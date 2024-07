5 lợi ích của việc học tiếng Anh online

Linh hoạt về thời gian và địa điểm

Khác với học tại trung tâm tiếng Anh, học sinh và phụ huynh phải đợi đến khi ghép đủ lớp, hay mở lớp phù hợp trình độ thì mới có thể đi học, nếu học online, bạn có thể bắt đầu khóa học bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, miễn là có kết nối internet, giúp việc học trở nên thuận tiện hơn mà không phải di chuyển.

Không chỉ linh hoạt, nền tảng FSEL mang đến trải nghiệm như lớp học trực tiếp.

Cá nhân hóa lộ trình học

Trong lớp học truyền thống, một giáo viên làm việc với 10, 20 học sinh, không thể theo sát và đáp ứng nhu cầu học tập riêng của từng bạn. Lớp học online là một câu chuyện khác. Nhờ có công nghệ, các học viên khóa online không chỉ được hưởng thụ môi trường học 1:1, mà còn có thể được cá nhân hóa lộ trình học dựa trên khả năng và mục tiêu của mỗi cá nhân.

Tương tác và môi trường học tập thú vị

Học ở trung tâm, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với giáo viên và bạn học trong lớp, nhưng nhược điểm là khá hạn chế về số lượng người và phạm vi giao lưu. Đặc biệt là với kỹ năng nghe tiếng Anh, bạn nên nghe nhiều chất giọng khác nhau, kể cả người bản xứ và các quốc gia sử dụng tiếng Anh khác để luyện khả năng nghe tốt hơn khi áp dụng vào thực tế.

Học tiếng Anh đầy thú vị và hiệu quả trên FSEL.

Nhiều nền tảng tiếng Anh online, điển hình như FSEL cung cấp cho học sinh cơ hội được tương tác với nhiều giáo viên người nước ngoài, giúp rèn khả năng nghe, cải thiện việc phát âm của bản thân. Giáo viên nước ngoài của FSEL tốt nghiệp đại học, thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ, văn học Anh hoặc giáo dục, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam giúp hiểu được rõ nhu cầu học tiếng Anh của học viên người Việt.

Bên cạnh đó, FSEL còn có diễn đàn lớp học giúp học viên giao lưu, trao đổi với các học viên khác từ khắp nơi trên thế giới dựa trên các bài tập đã gửi lên hệ thống. Học viên khi hoạt động, làm bài tập trên FSEL sẽ được thưởng xu để đổi quà tặng, giúp thúc đẩy và duy trì động lực học tập.

Kho tài liệu phong phú và đa dạng

Chương trình FSEL được xây dựng và giảng dạy bởi các chuyên gia học thuật quốc tế.

Trải qua 4 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ năm 2020 tới nay, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong nước và quốc tế của FSEL đã xây dựng 532 video bài giảng tương tác cho 2 chương trình tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS. Kèm với đó là "Ngân hàng bài tập" lên tới hơn 15.000 câu hỏi cho 6 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết - ngữ pháp và từ vựng cùng 576 kịch bản tương tác trí tuệ nhân tạo Chatbot cho dạng bài tập bổ trợ giúp học sinh cải thiện các kỹ năng còn yếu. Kho tài liệu phong phú, đa dạng và dễ dàng tiếp cận giúp tối ưu hiệu quả học tập.

Chi phí hợp lý

Với chi phí chỉ khoảng 10.000 đồng/ngày, học viên FSEL có thể tham gia các hoạt động học tập đa dạng: video bài học tương tác với giáo viên nước ngoài, diễn đàn học tập và bài tập về nhà… Qua đó, người học có thể thu nhận các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp theo chủ đề, rèn luyện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, chấm chữa bài với AI và giao lưu, trao đổi với những học viên khác đến từ khắp mọi nơi giúp tối ưu hiệu quả cũng như thúc đẩy niềm yêu thích học tập.

Từ đầu năm 2024, FSEL cho biết đã tổ chức cho các học sinh trải nghiệm miễn phí chương trình học. Ngày 5/7, các em đã tham gia kỳ thi tiếng Anh Cambridge và đạt kết quả ấn tượng. 100% học viên đạt và vượt band (thang) điểm mục tiêu, trong đó có 20% học viên xuất sắc tăng 2 bậc so với mục tiêu đặt ra. Đây là minh chứng cho thấy chất lượng và hiệu quả FSEL hứa hẹn mang lại cho cộng đồng người học tiếng Anh trên toàn quốc.

Cũng có con tham gia trải nghiệm chương trình Academic English trên nền tảng học tiếng Anh online FSEL, chị Thêm (Hà Nội) chia sẻ: "Sau quá trình 4 tháng con học trên FSEL, tôi thấy kết quả học tập môn tiếng Anh của con có tiến bộ nhiều. Đặc biệt, trong kỳ thi đội tuyển học sinh giỏi của trường vừa qua, con đã đạt giải ba".

Các học sinh học trải nghiệm trên nền tảng FSEL trong 4 tháng.

Ra mắt trong năm 2024 với slogan "An English Center In Your Pocket", FSEL hứa hẹn là một sản phẩm bỏ túi giúp học viên vừa tận hưởng nhiều lợi ích như đi học tại trung tâm, vừa trải nghiệm những ưu thế do công nghệ internet mang lại.

Hiện tại, người dùng có thể dùng thử miễn phí tất cả tính năng, nội dung trên nền tảng FSEL với vài bước đăng ký đơn giản. Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể truy cập https://fsel.edu.vn/ để tìm hiểu thêm và đăng ký hoặc liên hệ hotline 090 347 0020.