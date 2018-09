“Nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường”

An Giang:

Lũ năm nay về sớm, mực nước hiện tại so với cùng kỳ cao gần cả 1m nước. Theo ngành Giáo dục tỉnh An Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có trường nào bị ngập. Tuy nhiên đường đi đến nhiều điểm trường trên địa bàn huyện An Phú, thị xã Tân Châu bị ngập, gây khó khăn cho giáo viên và học sinh trong việc đi lại.

Đưa đón học sinh đến trường an toàn trong mùa lũ

Có mặt tại điểm trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) mới thấy hết được sự khó khăn của các em nơi đây trong việc đến trường, bởi tuyến lộ dọc theo kênh Châu Đốc dẫn đến trường bị nước ngập đến tận cổ. Do vậy tại điểm trường này hiện có 151/552 em học sinh phải đi đò dọc đến trường mỗi ngày.

Thầy Hà Minh Phương - Phó hiệu trưởng trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông chỉ con đường dẫn đến trường bị ngập như thế này

Em Nguyễn Ngọc Thiên Như - học sinh lớp 5B, trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông cho biết: “Nước ngập hết tuyến đường dẫn từ nhà cháu đến trường rồi. Những ngày đầu, cha mẹ đưa đón đến trường rất vất vả và nguy hiểm. Tuy nhiên, từ khi được nhà trường và các chú ở xã tổ chức có vỏ lãi đưa chúng cháu đến trường an toàn lắm”.

Bà Nguyễn Thị Hai - một phụ huynh có hai con học tại trường này, chia sẻ: “Các chú tổ chức đưa đón các cháu nhỏ an toàn lắm. Tất cả các cháu khi lên tàu là phải mặc áo phao. Hôm nào các cháu học hai buổi, các chú ấy tổ chức đưa đón 4 lượt nhưng tụi nhỏ chẳng phải tốn tiền hay phí gì”.

Nhiều người dân phải bắc cầu ván như thế này để đi lại

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào buổi trưa tại trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, khoảng 10h40, dưới bến sông đã có 3 chiếc vỏ lãi đang chờ đón các em học sinh đưa về nhà. Cũng vào thời gian này, các em học sinh tan học, khi đó, các giáo viên không cần nhắc nhở việc mặc áo phao, nhiều em đã mặc áo phao ngay tại lớp trước khi xuống đò về nhà.

Hiện trường tiểu học B VĨnh Hội Đông tổ chức đưa đón 151 em học sinh bằng vỏ lãi đến trường hàng ngày

Theo danh sách (nhà trường đã phân loại theo tuyến kênh), các em học sinh cẩn thận bước xuống những chiếc vỏ lãi. Sau khi ổn định và kiểm tra lại số lượng đúng như danh sách, chủ phương tiện cho nổ máy, đưa các em học sinh đến tận nhà.

Các cháu xuống đò về nhà tuyệt đối phải mặc áo phao

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Hà Minh Phương - Phó hiệu trưởng trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông cho biết: “Cũng nhiều năm rồi, nước lũ không làm ngập tuyến đường dân sinh như năm nay. Vì thế, khi nước dâng cao, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, UBND huyện và cán bộ xã đã tổ chức 5 tuyến đón rước 151 em học sinh đến trường an toàn. Tất cả các em này đều tham gia học 2 buổi vào 3 ngày trong tuần, vì thế vào các ngày này các em khá vất vả khi đi lại đến 4 lượt, không có thời gian nghỉ ngơi, xem bài vỡ trước khi đến lớp”.

Em Phan Thị Trúc Phương - lớp 4B trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông cho biết rất vui khi được các chú đưa đón đi học

Ông Lê Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: “Là địa bàn đầu nguồn vùng lũ nên nhiều năm qua UBND huyện cũng như các ngành liên quan luôn có “kịch bản” cho những năm lũ nhỏ, lũ lớn. Riêng mùa lũ năm nay, lũ về sớm, mực nước không ngừng dâng cao, do đó, qua thống kê trên toàn huyện có khoảng 1.000 em học sinh phải đi đò đến trường. Hiện địa phương đã tổ chức đưa đón 380 em học sinh, số còn lại khi nào đường bị ngập, địa phương tiếp tục thực hiện việc đưa đón các em, đảm bảo các em an toàn đến trường trong mùa lũ”.

Ngoài việc tổ chức đưa đón các em học sinh đến trường khi các tuyến đường dân sinh bị ngập, UBND huyện An Phú còn tổ chức 4 điểm giữ trẻ ở xã Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông với 150 cháu. Mặt khác, chính quyền địa phương còn tổ chức 30 điểm cứu hộ trên địa bàn huyện để khi người dân gặp nạn kịp thời ứng cứu.

