Aptech rất nhiệt tình với nhiều hoạt động ý nghĩa và giúp ích cho học sinh chúng em. Em vừa có thêm nhiều kiến thức về ngành CNTT, vừa nhận được nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức.

Em đã biết được nhiều thông tin và kinh nghiệm về ngành CNTT hơn. Đồng thời, hoạt động thực hành sử dụng AI tại Aptech cũng giúp em học cách áp dụng AI vào cuộc sống hàng ngày".

Ngô Phú Nguyên, trường THPT Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Em thấy chương trình tổ chức của Aptech rất cần thiết đối với các học sinh tốt nghiệp THPT muốn đăng ký ngành CNTT".

Các bạn học sinh hào hứng kết thúc hành trình IT Bus.

Trong sự kiện "IT Bus: Code Today - Lead the Way", phần đông các học sinh đã tham gia xét tuyển sớm vào Aptech để có cơ hội học tập trở thành lập trình viên quốc tế.

Trong chương trình, ban tổ chức đã công bố học bổng "Code Today" với giá trị lên đến 78 triệu đồng, được tài trợ bởi các doanh nghiệp trong ngành. Ban tổ chức cho biết, khi vừa công bố, đã có rất đông các bạn học sinh sôi nổi đăng ký để được xét tuyển học bổng này.

Theo ban tổ chức, dự kiến chương trình "IT Bus: Code Today - Lead the Way" sẽ tiếp tục tổ chức trong mùa tuyển sinh năm nay. Các bạn học sinh quan tâm có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ https://aptechvietnam.com.vn/ITbus