“Bản thân tôi ơi hãy cố gắng cậu nhé!”

Story Of My Life là cuộc thi viết thường niên do Trung tâm Anh ngữ JOLO và GLN tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu VNĐ. Để tham gia cuộc thi, hãy gửi 1 video clip hoặc 1 - 10 ảnh, kèm một bài viết (không quá 65,000 ký tự) về chủ đề: "Nếu bạn-của-hiện-tại gặp lại bạn-của-10-năm-trước, bạn sẽ kể cho chính mình nghe điều gì?". Bài dự thi gửi về BTC qua link: https://goo.gl/KFepBp. Tiêu đề email ghi rõ: Bài dự thi + Họ tên + SĐT + Trường học/Nơi công tác hiện tại. Mọi thắc mắc về cuộc thi xin vui lòng liên hệ BTC qua fanpage Story Of My Life hoặc gửi email tới storyofmylife.since17@gmail.com.