3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 và câu chuyện ít người biết

Vào 14h30 hôm nay (28/2), báo Dân trí giao lưu cùng 3 nhân vật được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 là: TS Nguyễn Viết Hương (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), Phùng Quang Trung (lĩnh vực Hoạt động xã hội) và Nguyễn Hữu Tiến Hưng (lĩnh vực Học tập).

Thông qua buổi trò chuyện cởi mở trong khoảng 2 giờ đồng hồ, độc giả có thể hiểu hơn về những nỗ lực phấn đấu và cống hiến trong lĩnh vực cũng như cho xã hội của 3 người trẻ tài năng này.

Xin mời quý độc giả theo dõi nội dung buổi giao lưu:

16h:

Câu hỏi cuối, anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ Việt Nam đang bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học?

TS Nguyễn Viết Hương: Để đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam đang bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học, tôi xin tóm tắt trong mấy từ:

- Thú vị: Nghiên cứu khoa học là chặng đường tìm tòi khám phá ra các tri thức mới, ứng dụng vào đời sống, và đó là một chặng đường vẻ vang. Niềm hạnh phúc khi khám phá ra điều gì đó mới mẻ quả thật rất đặc biệt.

- Hãy lạc quan: Vì nghiên cứu khoa học là một chặng đường rất thử thách, nhiều kết quả không như kỳ vọng. Đó là một quá trình học hỏi từ những sự thất bại, vì thế hãy chuẩn bị tâm thế lạc quan, và bình thản khi đối diện.

- Liêm chính và chuyên nghiệp: Làm nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học vật liệu nói riêng không thể vội vàng. Đó là một quá trình đòi hỏi suy nghĩ rất thấu đáo, từ những bước thu thập dữ liệu, đến phân tích đánh giá và tối ưu. Hãy thật cẩn thận và làm đúng, chuyên nghiệp ngay từ những bước chân đầu tiên.

- Đừng quá chú trọng đến vấn đề thu nhập: Hãy cứ vô tư, say mê trau dồi kiến thức, và kỹ năng nghiên cứu thật tốt, các cơ hội lớn sẽ tự tìm đến các bạn.

Sau khi chia sẻ về công việc đầy tính nhân văn, thông điệp Trung muốn gửi đến thế hệ trẻ là gì?

Phùng Quang Trung: Mình mong rằng những việc mình làm có thể chạm đến nhiều bạn trẻ hơn, giúp họ hiểu sâu sắc về sự hy sinh to lớn của cha ông. Chiến tranh không chỉ là những trang sách lịch sử, mà còn là những mất mát, đau thương cần được khắc ghi.

Thông qua các dự án của mình và nhóm, mình hy vọng có thể truyền cảm hứng về lòng biết ơn và sự trân trọng quá khứ. Quan trọng hơn, mình mong muốn kết nối những bạn trẻ có chung đam mê, cùng lan tỏa giá trị nhân văn đến nhiều người hơn nữa.

Tiến Hưng có thể dành một lời khuyên đến các bạn học sinh, sinh viên đang trên hành trình theo đuổi ước mơ?

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Nếu được gửi một lời khuyên đến các bạn trẻ, mình muốn nhắn nhủ các bạn về sự kiên trì. Mong rằng các bạn sẽ luôn có tinh thần kiên trì để theo đuổi những mục tiêu của mình, đó sẽ là một "vũ khí" lợi hại để chúng ta vượt qua chông gai trên hành trình mình đã chọn.

Phùng Quang Trung viết sổ tay lưu niệm tại nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng trong khuôn khổ dự án "Thanh Miện - Ngày trở về" (Ảnh: NVCC).

15h50:

Bạn nghĩ sao về giá trị tinh thần trong những bức ảnh được phục dựng?

Mình nghĩ phục dựng ảnh không chỉ là một công việc đơn thuần, mà còn là cách để chúng mình trở thành cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai qua từng bức hình.

Mỗi bức ảnh phục dựng không chỉ đưa người xem trở về quá khứ mà còn giúp họ sống lại những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt. Ở hiện tại, những bức ảnh ấy giúp gia đình cảm thấy gần gũi, kết nối với người đã khuất.

Còn trong tương lai, chúng trở thành di sản, lưu giữ ký ức, câu chuyện và dấu ấn của những thế hệ trước để con cháu sau này có thể biết đến những câu chuyện, những con người đã đi qua lịch sử của gia đình, của dân tộc.

Vì vậy, phục dựng ảnh không chỉ là một công việc. Đây còn là một phần không thể thiếu trong việc lưu giữ giá trị văn hóa, tình cảm và kỷ niệm, tạo nên một vòng tròn vĩnh cửu của thời gian.

Ngoài ra, phục dựng và ghép ảnh còn là một cách tri ân đặc biệt của thế hệ trẻ. Trong thời đại công nghệ 4.0, chúng mình có cơ hội ứng dụng khoa học kỹ thuật để bảo tồn và tái hiện những hình ảnh lịch sử, những khoảnh khắc quý giá của cha ông.

Giờ đây, công nghệ và khoa học kỹ thuật không chỉ phục vụ cho sự phát triển xã hội mà còn mang lại giá trị tinh thần sâu sắc. Nó giúp con người lưu giữ ký ức, truyền tải những câu chuyện lịch sử qua nhiều thế hệ.

Việc theo đội tuyển Hóa học từ sớm như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc học các môn học khác của Tiến Hưng?

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Thời gian đầu mình vẫn cân bằng được thời gian học Hóa với các môn khác vì khối lượng kiến thức chưa nhiều. Tuy nhiên khi các kỳ thi học sinh giỏi đến gần, mình phải chấp nhận bớt thời gian và công sức từ các môn học khác để dành "toàn lực" cho Hóa học.

Mình vẫn cố gắng dành thời gian cho việc học trên lớp bằng cách tranh thủ về lớp học cùng các bạn khi không có lịch học với đội tuyển. Ngoài ra, các thầy cô và bạn bè cũng giúp đỡ mình rất nhiều để không bị rỗng kiến thức các môn học còn lại.

TS Nguyễn Viết Hương với niềm đam mê khoa học to lớn, mong muốn phát triển nền khoa học nước nhà (Ảnh: NVCC).

15h45:

Điều gì đã truyền cảm hứng cho anh theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu hiện tại?

TS Nguyễn Viết Hương: Tháng 10/2018, tôi lấy bằng tiến sĩ. Sau đó, tôi tiếp tục ở lại làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ (post-doc) và bắt đầu suy nghĩ về việc: Về Việt Nam thì triển khai nghiên cứu như thế nào? Đó là một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Ở Việt Nam ta điều kiện còn thiếu thốn, công nghệ chế tạo vật liệu nano chất lượng cao còn chưa phát triển mạnh. Các thế hệ máy móc hiện đại được đầu tư, sau một thời gian vận hành đều gặp vấn đề kỹ thuật và đa số đều ngừng hoạt động hoặc không còn phát huy được nữa. Đó là một sự lãng phí lớn.

Như một cơ duyên, tôi được tiếp cận công nghệ SALD từ những bước đầu tiên khi xây dựng hệ thiết bị. Đến khi làm NCS tiến sĩ và post-doc, tôi là người trực tiếp vận hành. Tôi hiểu rất rõ việc làm như thế nào để tối ưu hóa và cải tiến hệ thống cho phù hợp.

Và thế là trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ, đưa công nghệ SALD mà mình đã được học và làm chủ, về Việt Nam triển khai. Đó sẽ là bước quan trọng để mở ra khả năng tự chủ về công nghệ trong nước, mở ra cơ hội hợp tác cho các nhóm NC trong nước, cũng như với nước ngoài.

Quay trở lại với những ngày học cấp 2, điều gì đã khiến Tiến Hưng có niềm đam mê mãnh liệt với Hóa học đến vậy?

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Cũng như nhiều bạn trẻ khác, mình "bén duyên" với hóa học từ năm lớp 8 và ngay lập tức hứng thú với môn học này. Mình thấy hóa học cực kỳ thú vị. Mình được tự tay thực hiện những phản ứng hóa học đẹp mắt, được lý giải những hiện tượng trong thiên nhiên và cuộc sống theo góc nhìn khoa học.

Mặc dù lúc đó mình đang học ở đội tuyển tiếng Anh, nhưng sau một thời gian học hóa mình đã xin chuyển đội tuyển để theo đuổi đam mê. Đó cũng là bước đi đầu tiên đưa mình đến với những thành công như hiện tại.

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Hải Dương (Ảnh: NVCC).

15h40:

Chọn nghề phục dựng ảnh, bạn được và mất gì?

Phùng Quang Trung: Mình nhận lại rất nhiều từ hoạt động tri ân. Bởi đây không phải là một trao đổi vật chất mà là trao đi tình cảm, sẻ chia và kết nối. Nhìn thấy nụ cười, ánh mắt biết ơn của những người mình giúp đỡ, hay chứng kiến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ, dù nhỏ bé nhưng đều là những điều vô giá.

Mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều câu chuyện đời, số phận mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Qua đó, mình học được nhiều điều về sự kiên cường, lòng yêu thương và lòng biết ơn. Mỗi lần tham gia các hoạt động tình nguyện, mình không chỉ cảm thấy bản thân đang cho đi mà còn nhận lại rất nhiều.

Đó là những bài học về lòng nhân ái, sự khiêm nhường. Đặc biệt, quan trọng nhất là cảm giác hạnh phúc khi biết rằng, dù chỉ là một điều nhỏ bé, mình vẫn có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó.

Hiện là giảng viên tại Đại học Phenikaa, anh có thể chia sẻ về cách mà bản thân cân bằng giữa nghiên cứu khoa học và việc giảng dạy không?

TS Nguyễn Viết Hương: Thú thực đó là việc khó, do quỹ thời gian có hạn nên việc đảm bảo được chất lượng cao trong cả hai lĩnh vực đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều.

Sau hơn 5 năm làm việc tại trường, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác đào tạo, vì vậy tôi cố gắng kết hợp đào tạo sinh viên, học viên nhiều hơn thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, để các em học tập từ thực tế nhiều hơn.

Tiến Hưng (đứng thứ hai từ bên phải) hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: NVCC).

15h35:

Bước vào môi trường Đại học với rất nhiều thành tích ấn tượng, liệu đây có phải áp lực đối với Tiến Hưng?

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Áp lực về thành tích của bản thân thì tất nhiên sẽ có. Mình may mắn đạt được nhiều thành tích nổi bật khi còn là học sinh nên khi trở thành sinh viên, mình vẫn muốn "duy trì" những điều mình đã làm được.

Đây là áp lực, nhưng cũng là một động lực lớn để mình không ngừng cố gắng trong môi trường Đại học.

Bạn có thể chia sẻ về quan điểm cho rằng việc phục dựng ảnh có thể giúp xoa dịu nỗi đau mất mát?

Phùng Quang Trung: Mình tin rằng việc phục dựng ảnh có thể phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát, đặc biệt với những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh.

Những bức ảnh này không chỉ tái hiện hình ảnh, mà còn lưu giữ tình cảm, kỷ niệm và sự tưởng nhớ. Khi nhìn lại những hình ảnh rõ nét, sống động hơn, gia đình có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đã khuất theo một cách gần gũi và đầy trân trọng.

Dĩ nhiên, phục dựng ảnh không thể xóa nhòa nỗi đau mất mát, nhưng nó có thể trở thành một cầu nối tinh thần, giúp gia đình cảm thấy an lòng. Khi thấy lại những hình ảnh rõ nét và sống động hơn, gia đình có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đã khuất trong một cách khác, gần gũi và đầy trân trọng.

Ví dụ điển hình khiến mình xúc động mãi không quên. Đó chính là 32 tấm ảnh tại làng Nủ sau đợt bão Yagi với mỗi tấm ảnh là một câu chuyện. Mình đã bật khóc khi trao tận tay bức ảnh gia đình còn đầy đủ cho chị Ních (người mất chồng, mẹ chồng, hai con và vẫn chưa tìm được con gái).

Với mình, đó không chỉ là một tấm ảnh mà là ký ức sống động. Kỷ niệm bằng hiện vật giúp Trung cảm nhận rằng: dù mất mát đau đớn, tình yêu thương và những kỷ niệm vẫn mãi trường tồn, xoa dịu phần nào nỗi đau.

Khi trao tận tay những bức ảnh ấy, mình chứng kiến sự xúc động và biết ơn của người nhận. Điều đó khiến mình càng thấm thía rằng giá trị của những bức ảnh không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn là những câu chuyện, ký ức và cảm xúc gắn liền với từng con người, từng gia đình.

TS Nguyễn Viết Hương tại Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2024 (Ảnh: NVCC).

15h30:

Với 32 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế Q1, anh có thể chia sẻ về phương pháp làm việc hiệu quả của mình?

TS Nguyễn Viết Hương: Đối với tôi số lượng không quan trọng bằng chất lượng công bố, do đó tôi luôn cố gắng tập trung vào những vấn đề nan giải chưa được giải quyết. Tôi nghĩ một trong những phương pháp hiệu quả đó là thảo luận với các chuyên gia khác, quá trình trao đổi khoa học đó sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng hay để giải quyết vấn đề, vốn dĩ thường có tính liên ngành. Việc hợp tác trong nghiên cứu khoa học, do đó, rất quan trọng.

Ngoài ra, việc tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu cũng là điều cần làm.

Được biết, Tiến Hưng có ước mơ trở thành bác sỹ và hiện tại bạn đã là một sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Tiến Hưng đã có những dự định gì để đến gần hơn với ước mơ bác sỹ của mình?

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Sau khi học xong chương trình 6 năm tại Trường Đại học Y Hà Nội, mình có ước mơ được du học thạc sỹ tại nước ngoài. Mình mong muốn được học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức trên thế giới.

Tuy nhiên, nguyện vọng cuối cùng của mình vẫn là được trở về Việt Nam làm việc và cống hiến cho đất nước.

Phùng Quang Trung trao tặng ảnh phục dựng liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: NVCC).

15h20:

Câu hỏi dành cho Phùng Quang Trung, giữa cuộc đua kiếm tiền, điều gì khiến bạn "quay xe" sang con đường phục dựng ảnh đầy tính nhân văn?

Phùng Quang Trung: Trước đây, mình từng làm nhân viên marketing kiêm thiết kế cho một công ty. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, mình buộc phải nghỉ việc và ở nhà. Với những kiến thức sẵn có về Photoshop và chỉnh ảnh, mình bắt đầu ghép ảnh cho các gia đình có người thân mất vì Covid-19 tại TPHCM.

Khi nhận được những lời cảm ơn chân thành và thấy sự lan tỏa trên mạng xã hội, mình dần suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc phục dựng ảnh liệt sĩ. Mình xem việc này như một cách tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Giữa vòng xoáy kiếm tiền, điều khiến mình quyết định rẽ sang con đường này chính là cảm giác tìm thấy một giá trị lớn hơn trong công việc. Khi phục dựng ảnh, mình không chỉ tạo ra một sản phẩm, mà còn giúp những ký ức sống lại, mang đến sự an ủi cho những gia đình đã trải qua mất mát.

Nhìn thấy những người nhận ảnh bật khóc khi tìm lại hình bóng người thân đã khuất, mình nhận ra rằng những gì mình làm không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh.

Dĩ nhiên, con đường này không dễ đi, cũng không thể mang lại sự ổn định tài chính như nhiều ngành nghề khác. Nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại là vô giá.

Đôi khi, chính những khoảnh khắc chứng kiến sự xúc động của người được giúp đỡ lại trở thành động lực lớn nhất để mình tiếp tục.

Xin được hỏi TS Nguyễn Viết Hương, trên con đường nghiên cứu khoa học, đâu là thách thức lớn nhất mà anh đã phải đối mặt và phương pháp nào đã giúp anh vượt qua được những khó khăn đó?

TS Nguyễn Viết Hương: Một trong những thách thức đầu tiên là rào cản ngôn ngữ và môi trường học thuật quốc tế.

Tôi sang Pháp khi 19, 20 tuổi, theo học chương trình kỹ sư INSA Lyon, Pháp. Khi đó, tôi cần phải thích nghi với hệ thống giáo dục hoàn toàn khác biệt và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Pháp trong môi trường chuyên sâu về khoa học và công nghệ.

Ban đầu, việc theo kịp các bài giảng, làm việc nhóm, viết báo cáo, và giao tiếp với giảng viên, bạn bè là một thử thách không nhỏ. Tôi xin ở cùng KTX với một bạn Pháp, tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao với các bạn, rồi sau khoảng 2 năm được đào tạo trong môi trường pháp ngữ hoàn toàn, tôi dần bắt kịp những khuyết điểm về ngoại ngữ, và kết thúc chương trình kỹ sư, thạc sĩ ở vị trí tốt nhất lớp.

Khó khăn lớn tiếp theo trên chặng đường nghiên cứu khoa học là việc tiếp cận với một lĩnh vực công nghệ hoàn toàn mới - Công nghệ SALD (lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển) - mà tôi có duyên được tiếp xúc trong quá trình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Grenoble, Pháp.

Công nghệ mới nên có rất nhiều ẩn số, và nỗ lực. Tôi tham gia xây dựng hệ thiết bị từ đầu, sau khi hệ đã chạy thì quá trình tối ưu hóa hệ thiết bị và vật liệu nano đòi hỏi sự kiên trì, cần chịu khó học hỏi lý thuyết mới, phương pháp nghiên cứu mới để đạt được kết quả tốt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn (Tôi bảo vệ tiến sĩ năm 2018, sau tròn 3 năm nghiên cứu).

Bước ngoặt lớn tiếp theo của tôi là quyết định trở về Việt Nam năm 2019, sau 9 năm sống, học tập - nghiên cứu ở Pháp. Đó là một cú sốc ngược văn hóa và môi trường làm việc với tôi, vì thực tế tôi có thời gian dài ở Pháp, được đào tạo hoàn toàn ở nước ngoài, khi trở về tôi gặp nhiều khó khăn, từ thủ tục hành chính có phần phức tạp, đến các điều kiện cơ sở vật chất - trang thiết bị phục vụ nghiên cứu còn hạn chế.

Điều duy nhất giúp tôi giữ được sự bình tâm để tiếp tục nỗ lực, đó là tôi biết chắc chắn mặc dù hiện tại có thể khó khăn nhưng chọn về nước phục vụ, đó là lý tưởng đúng đắn mà về lâu dài sẽ có giá trị và ý nghĩa.

Với tinh thần tận hiến cùng nhiều thành tích nổi bật, Tiến Hưng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn học cấp ba (Ảnh: NVCC).

15h15:

Đâu là mục tiêu phấn đấu của các anh trong năm 2025?

TS Nguyễn Viết Hương: Tôi có nhiều mục tiêu: Đầu tiên là phát triển nhóm nghiên cứu mạnh hơn, là địa chỉ để các em NCS tiến sĩ, học viên cao học, sinh viên đại học được có cơ hội phát triển bản thân.

Thứ hai là xin thêm được các tài trợ để đưa công nghệ SALD vào ứng dụng thành công trong các lĩnh vực mà tôi đang triển khai, hợp tác.

Thứ ba, với tư cách là Phó Trưởng khoa, tôi mong muốn góp phần xây dựng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường ĐH Phenikaa, ngày một phát triển hơn.

Phùng Quang Trung: Trong hành trình của mình và nhóm, mục tiêu lớn nhất là thực hiện nhiều dự án ý nghĩa, trao tận tay thật nhiều tấm ảnh đến các gia đình liệt sĩ như lời tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Vì vậy, nhóm đã lên kế hoạch phối hợp với các tỉnh, thành đoàn cùng các tổ chức chính trị nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Hiện tại mình vẫn đang làm quen với cuộc sống Đại học nên chưa có thêm dự định cụ thể nào trong năm 2025.

Dù chỉ mới lên Hà Nội học một kỳ thôi nhưng cuộc sống và con người mình đã thay đổi hơn rất nhiều. Ở môi trường mới, mình có nhiều điều cần quan tâm hơn chứ không chỉ gói gọn trong học tập như trước.

TS Nguyễn Viết Hương cùng các nghiên cứu sinh và học viên trong Nhóm nghiên cứu Công nghệ SALD (Ảnh: NVCC).

Ai là người có ảnh hưởng nhất tới anh trong việc đưa ra quyết định quan trọng? Hoặc anh có thể chia sẻ về một thần tượng hoặc người truyền cảm hứng cho cá nhân mình không?

TS Nguyễn Viết Hương: Tôi sinh ra trong gia đình có cha là lính tình báo kỹ thuật hải quân, mẹ cũng tham gia chống Mỹ, dành cả cuộc đời để đóng góp cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, về thời bình lại vất vả, cố gắng nuôi dạy các con nên người.

Sự hi sinh và bản lĩnh của cha tôi đã hun đúc cho chúng tôi một lý tưởng sống rất rõ ràng, sống vì cộng đồng nhiều hơn là cho cá nhân. Cha tôi cũng là người truyền cảm hứng, động lực cho tôi phấn đấu trên con đường sự nghiệp.

Phùng Quang Trung: Đó là chính là bố. Bố mình đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai. Mỗi khi đứng trước những quyết định trọng đại, mình luôn tìm đến bố. Với kinh nghiệm sống dày dặn, bố không chỉ đưa ra những lời khuyên thấu đáo mà còn là người soi đường, chỉ lối cho mình.

Hiện mình không thần tượng bất kỳ ai, nhưng người truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực đến mình chính là ca sĩ Đen Vâu. Mình ấn tượng với những hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà anh thực hiện cùng những sáng tác mang đậm chất nhân văn và chất giọng đầy đặc trưng.

Đặc biệt, vào năm 2023, Đen Vâu vinh dự nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Điều này khiến mình cảm thấy giữa mình và anh có một sự kết nối đặc biệt.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Mình thường xin ý kiến của gia đình khi đứng trước những quyết định quan trọng. Bố mình là một người quyết đoán, bố có tầm nhìn bao quát và định hướng mình rất hợp lý, vì vậy mình thường xuyên để bố hỗ trợ khi cần đưa ra lựa chọn.

Mình còn có thầy Trần Đình Hiếu là người truyền cảm hứng trên con đường chinh phục các huy chương hóa học. Thầy Hiếu và mình có nhiều điểm tương đồng: đều là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh và đều đạt huy chương tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế.

Trong suốt quá trình ôn tập, mình coi thầy Hiếu là một "thần tượng" để nỗ lực, cố gắng đạt huy chương như thầy ngày xưa.

Phùng Quang Trung bên cạnh một trong những bức ảnh của dự án làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai (Ảnh: NVCC).

15h05:

Đâu là cuốn sách/bộ phim anh yêu thích nhất? Vì sao?

TS Nguyễn Viết Hương: Tôi thường đọc sách chuyên ngành vì cảm thấy rằng chúng rất bổ ích và thú vị. Những cuốn sách này cũng giúp tôi củng cố những hiểu biết cũ và cập nhật kiến thức mới trong việc giảng dạy và nghiên cứu.

Phùng Quang Trung: Vì khối lượng công việc quá lớn, mình hiếm khi có thời gian để đọc sách hay xem phim.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Mình tự thấy bản thân cân bằng khá tốt giữa việc học và giải trí, sinh hoạt. Những lúc rảnh rỗi mình sẽ đọc truyện và xem phim.

Mình thường đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt là cuốn "Nhắm mắt thấy mùa hè". Mình cũng rất thích xem những bộ phim mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Gần đây mình có xem phim "Đi giữa trời rực rỡ" và "Độc đạo".

Đam mê, kiên trì và giúp đỡ là ba bí kíp giúp Tiến Hưng đạt được những thành tích ấn tượng (Ảnh: NVCC).

Trước một vấn đề khó, stress công việc hay thậm chí chán nản, anh thường làm gì để khơi lại nguồn cảm hứng?

TS Nguyễn Viết Hương: Công việc nghiên cứu thường khó khăn, kết quả không như ý muốn là điều thường gặp.

Tôi là người làm nghiên cứu chuyên nghiệp nên cũng rèn luyện được tư thế chấp nhận hiện thực, mọi thứ xảy ra đều là lẽ tự nhiên và phải hiểu được nó để giải quyết thấu đáo.

Tôi có lúc mệt mỏi do làm việc quá sức, gia đình nhỏ của tôi là nơi tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục con đường của mình.

Phùng Quang Trung: Nhóm mình gồm những thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nên hầu hết thời gian làm việc diễn ra vào buổi tối và đêm khuya.

Trước mỗi buổi làm việc, cả nhóm sẽ họp để triển khai kế hoạch và báo cáo tiến độ. Sau đó, anh em thường cùng nhau chơi một, hai trận game để thư giãn, giải tỏa căng thẳng trước khi bắt tay vào công việc.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Mỗi khi chán chường hoặc thất vọng, mình luôn được những người xung quanh khích lệ, an ủi. Đó có thể là những thành viên trong gia đình, thầy cô, bạn bè. Sau khi động viên, họ sẽ đồng hành với mình để giải quyết vấn đề, từ đó giúp mình đến gần hơn với mục tiêu.

Bên cạnh người thân, mình cũng có những sở thích riêng để tự giải tỏa áp lực sau giờ học. Mình rất thích nghe nhạc và lắc lư theo âm nhạc. Mình đã từng tham gia câu lạc bộ nhảy của trường và có cơ hội biểu diễn trên sân khấu.

Vì lịch ôn tập dày đặc nên về sau mình không thường xuyên hoạt động, nhưng mình vẫn rất vui vì đã có cơ hội được biểu diễn và kết nối với nhiều bạn bè trong trường.

TS. Nguyễn Viết Hương cùng nhóm nghiên cứu Công nghệ Lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD)

15h:

Đâu là động lực thúc đẩy anh trong công việc? Đam mê, thu nhập hay mong muốn của gia đình? Áp lực mà anh thường đối mặt trong công việc là gì?

TS Nguyễn Viết Hương: Động lực thúc đẩy tôi tiến lên trong sự nghiệp nghiên cứu có lẽ đơn giản chỉ là ước muốn để lại dấu ấn gì tốt đẹp trong cuộc đời.

Áp lực lớn nhất mà tôi thường đối mặt là phải thành công, phải làm được điều gì có ích và thiết thực hơn nữa.

Phùng Quang Trung: Động lực lớn nhất để mình theo đuổi công việc này chính là những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình khi nhận được tấm ảnh phục dựng.

Có những người mẹ đã chờ đợi suốt cả một đời chỉ để được nhìn thấy hình hài, dáng vẻ của con thêm một lần nữa. Khi nằm trên giường bệnh, nỗi nhớ con trở thành khát khao và một tấm ảnh nhỏ cũng có thể tiếp thêm sức mạnh, xoa dịu nỗi mong mỏi ấy.

Trên đất nước Việt Nam, hàng vạn, hàng nghìn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Với nhiều người trong số họ, kỷ vật cuối cùng còn sót lại chỉ là một bức ảnh đã nhòe mờ theo năm tháng, để lặng lẽ trong bộ hài cốt.

Khi một tấm ảnh được phục dựng, không chỉ diện mạo mà cả ký ức và câu chuyện của người liệt sĩ được tìm thấy, để rồi họ có thể trở về với gia đình, quê hương. Đó chính là điều thôi thúc mình và nhóm tiếp tục và cố gắng làm nhiều hơn nữa.

Áp lực lớn nhất đối với mình trong công việc có lẽ là thời gian. Hiện nay, số lượng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống không còn nhiều. Mỗi ngày trôi qua, chúng mình đều cảm thấy như đang chạy đua với thời gian để thực hiện được thêm nhiều dự án, trao thêm nhiều tấm ảnh đến tận tay các mẹ.

Có những tiếc nuối không thể nào bù đắp được. Mình luôn day dứt về một trường hợp khi thực hiện dự án ở Hải Dương. Hôm đó, nhóm đến tận nhà trao ảnh cho mẹ, nhưng nhận được tin mẹ vừa qua đời chỉ mấy ngày trước do tuổi cao sức yếu.

Tâm nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy con trai mình, người đã hy sinh mà chưa từng có một tấm ảnh để lại. Chúng mình đã phục dựng ảnh từ lời kể của người thân, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn để lại trong mình nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Giá như mình có thể làm sớm hơn, có thêm thời gian hơn thì có lẽ mẹ đã kịp nhìn thấy con trai mình thêm một lần…

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Động lực của mình đến từ nhiều nguồn khác nhau như: gia đình, thầy cô, bạn bè. Họ là những người luôn bên cạnh mình trong học tập và cuộc sống, cũng là những người luôn ủng hộ mình suốt hành trình vừa qua.

Giống như nhiều bạn trẻ khác, mình cũng có những lo lắng nhất định về điểm số. Những ngày đầu tiên tham gia đội tuyển hóa học là khoảng thời gian mình áp lực nhiều nhất.

Vì mình chưa quen với các dạng đề cũng như chưa được luyện tập nhiều nên đã đạt kết quả không như mong muốn trong các bài kiểm tra định kỳ. Những lúc như vậy mình cảm thấy thất vọng về bản thân, tự trách rằng mình chưa có phương pháp học đúng đắn hoặc chưa dành nhiều thời gian cho học tập.

Phùng Quang Trung và khoảnh khắc xúc động tại chương trình "Tuổi trẻ Phú Yên - Tri ân anh hùng" (Ảnh: NVCC).

Anh cho rằng người trẻ nên sống theo cách tận hưởng hay tận hiến?

TS Nguyễn Viết Hương: Cuộc sống muôn màu, tôi cũng không dám cho rằng giới trẻ nên sống như thế nào, tôi nghĩ mỗi người có thể tự chọn cho mình cách sống riêng, miễn là thấy hạnh phúc.

Đối với tôi, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi thấy mình có ích cho đời. Khi mọi người xung quanh hạnh phúc, vui vẻ vì những điều tốt đẹp mình làm được, tự mình sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Phùng Quang Trung: Theo mình, người trẻ ngày nay cần dung hòa cả hai lối sống: tận hiến và tận hưởng. Nhưng sự cân bằng giữa hai điều này mới thực sự mang lại cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa.

Trước tiên, tận hiến chính là một cách sống có mục đích và ý nghĩa. Người trẻ cần có những mục tiêu rõ ràng, cống hiến cho xã hội, cộng đồng và những điều mình tin tưởng. Tận hiến không có nghĩa là hy sinh bản thân mù quáng mà là dám đối mặt với thử thách, không ngừng học hỏi và phấn đấu để đóng góp vào sự phát triển chung.

Đây cũng là cách để mỗi người cảm nhận được giá trị của cuộc sống, khi có thể tạo ra sự thay đổi và mang lại niềm vui cho người khác.Bên cạnh đó, tận hưởng cũng quan trọng không kém. Người trẻ cần biết cách tận hưởng cuộc sống trong khả năng của mình để giữ cho tinh thần luôn tươi mới.

Như bản thân mình, sau những ngày làm việc căng thẳng, mình tự thưởng cho mình những trận bóng đá cùng bạn bè, những chuyến du lịch cùng đồng đội hoặc gia đình.

Mỗi người sẽ có cách tận hưởng riêng nhưng theo mình, chúng ta hãy tận hưởng những gì có trong khả năng của mình và không ngừng phấn đấu để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Thanh niên thường sở hữu sức trẻ và sức khỏe mà hiếm độ tuổi nào có được. Với cá nhân mình, các bạn trẻ là nên sống theo lý tưởng là tận hiến.

Các bạn thanh niên như mình phải cố gắng hết sức mình để có thể góp sức cho công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Hiện nay, công nghệ ngày càng phát triển và tân tiến nên chúng mình cần phải cố gắng nhiều hơn để cập nhật những công nghệ hiện đại của nước ngoài.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tự giác nghiên cứu công nghệ để đất nước mình bắt kịp với trình độ công nghệ của các quốc gia trên thế giới. Với sức trẻ và sức khỏe mà chúng ta đang có, mình cho rằng thanh niên thì nên sống tận hiến.

Tiến Hưng chụp hình lưu niệm tại cuộc thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy. Đây cũng là tấm huy chương vàng khiến nam sinh tự hào nhất (Ảnh: NVCC).

14h50:

Anh suy nghĩ như thế nào về câu nói: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc"?

TS Nguyễn Viết Hương: Tôi xin trích một câu thơ của Nguyễn Công Trứ:

"Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông"

Tổ quốc thiêng liêng được xây dựng qua bao đời nay, ở thế hệ trước, nhiều người trẻ như chúng ta bây giờ đã phải cầm súng (rồi ngã xuống), để cho chúng ta được cầm bút. Họ đã đi qua bóng tối để chúng ta được thấy bình minh. Nghĩ về những sự hi sinh đó, việc giới trẻ vượt qua khó khăn thời bình, cố gắng, nỗ lực, bứt phá để góp phần xây dựng Tổ quốc là điều rất tốt đẹp.

Phùng Quang Trung: Câu nói "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc" là một lời kêu gọi đầy ý nghĩa về trách nhiệm và sự cống hiến đối với đất nước.

Không chỉ đơn thuần nhắc nhở về tình yêu quê hương, câu nói này còn thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo mình, thông điệp này khuyến khích mỗi người không chỉ dừng lại ở việc hưởng thụ những thành quả, quyền lợi mà đất nước mang lại, mà cần tự hỏi bản thân có thể đóng góp gì cho cộng đồng, đất nước và xã hội.

Những ai theo dõi Facebook cá nhân của mình chắc hẳn đều quen thuộc với slogan (thông điệp): "Biết ơn đời, đời sẽ thương ta". Tuổi trẻ của chúng ta hãy cứ sống, cứ cống hiến, cứ phấn đấu hết mình. Cuộc sống này không thiếu thử thách, nhưng nếu ta sống với đam mê, cống hiến và nỗ lực không ngừng, thì những thành quả dù lớn hay nhỏ rồi cũng sẽ đến.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Đây là câu nói "kinh điển" ở trong một bài hát rất hay có tên là "Khát vọng tuổi trẻ". Khi mình nghe câu nói này cùng nghe giai điệu bài hát, mình cảm thấy tự hào vì được sống trong thời kỳ hòa bình của đất nước.

Sự bình yên hôm nay là nhờ công lao của các chiến sĩ, của cha ông đi trước để lại. Họ hy sinh rất nhiều để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ đó chúng ta có được nền hòa bình và sự phát triển hiện đại như ngày nay.

Từ những giá trị mà chúng ta có được, mình sẽ cố gắng sống trách nhiệm hơn để tiếp tục phát triển và xây dựng đất nước, góp phần đưa tên tuổi Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu.

TS Nguyễn Viết Hương từng giành giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2024 (Ảnh: NVCC).

Nếu dùng 3 từ/cụm từ để nói về chìa khóa đến những thành công bước đầu mà các anh đã đạt được, đó có thể là gì?

TS Nguyễn Viết Hương:

- Quê hương: đó là cách tôi lấy được động lực để vượt qua khó khăn, thử thách khi ở nước ngoài, là mục tiêu để phấn đấu để đóng góp nhiều hơn ở hiện tại

- Đam mê và nỗ lực: tôi có nguồn năng lượng dồi dào dành cho công việc nghiên cứu mà tôi rất say mê. Tôi cũng nghĩ để có thành quả vượt bậc, chỉ có cách là nỗ lực vượt bậc.

- Trân trọng: Tôi trân trọng sự ủng hộ của gia đình, giúp đỡ của đồng nghiệp, và trân trọng sự may mắn đang có trên con đường làm nghiên cứu, vốn dễ gặp nhiều thất bại. Tôi nghĩ việc trân trọng những người xung quanh và chấp nhận rằng mình còn nhiều thiếu sót khiến cho việc cộng tác và phát triển được thuận lợi hơn.

Phùng Quang Trung: Để nói về chìa khóa dẫn đến những thành công bước đầu của mình, tôi sẽ chọn ba từ: Biết ơn, cống hiến, tận tâm.

Biết ơn: Là sự biết ơn của thế hệ trẻ ngày hôm này dành cho những sự hi sinh của cha ông ta đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ nền độc lập, hòa bình, tự do cho dân tộc.

Cống hiến: Từ sự biết ơn ấy, mỗi người trẻ chúng ta cần phải cống hiến hết khả năng, sức lực, trí tuệ của mình để góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tận tâm là tinh thần làm việc hết mình, không chỉ để đạt kết quả tốt nhất mà còn để cống hiến bằng tất cả trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin vào mục tiêu chung. Khi mỗi cá nhân tận tâm trong công việc, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một xã hội vững mạnh, một đất nước phát triển bền vững.

Biết ơn, cống hiến và tận tâm chính là những giá trị cốt lõi mà thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng và phát huy. Đó không chỉ là sự tri ân với những thế hệ đi trước, mà còn là trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển nền độc lập, tự do, hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Từ đầu tiên mình nghĩ đến là đam mê. Khi chúng ta trên hành trình theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào đó, đặc biệt là những mục tiêu lớn và dài hạn, mình nghĩ yếu tố đầu tiên là cần có là sự đam mê. Chỉ cần ta hứng thú với những điều mình đang làm thì đó đã là một khởi đầu rất tốt rồi.

Từ tiếp theo mình chọn chính là kiên trì. Sau khi bắt đầu hành trình với sự đam mê, chúng ta cần sự kiên trì để theo đuổi mục tiêu đó đến cùng.

Cuối cùng, mình nghĩ sự giúp đỡ cũng là một yếu tố quan trọng. Để đạt được những thành tích như hiện tại, mình không thể thực hiện một cách đơn độc mà cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Như bản thân mình trong suốt quá trình ôn luyện và đi thi, mình luôn có cha mẹ, thầy cô và bạn bè cùng đồng hành và đây là một nguồn động viên rất lớn, khích lệ mình cố gắng đạt thành tích.

Phùng Quang Trung (đầu tiên hàng sau bên phải) và nhóm Skyline trao tặng bức ảnh "Bữa cơm bên mẹ" cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách (SN 1915) tại huyện Thanh Miện, Hải Dương (Ảnh: NVCC).

14h40:

Thành tích/kết quả nào đã đạt được mà các anh cảm thấy tự hào nhất?



TS Nguyễn Viết Hương: Kết quả mà tôi cảm thấy tự hào nhất chính là việc học hỏi được công nghệ mới, và xây dựng thành công Hệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử (SALD) ở áp suất khí quyển đầu tiên trong nước.

Đây là bước ngoặt lớn, cho phép chế tạo các lớp màng mỏng với độ chính xác từng đơn lớp nguyên tử. Việc triển khai dự án này gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều sự thuận lợi và cơ duyên hội tụ giúp tôi đạt được thành quả. Tôi được Ban lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa, tập đoàn Phenikaa, và nhiều đồng nghiệp xuất sắc tin tưởng và ủng hộ, cả về tinh thần lẫn vật chất.

Ngoài ra, tôi có may mắn tốt nghiệp trường một trường kỹ sư hàng đầu ở Pháp, INSA de Lyon, nơi tôi được học nhiều kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật rất bài bản. Sau đó trong quá trình làm nghiên cứu sinh, tôi học được cách xây dựng một hệ chế tạo vật liệu nano phức tạp như thế nào từ các kỹ sư tài năng ở Pháp, học được các tiêu chuẩn cần đạt được của hệ thống về điện, cơ khí, hóa chất, nhiệt độ, v.v.

Thành quả là từ khi về nước vào cuối năm 2019, tới đầu năm 2022, tôi cùng Nhóm nghiên cứu của mình đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống SALD tại Trường Đại học Phenikaa, với chi phí thấp hơn khoảng 5 lần so với việc nhập khẩu hệ thống thương mại.

Phùng Quang Trung: Trước đây, mình cùng các thành viên trong nhóm luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự tri ân mà không quá quan tâm đến giải thưởng hay danh hiệu, giải thưởng.

Tuy nhiên, sau khi phối hợp với các tỉnh, Thành đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, mình đã nhận được khá nhiều bằng khen và thành tích. Trong đó, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn trao tặng là điều mình tự hào nhất.

Giải thưởng này không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, những ngày tháng miệt mài của mình và các thành viên trong nhóm mà còn là niềm vinh dự chung của cả tập thể. Đây là minh chứng cho một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập ý nghĩa.

Đặc biệt, giải thưởng còn giúp mình và mọi người thêm trân trọng công việc đang theo đuổi, nhắc nhở rằng mỗi sự cống hiến dù lớn hay nhỏ, đều mang giá trị nhất định. Đây chính là động lực để mình và nhóm tiếp tục phấn đấu, lan tỏa tinh thần tình nguyện và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Thành tích nổi bật nhất từ trước đến nay của mình là đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024. Tuy nhiên, thành tích khiến mình tự hào nhất là đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy, tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2023.

Dù kỳ thi tại Uzbekistan có quy mô nhỏ hơn, nhưng đó là lần đầu tiên mình được tham gia một "đấu trường" quốc tế và lại còn là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam. Đây cũng là huy chương quốc tế đầu tiên mình giành được. Cảm giác lần đầu được đại diện đất nước tranh tài cùng các bạn quốc tế, hơn thế nữa là đạt giải cao khiến mình rất hạnh phúc. Dù kỳ thi đó đã diễn ra từ 2 năm trước nhưng đến bây giờ khi nhắc lại mình vẫn cảm thấy tự hào.

Tiến Hưng (đứng thứ ba từ bên phải) xuất sắc giành được huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2024 (Ảnh: NVCC).

14h30:

Anh suy nghĩ như thế nào khi là 1 trong 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024?

TS Nguyễn Viết Hương: Đầu tiên tôi cảm thấy hết sức vinh dự khi được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu/triển vọng, vì sự uy tín và ý nghĩa của Giải thưởng.

Tôi nghĩ tôi có may mắn đặc biệt, vì thực sự còn rất nhiều bạn trẻ xuất sắc trong lĩnh vực của tôi trên mọi miền tổ quốc, họ vẫn đang ngày đêm lao động và cống hiến.

Tiếp theo tôi cũng cảm thấy vui mừng xen lẫn lo lắng. Niềm vui vì các kết quả khoa học, công nghệ của cả Nhóm nghiên cứu - mà tôi là đại diện, đã nhận được một sự ghi nhận và động viên rất lớn từ Hội đồng Giải thưởng. Lo lắng là làm thế nào để tiếp tục duy trì, và phát huy được những thành công ban đầu, cho xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng.

Phùng Quang Trung: Bản thân mình thật sự thấy vô cùng bất ngờ và may mắn khi được đề cử là 1 trong 19 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Vì theo như mình được biết, giải thưởng này là một giải thưởng vô cùng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu của các bạn trẻ trên nhiều lĩnh vực. Để có thể lọt top 19 gương mặt được đề cử là điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng: Khi biết mình lọt vào danh sách đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cảm xúc đầu tiên của mình là hạnh phúc và tự hào.

Việc được nhà trường và các ban ngành, đoàn thể ghi nhận thành tích của mình trong năm 2024 khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn những trách nhiệm của mình.

Với mình, việc được công nhận cũng là một lời nhắc để tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng là một trong 3 đề cử lĩnh vực Học tập tại Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2024 (Ảnh: NVCC).

1. Nguyễn Hữu Tiến Hưng (SN 2006), đề cử lĩnh vực Học tập

Thành tích nổi bật:

- Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024 tổ chức tại Ả Rập Xê Út.

- Giải nhất quốc gia môn Hóa học năm 2024.

- Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2022-2023.

- Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Uzbekistan năm 2022-2023.

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2024.

- Huy chương vàng cuộc thi giao lưu các trường đồng bằng duyên hải năm học 2022-2023.

TS Nguyễn Viết Hương hiện là Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa (Ảnh: NVCC).

2. TS Nguyễn Viết Hương (SN 1990), đề cử lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

Thành tích nổi bật:

- 01 bằng độc quyền sáng chế quốc tế cho công trình: Phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). Mục tiêu: Thiết kế và phát triển hệ thống SALD đầu tiên trong nước, cho phép chế tạo màng mỏng nano ở nhiệt độ thấp, tốc độ cao, không sử dụng buồng chân không, giảm chi phí sản xuất.

Phát minh, sáng chế có giá trị khoa học và thực tiễn cao:

Đã và đang ứng dụng màng mỏng nano trong các linh kiện quang điện tử, cảm biến khí, pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ, và các lớp phủ bảo vệ. Đặc biệt, việc tự chủ trong phát triển hệ thống thiết bị công nghệ cao cho lắng đọng màng mỏng nano không chỉ giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng so với việc nhập khẩu thiết bị thương mại mà còn mở ra cơ hội lớn cho các hướng nghiên cứu mới và phục vụ công tác đào tạo.

Công trình đã có hơn 20 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín (Small, Chemical Engineering Journal, Chemistry of Materials, Nanoscale, Journal of Materials Chemistry A,...

Công trình khoa học được công bố trên tạp chí ngành uy tín:

- 32 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính)

- 07 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (2 bài là tác giả chính)

- 01 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (tác giả chính)

- 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì)

- 02 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả)

- 01 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính).

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline thực hiện dự án chụp ảnh 0 đồng cho bà con tỉnh Lào Cai (Ảnh: NVCC).

3. Phùng Quang Trung (SN 1997), đề cử lĩnh vực Hoạt động xã hội

- Đơn vị công tác: Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Công tác từ thiện, nhân đạo, hoạt động xã hội

- Năm 2024: Tổ chức phục dựng và trao bức ảnh "Bữa cơm bên mẹ" cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách 109 tuổi tại Thanh Miện, Hải Dương và mẹ Nguyễn Thị Tòn 100 tuổi tại Thái Bình.

- Thực hiện dự án thường niên : "Đón anh trở về quê hương", nhóm đã phục dựng miễn phí và ưu tiên đặc biệt gần 50 trường hợp liệt sĩ đón nhận hài cốt trở về quê hương trên khắp mọi miền tổ quốc

- Phục dựng và tạo hình gửi tặng tận nơi tới vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng, Trung Tá quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong quá trình khắc phục hậu quả bão YAGI. Thực hiện nguyện vọng của liệt sĩ trước kia là mong muốn có 1 tấm ảnh quân phục bên cạnh vợ.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức 02 chương trình "Hải Dương - ngày trở về" và "Thanh Miện - Ngày trở về" cùng với việc đến các gia đình liệt sĩ, đã trao 220 bức ảnh liệt sĩ và quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị quà tặng trên 150 triệu đồng, phối hợp tổ chức bữa cơm đoàn viên và trao di ảnh liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Thường tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức chương trình "Phú Yên - tri ân Anh hùng" trao tặng 70 tấm ảnh và quà cho gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá quà tặng gần 100 triệu đồng.

- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ- Phục dựng 30 chân dung Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân, gửi tặng tận nơi cho bảo tàng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để bà con nhân dân chiêm ngưỡng và lưu giữ trưng bày hiện vật; trao tặng bức ảnh 05 liệt sĩ hy sinh tại Điện Biên Phủ trong tọa đàm "70 Tự hào tiến bước" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trao tặng gần 70 ảnh liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những huyện vùng sâu, vùng xa như Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn;

- Phối hợp với Điện ảnh Quân đội thực hiển sản xuất bộ phim tư liệu "Linh Ảnh", bộ phim nói về nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Bộ phim sau đó được trao giải Cánh Diều Vàng.

- Phối hợp với Tổng Cục Chính trị - Điện ảnh Quân đội: Phục dựng 29 chân dung anh hùng liệt sĩ là những người quay phim thời chiến, (những người lính chép sử bằng phim ), trao tặng tận tay thân nhân liệt sĩ và gửi tặng phòng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại trụ sở.

- Phối hợp Điện ảnh Quân đội phục dựng tư liệu cho bộ phim thượng tướng Vũ Lập.

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình "Nét ảnh vượt bão" trao 32 tấm ảnh gia đình và kêu gọi ủng hộ 100 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam trao tặng và trưng bày bức ảnh "Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958" và 1 số ảnh quý , cung cấp tư liệu cho bảo tàng làm triển lãm cho nhân dân cả nước. Lễ đón nhận hiện vật vào ngày 10/11/2024.

- Hỗ trợ trong việc phục dựng ảnh và tìm nguyên mẫu chú bé Lượm trong tác phẩm "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu.

- Phục dựng bức ảnh quý "Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958". Trao tặng 300 bức ảnh để bàn lắp khung miễn phí cho mọi người vào dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng hơn 100 bức ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tháng 12/2024.

Khen thưởng:

- Top 10 cá nhân xuất sắc đoạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện tỉnh Hải Dương

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện tỉnh Phú Yên.

19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: NVCC).