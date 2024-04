Bí quyết tối ưu chi phí du học

Chọn quốc gia và trường phù hợp với ngân sách

Mức chi phí du học có thể dao động đáng kể tùy thuộc vào từng quốc gia và khu vực. Đơn cử như học phí tại các trường đại học ở Mỹ thường cao hơn so với các nước Úc, New Zealand hay Canada. Nếu sinh viên lựa chọn quốc gia không phù hợp với ngân sách của mình, áp lực về tài chính có thể ảnh hưởng kết quả học tập. Do đó, các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về trường đại học và lựa chọn nơi phù hợp với tài chính cá nhân.

Trong cùng một quốc gia, học phí và chi phí sinh hoạt cũng có thể khác nhau. Các thành phố lớn thường tốn kém hơn so với các khu vực xa trung tâm. Với những bạn du học tại Úc, có thể cân nhắc lựa chọn những thành phố có chi phí sống thấp hơn như Hobart, Adelaide hay Brisbane. Những thành phố này vẫn đảm bảo cho học sinh cơ hội được học tập trong các trường đại học hàng đầu thế giới với chi phí sinh hoạt thấp hơn đến 10% - 20% so với thành phố lớn.

Tìm kiếm những suất học bổng có giá trị

Theo IDP, săn học bổng du học là một trong những điều kiện tiên quyết để giúp nhiều bạn hiện thực hóa giấc mơ du học khi điều kiện tài chính của gia đình còn hạn chế. Học bổng du học không chỉ giúp tiết kiệm chi phí học tập, sinh hoạt tại nước ngoài mà còn là niềm tự hào của nhiều học sinh, sinh viên.

Đặng Hoàng Hà Phương, xuất sắc nhận học bổng 100% từ trường Đại học Deakin cho ngành học cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce). Để đạt được học bổng du học Úc, bên cạnh thành tích học tập cao và điểm số IELTS ấn tượng, Hà Phương đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt Phương còn là người đồng sáng lập của một câu lạc bộ từ thiện cho trẻ em đường phố tại Hà Nội.

Xác định sớm đam mê du học giúp Đặng Hoàng Hà Phương có sự chuẩn bị về điểm số và các hoạt động ngoại khóa đi kèm (Ảnh: IDP).

Tìm công việc bán thời gian

Tìm kiếm việc làm thêm trong quá trình du học không chỉ là cơ hội giúp bạn tích lũy thu nhập để trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, mà còn có nhiều kinh nghiệm hữu ích trong môi trường làm việc thực tiễn. Tuy nhiên, sinh viên phải tuân theo những chính sách và quy định riêng khi làm thêm ở mỗi quốc gia.

Tại Úc, sinh viên được phép làm việc lên đến 48 giờ mỗi 2 tuần trong thời gian học, và toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Trong khi tại Anh, Mỹ, Canada, sinh viên được phép đi làm thêm 20 giờ mỗi tuần xuyên suốt trong học kỳ và toàn thời gian trong kỳ nghỉ.

Du học sinh có thể lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng và trình độ của mình như phục vụ, bán hàng, thu ngân, gia sư hoặc làm việc tại các nông trại. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lựa chọn những công việc liên quan đến ngành học để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Tham dự các sự kiện du học

Tham dự các sự kiện du học là một trong những cách hiệu quả giúp học sinh, sinh viên nắm bắt chi phí du học hiệu quả. Thông qua các sự kiện, sinh viên có cơ hội tiếp cận với các đại diện trường và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới, hiểu rõ hơn về trường, ngành học, chính sách của Chính phủ các nước và xem xét mức độ phù hợp cùng khả năng, nhu cầu của bản thân.

Với những ai đang ấp ủ ước mơ du học, Ngày hội Du học IDP tháng 5/2024 diễn ra miễn phí, mang đến cơ hội để phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên được thông tin chi tiết về điều kiện cũng như cập nhật những chính sách mới về du học. Ngày hội quy tụ đại diện của hơn 70 đại diện trường hàng đầu đến từ Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand cùng hàng trăm suất học bổng giá trị lên đến 100%.

Sự kiện diễn ra tại 3 thành phố lớn: Hà Nội (4/5), TPHCM (5/5) và Đà Nẵng (11/5).

Tham dự sự kiện của IDP để được tư vấn chọn trường và khóa học phù hợp cũng như nắm bắt cơ hội học bổng, cập nhật xu hướng du học mới, nhu cầu việc làm và cơ hội định cư năm 2024 (Ảnh: IDP).

Các bạn học sinh khi tham gia sự kiện được tư vấn chi tiết những thông tin về trường học, ngành học, chi phí du học, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Chuyên viên IDP còn hỗ trợ đăng ký thi IELTS với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

