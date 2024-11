30 năm trưởng thành với diện mạo mới của Đại học Duy Tân

Hợp tác quốc tế trải dài từ châu Á đến châu Âu

Suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân trở nên nổi bật và tiêu biểu trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế khi xếp vị trí 495 Đại học tốt nhất thế giới năm 2025 và Top 100 Đại học tốt nhất châu Á năm 2024 theo trang QS Rankings.

Đến nay, từng bước đi của Đại học Duy Tân vẫn kiên định phát triển với sự kết hợp đa dạng các hoạt động. Trong đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu, là yếu tố cốt lõi trong mọi chiến lược hướng đến mục tiêu "Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên".

Những hợp tác chất lượng mang đến cho sinh viên Duy Tân cơ hội được học tập và làm việc với những vị trí việc làm hàng đầu.

Đại học Duy Tân có hợp tác quốc tế trải dài từ Mỹ, Canada, Anh, Đức đến Nhật Bản, Hàn Quốc... với những hiệu quả nhất định, mang đến mối quan hệ hợp tác bền vững cùng nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Cụ thể, hợp tác với Samsung để triển khai nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam và thế giới.

Nhà trường cũng hợp tác về đào tạo với Đại học Troy (Mỹ) để triển khai Chương trình ADP (American Degree Program) - chương trình du học tại chỗ với ưu thế nhận bằng của Mỹ khi học ngay tại Đại học Duy Tân và hàng loạt đại học lớn như Đại học Pittsburgh (UPitt), Đại học Illinois ở Chicago (UIC), ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore)… để đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe mang nhiều đặc thù.

Sinh viên đến học tập ở Đại học Duy Tân được học tập cùng đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn cao cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Từ đây, chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao rõ rệt với minh chứng là các kết quả kiểm định trong nước và quốc tế (đạt kiểm định ABET cho 4 chương trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và điện - điện tử, đạt kiểm định UNWTO.TedQual cho 2 chương trình nhà hàng và khách sạn quốc tế thuộc lĩnh vực du lịch).

Song hành cùng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đang tạo nên những dấu ấn đầy khởi sắc với nhiều thành công từ chính các nhà khoa học người Việt, những người đã tốt nghiệp tiến sĩ từ các đại học danh tiếng trên thế giới, cùng đông đảo các nhà khoa học người nước ngoài đang trực tiếp làm việc tại trường.

Góp sức vào các thành quả nghiên cứu đó của Đại học Duy Tân có 2 nhà khoa học đang được các bảng xếp hạng thế giới ghi nhận với vị trí cao. Đó là TS. Hoàng Nhật Đức và TS. Trần Nguyễn Hải. Đây là 2 trong số 5 nhà khoa học của Việt Nam được ghi nhận trong Bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên trong khoa học năm 2023 (Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking).

30 năm đồng hành cùng sinh viên khó khăn

Trong suốt 30 năm qua, Đại học Duy Tân luôn đồng hành khích lệ các em học sinh vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong học tập với những học bổng giá trị. Đơn cử, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lê Văn Quyến xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh éo le khi bố bị ung thư và mù một mắt, mẹ bị suy thận nhưng cậu học trò vẫn vượt khó học giỏi và là thủ khoa đầu vào của Đại học Duy Tân với 28,79 điểm.

Lựa chọn theo học cả 2 ngành du lịch và thiết kế thời trang, Quyến nỗ lực vượt khó học giỏi và đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Duy Tân cho 4 năm học.

AHLD.NGƯT. Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân - trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên Lê Văn Quyến.

Còn cô học trò mồ côi sau bão Chanchu - Vương Thị Linh Kiều - đang theo học ngành logistics & quản lý chuỗi cung ứng cũng được Đại học Duy Tân trao học bổng toàn phần trị giá hơn 132 triệu đồng năm học 2024.

Đại học Duy Tân cũng tặng học bổng toàn phần năm 2024 cho con gái cựu binh Gạc Ma - Dương Văn Dũng là em Dương Thị Mỹ Linh khi nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Mỹ Linh là sinh viên ngành quản trị du lịch và dịch vụ hàng không, Trường Du lịch (HTi), Đại học Duy Tân.

Cán bộ của Đại học Duy Tân còn bỏ thời gian và công sức nghiên cứu, chế tạo để dành tặng 10 chiếc xe lăn điện cho người khuyết tật thuộc các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thầy và trò Đại học Duy Tân với những giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Vào mỗi mùa tuyển sinh, Đại học Duy Tân đều dành quỹ học bổng lớn lên tới hàng chục tỷ đồng để trao các học bổng toàn phần, học bổng bán phần, tiếp sức đến trường cùng nhiều suất học bổng khác cho các thí sinh trúng tuyển. Trong đó, năm 2024, Đại học Duy Tân đã cấp hơn 20,5 tỷ đồng giá trị tiền học bổng cho sinh viên vào lễ Khai giảng năm học mới.

Đại diện Đại học Duy Tân cho hay, những ghi nhận bước đầu từ xã hội đang mang đến một niềm tin rất lớn để thầy và trò của Đại học Duy Tân tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên chặng đường sắp tới. "Dù chặng đường còn nhiều thử thách nhưng điều đó càng giúp khẳng định năng lực, bản lĩnh cùng sự kiên định tất cả vì những thế hệ sinh viên năng động, giỏi giang trong tương lai của Đại học Duy Tân", đại diện nhà trường chia sẻ.