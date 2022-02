Vụ Ngô Hoàng Anh bị tố quấy rối: Một "Forbes U30" khác lên tiếng chỉ trích

Trong những ngày qua, dư luận, đặc biệt là cộng đồng học sinh, sinh viên trong và ngoài nước xôn xao trước thông tin học sinh, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng Khiếu là Ngô Hoàng Anh quấy rối tình dục, đặc biệt là quấy rối qua mạng xã hội.

Ngô Hoàng Anh, người được Under 30 năm nay của Forbes Việt Nam vinh danh bị tố quấy rối tình dục (Ảnh chụp lại màn hình).

Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, sinh viên Đại học École Polytechnique (Pháp) là người vừa có tên trong danh sách Under 30 năm nay của Forbes Việt Nam vinh danh về lĩnh vực khoa học vào ngày 14/2 vừa qua.

Cách đây hai năm, một cựu học sinh của trường đã lên tiếng về việc Ngô Hoàng Anh thường xuyên nhắn tin cho cô với từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm, đề cập đến vấn đề tình dục, gạ gẫm cô gọi video "cởi"... Sau khi cô gái chia sẻ về sự việc, nhiều nữ sinh là học sinh, cựu học sinh của trường cũng xác nhận về việc từng bị người này nhắn tin quấy rối tình dục.

Theo cô gái, cô đã từng phản ánh sự việc lên nhà trường, lên giáo viên... nhưng không nhận được sự hỗ trợ, thậm chí còn nhận được những gợi ý im lặng "để khỏi ảnh hưởng đến trường".

Trong thư ngỏ phát đi sáng 19/2, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) đã gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan và quan tâm đến sự việc.

Trước thông tin sự việc Ngô Hoàng Anh bị tố quấy rối tình dục, Forbes Việt Nam cũng phản hồi đã nhận được thông tin và đang tiến hành xác minh, tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan. Đơn vị này cho biết sẽ sớm thông tin khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ.

Thời điểm này, họa sĩ truyện tranh Đặng Quang Dũng (cha đẻ của nhân vật truyện tranh nổi tiếng mạng xã hội có tên là Mèo Mốc) - người cũng được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30 năm nay công khai chỉ trích Ngô Hoàng Anh trong vụ việc bị tố quấy rối tình dục (QRTD).

Ngoài việc cho đăng một bài "ngỏ" thẳng thắn nêu quan điểm không ủng hộ "những hành động và lời nói mang tính quấy rối tình dục trong hình ảnh được cho là từ Ngô Hoàng Anh" trên fanpage chính thức Mèo Mốc, Quang Dũng cũng chia sẻ lại bài viết này trên trang Facebook cá nhân kèm lời nhắn nhủ bằng tiếng Anh: "We don't tolerate this kind of behavio" (tạm dịch: Chúng tôi không dung thứ cho loại hành vi này).

Họa sĩ Đặng Quang Dũng và đội ngũ của mình lên tiếng chỉ trích hành động và lời nói mang tính quấy rối tình dục của người được cho là Ngô Hoàng Anh. (Ảnh chụp màn hình)

Đặng Quang Dũng (sinh năm 1992) gắn với cái tên Mèo Mốc. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đặng Quang Dũng theo học thiết kế đồ họa tại LASALLE College of the Arts, Singapore. Cuối cùng, Dũng chọn con đường trở thành họa sĩ truyện tranh như mơ ước từ nhỏ. Đến nay, Đặng Quang Dũng có 16 đầu truyện tranh đã xuất bản: 6 tập Nhật ký Mèo Mốc, 6 tập Tây du hí (lấy cảm hứng từ Tây du ký), 2 tập Mèo Mốc black book, Nào ta cùng ăn!, Tết là nhất, nhất là Tết… Quang Dũng là một trong những gương mặt dưới 30 tuổi xuất sắc tại Việt Nam do tạp chí Forbes vinh danh năm 2022.

Trong thư ngỏ công khai, đội ngũ Mèo Mốc của Quang Dũng không đồng ý với hành động và lời nói mang tính QRTD của người được cho là Ngô Hoàng Anh; không im lặng, thờ ơ và trở thành một phần của văn hóa dung túng QRTD; không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người có hành vi QRTD.

Team Mèo Mốc cũng bày tỏ mong muốn phía Forbes sẽ xác minh vụ việc và tiến hành xem xét nội bộ, sớm có thông báo và hành động giải quyết khách quan, phù hợp.

Cụ thể, bài viết trên fanpage Mèo Mốc như sau:

Thân gửi các độc giả, người ủng hộ, và đối tác của tập thể đội ngũ Mèo Mốc,

Trước sự việc Ngô Hoàng Anh, người cùng nằm trong danh sách Forbes Under 30 Việt Nam với tác giả Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) năm nay, có nhiều tố cáo quấy rối tình dục trên mạng xã hội, bọn mình xin được viết đôi dòng:

Đầu tiên, bọn mình ủng hộ lòng dũng cảm của những nạn nhân đã dám đứng ra kể câu chuyện của bản thân cùng với bằng chứng. Bọn mình hiểu làm được điều này không hề dễ dàng, nhất là khi chính nạn nhân phải đương đầu với nỗi sợ cô lập, bị đổ lỗi nạn nhân, bị gaslight, bị xem nhẹ phẩm cách do phân biệt giới, hoặc bị xem nhẹ trải nghiệm và những sang chấn có thể có.

Là những người cố gắng hướng đến các sản phẩm văn hóa sạch, lành mạnh, và đặc biệt là mang tính giáo dục cho trẻ em, bọn mình muốn thông báo quan điểm chung rằng tập thể team Mèo Mốc và tác giả Đặng Quang Dũng:

1. Không đồng ý với những hành động và lời nói mang tính quấy rối tình dục trong hình ảnh được cho là từ N.H.A.

2. Không muốn im lặng, thờ ơ và trở thành một phần của văn hóa dung túng quấy rối tình dục (sexual harassment/rape culture).

3. Không muốn có bất cứ mối quan hệ cá nhân nào liên quan đến người có hành vi quấy rối tình dục.

Bọn mình, cũng như các bạn, mong rằng sẽ nhận được đầy đủ thông tin xác minh và điều tra từ những tổ chức có liên quan đến N.H.A về vấn đề này. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã cất tiếng nói đưa sự việc ra với ánh sáng công chúng.

Bọn mình cũng rất mừng vì ngay từ ngày nhận tin, phía Forbes Việt Nam đã có động thái xác minh vụ việc và tiến hành xem xét nội bộ về giải thưởng Under 30 vừa được công bố gần đây. Bọn mình tin rằng, tuy là một giải thưởng vinh danh tập trung vào thành tựu sự nghiệp, nhưng có uy tín và công tâm với chủ đích ban đầu là truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam, Forbes Under 30 sẽ sớm có thông báo và hành động khách quan, phù hợp".