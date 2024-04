Bệ phóng kiến tạo thế hệ cư dân tinh hoa mới tại "Thành phố Đảo Hoàng Gia"

Xu hướng đầu tư cho tri thức

Đầu tư cho tri thức đang là xu hướng của các gia đình có điều kiện để con trẻ có năng lực cạnh tranh vượt trội và thành công trong nhiều môi trường. Theo tạp chí The New Republic, 1% dân số giàu nhất nước Mỹ chi tiêu nhiều hơn 860% so với mức trung bình toàn quốc cho giáo dục. Tương tự, tại châu Á, giới tinh hoa sẵn sàng trả mạnh tay để con học ở các trường chất lượng hàng đầu.

Sự nở rộ của xu hướng đầu tư cho tri thức giúp lý giải sức hút mà Vinhomes Royal Island đang tạo ra, đặc biệt là với các gia đình có con đang trong độ tuổi đến trường.

Vinschool là hệ thống giáo dục tư thục hàng đầu Việt Nam hiện nay với chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Theo quy hoạch, Thành phố Đảo Hoàng Gia sẽ có 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool, thuộc hệ thống giáo dục tư thục hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với tầm nhìn cùng triết lý giáo dục khác biệt, Vinschool tập trung phát triển chương trình giáo dục đầy đủ các cấp nhằm hoàn thiện kiến thức - kỹ năng - phẩm chất, giúp học sinh chuẩn bị nền tảng vững chắc trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Với những gia đình mong muốn con cái được du học tại chỗ, Trường Quốc tế Hàn Quốc đầu tiên ở Hải Phòng là lựa chọn tối ưu. Đây là ngôi trường có chương trình và môi trường học tập chất lượng cao được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận, không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn cho phép học sinh được chuyển tiếp lộ trình học tập tại Hàn Quốc. Ví dụ, học sinh đang học tại Trường Quốc tế Hàn Quốc ở Vũ Yên, có thể tiếp tục học lên lớp tại Hàn Quốc và ngược lại mà không cần học bù năm, bù lớp.

Sự hiện diện của bộ đôi thương hiệu giáo dục Vinschool và Trường Quốc tế Hàn Quốc giúp các cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia có đa dạng sự lựa chọn để vừa đáp ứng nhu cầu, định hướng phát triển riêng của con em, vừa phù hợp với điều kiện tài chính gia đình. Đây cũng là yếu tố giúp Vinhomes Royal Island ghi điểm trong mắt cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng và các tỉnh, thành lân cận.

Bệ phóng kiến tạo thế hệ cư dân tinh hoa mới

Không chỉ cung cấp môi trường học thuật ưu việt, Vinhomes Royal Island còn có cảnh quan độc đáo và tiện ích đặc quyền giúp kiến tạo một thế hệ cư dân tinh hoa mới với những kỹ năng, phẩm chất theo tiêu chuẩn thế giới.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia là tiện ích phong cách quý tộc lần đầu có mặt tại Vinhomes Royal Island.

Không chỉ là khu đô thị đẳng cấp bậc nhất khu vực, nơi đây còn sở hữu Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia. Đây là tiện ích đặc quyền với câu lạc bộ Elite cho cư dân và câu lạc bộ Kids dành cho con em cư dân.

Theo đó, chỉ cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia mới được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp cũng như trải nghiệm môn thể thao cưỡi ngựa quý tộc do học viện cung cấp. Trên thế giới, đây vốn là trải nghiệm dành riêng cho giới hoàng gia, tỷ phú để rèn luyện kỹ năng, phản xạ nhanh nhẹn, linh hoạt và phẩm chất kiên cường, mạnh mẽ.

Thể thao cưỡi ngựa cũng là bộ môn dành cho những người yêu thiên nhiên, muốn tìm kiếm những trải nghiệm có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Theo một công bố của Hiệp hội nghiên cứu tương tác tâm lý giữa con người và động vật Mỹ, dành thời gian chăm sóc và cưỡi ngựa có thể giảm mức độ căng thẳng cho thanh thiếu niên.

Vì thế, sở hữu học viện cưỡi ngựa ngay bên nhà là đặc quyền để cư dân nhí của Vinhomes Royal Island vừa có thể thư giãn theo phong cách khác biệt, vừa được trang bị những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để trở nên nổi bật hơn và có cơ hội thành công lớn hơn trong xã hội cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, Vinhomes Royal Island còn dành tặng các cư dân một sân golf 36 hố rộng 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á với hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố để có thể chơi vào ban đêm. Đây là tiện ích để các cư dân luyện tập bộ môn thể thao quý tộc từ nhỏ. Nhờ đó, cư dân nhí của Vinhomes Royal Island sẽ sớm hình thành phong thái ứng xử thanh lịch và tinh tế - những tố chất cần thiết cho kinh doanh và cuộc sống sau này.

Cảnh quan và đại tiện ích đậm chất biển tại Vinhomes Royal Island kiến tạo môi trường sống hoàn thiện cho trẻ nhỏ.

10 bể bơi trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích mặt nước hàng chục nghìn m2 cùng tổ hợp sân tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… được phân bổ khắp dự án mang tới cuộc sống thể thao tràn đầy năng lượng, giúp trẻ rèn luyện thể chất, học cách sáng tạo, tư duy logic, kiểm soát cảm xúc…

Bất cứ thời điểm nào, các em cũng có thể vùng vẫy trong làn nước xanh mát ở những bể bơi 4 mùa đẳng cấp quốc tế hoặc ngay bãi tắm biển riêng phía sau nhà, thỏa mãn niềm đam mê bơi lội, từ đó rèn luyện sức khỏe và tinh thần như những chiến binh.

Cư dân nhí tại Thành phố Đảo Hoàng Gia được tận hưởng những đặc quyền vui chơi giải trí với công viên VinWonders cạnh nhà.

Thành phố Đảo Hoàng Gia còn tích hợp một công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo. Không chỉ mang đến hàng nghìn trải nghiệm vui chơi tận hưởng bốn mùa cho các cư dân nhí, tiện ích này giúp trẻ vừa khám phá thiên nhiên, vừa học hỏi được những điều mới mẻ và nuôi dưỡng tình yêu thương với muôn loài cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Với hệ thống giáo dục đẳng cấp cùng hệ tiện ích thượng lưu đặc quyền, Vinhomes Royal Island được kỳ vọng là môi trường có thể góp phần kiến tạo một thế hệ tinh hoa mới tài năng, khỏe khoắn, cân bằng trí tuệ - thể chất - tinh thần. Đó là bệ phóng giúp cư dân nhí của thành phố đảo bứt phá thành công trong tương lai.