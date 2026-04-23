1.580 SAT và hành trình bền bỉ của cậu học trò trường Lý Thái Tổ

Đằng sau con số ấy là câu chuyện về một học sinh biết biến tiếc nuối thành động lực và kiên trì đi đến cùng.

Với Tinh Tú, thành tích này không đến từ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy lâu dài.

Tú có niềm yêu thích với môn tiếng Anh từ khi còn là học sinh THCS Lý Thái Tổ. Lên lớp 10, em bắt đầu làm quen với SAT và kiên trì theo đuổi trong suốt nhiều năm. Đã có những lần chưa đạt kỳ vọng, nhưng mỗi lần như vậy lại trở thành cơ hội để em nhìn nhận lại bản thân, điều chỉnh phương pháp học và tiếp tục tiến lên.

Bước ngoặt đến vào năm Tinh Tú tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố và chỉ đạt giải Khuyến khích.

“Lúc đó em tiếc lắm. Nhưng chính sự tiếc nuối đó khiến em nhận ra mình cần nghiêm túc và quyết tâm hơn trong học tập. Từ đó, em duy trì sự tập trung cao độ xuyên suốt các năm học tiếp theo”, Tú cho hay.

Một số thành tích học tập nổi bật của học sinh Nguyễn Hoàng Tinh Tú (Ảnh: Trường cung cấp).

Để cân bằng giữa nhiều mục tiêu học tập cùng lúc, Tinh Tú xây dựng cho mình một kỷ luật học tập rõ ràng. Mỗi ngày, thời gian học trên trường kết hợp với các lớp bổ trợ chiếm khoảng 11 tiếng. Khối lượng học lớn, áp lực cao, nhưng em vẫn giữ được nhịp học ổn định nhờ sự chủ động và tinh thần tự giác.

Đặc biệt, dù lịch học dày đặc, Tinh Tú vẫn dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày cho việc rèn luyện thể chất. Khi thì đá bóng, chơi bóng rổ cùng bạn bè ở trường, lúc đi bơi, hoặc tự tập luyện tại nhà - những khoảng thời gian này giúp em cân bằng lại năng lượng, giảm áp lực và giữ tinh thần luôn tích cực.

Với Tú, thể dục không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là “chìa khóa” để duy trì sự bền bỉ trong học tập.

Tinh Tú tham gia giải bóng đá cấp trường (Ảnh: Trường cung cấp).

Tinh Tú đạt giải Nhất cuộc thi bơi cấp trường năm học 2025-2026 (Ảnh: Trường cung cấp).

Cô Phạm Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên Tiếng Anh lớp 12Q1 cho biết, cô không ngạc nhiên trước kết quả này, bởi Tinh Tú là học sinh chăm chỉ, tự giác, học tập nghiêm túc, luôn chủ động tiếp thu kiến thức và gây ấn tượng với thái độ tích cực trong cả học tập và thể thao.

Nguyễn Hoàng Tinh Tú cùng cô Phạm Thị Loan - Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên tiếng Anh lớp 12Q1 (Ảnh: Trường cung cấp).

Thầy Trịnh Hùng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ cho biết: "Chúng tôi không đặt mục tiêu tạo ra những học sinh chỉ giỏi thi cử. Tinh Tú học tốt, chơi thể thao và vẫn có thời gian là chính mình. Đó là điều chúng tôi luôn nhắn nhủ các em: hãy luôn nỗ lực và nuôi dưỡng đam mê, vì chính đam mê sẽ dẫn các em đi xa hơn bất kỳ điểm số nào”.

Nguyễn Hoàng Tinh Tú tham gia English Festival - một sân chơi tiếng Anh tại trường THPT Lý Thái Tổ (Ảnh: Trường cung cấp).

Nhà trường tiên phong triển khai chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế với hệ thống giáo trình Oxford ưu việt cùng lộ trình luyện thi chứng chỉ được đào tạo chuyên biệt (Ảnh: Trường cung cấp).

Hỏi về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, Tinh Tú nói: “Em hướng tới Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Bách khoa Hà Nội. Nhưng dù đi đâu, em cũng muốn tiếp tục học thật tốt và luôn được theo đuổi đam mê của mình”.

Với hành trang đang có, Tú được kỳ vọng sẽ tiếp tục vững vàng chinh phục các thử thách trong tương lai.