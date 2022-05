Tú Tài Mỹ - Hiện thực hóa giấc mơ chạm tay giáo dục quốc tế tại iSchool

Bắt kịp xu hướng du học sớm tại chỗ

Khi dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và gây cản trở không nhỏ đến ước mơ đi du học của nhiều bạn trẻ. Trong khi nhiều người còn ngần ngại thì nhiều ba mẹ đã chuyển hướng sang giải pháp cho con du học sớm tại chỗ. Với chi phí tiết kiệm mà vẫn có thể giúp con tiếp thu nền giáo dục quốc tế và được cấp bằng có giá trị tương đương, du học trong nước đang ngày càng thu hút đông đảo học sinh.

Bên cạnh đó, nắm được xu hướng học online ngày càng trở nên phổ biến giúp việc kết nối với thầy cô giáo, bạn bè khắp nơi trên thế giới, Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool đã độc quyền phát triển chương trình Tú tài Mỹ của trường Providence Country Day (PCD) - một trong những trường phổ thông uy tín được NEASC kiểm định chất lượng và là đối tác của các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Chuẩn bị hành trang trở thành công dân toàn cầu

Chương trình Tú tài Mỹ của iSchool với lộ trình học tập tối ưu hóa giúp các em học sinh hoàn thành 5 tín chỉ quốc tế để nhận US High School Diploma - văn bằng Tú tài Mỹ song song với bằng THPT Việt Nam. Với phương pháp học Blended learning, học sinh vừa được học trực tiếp (live sessions) cùng giáo viên nước ngoài chất lượng, giàu kinh nghiệm của trường PCD vừa tiếp thu kiến thức mới, ôn tập và làm bài với sự hỗ trợ của cố vấn học tập của iSchool.

Học sinh dễ dàng kết nối với thầy cô, bạn bè khắp nơi nhờ phương pháp học blended learning.

Chị Thùy An có con theo học tại iSchool Nha Trang cho biết: "Sau một thời gian theo học, con bắt nhịp nhanh với chương trình và có những tiến bộ khiến bố mẹ ngỡ ngàng. Tôi có theo dõi con học vài hôm và tôi cảm nhận được kết nối trong sự tương tác sinh động và vui vẻ giữa cô và trò.

Chương trình song bằng Tú Tài Mỹ là giải pháp giáo dục tối ưu chi phí.

Con tôi đặc biệt thích học về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Mỹ của chương trình. Các cố vấn học tập cũng thường xuyên nhắc nhở, động viên và tận tâm giải đáp thắc mắc bài vở cho con. Trước đây con không thường tự giác học nhưng giờ đã rèn được kỹ năng quản lý thời gian rất tốt, có được thói quen tự học mỗi ngày mà không cần nhắc nhở nhiều nữa".

Theo đại diện của iSchool, với chi phí chỉ bằng 10% so với du học bậc phổ thông tại Mỹ, chương trình song bằng Tú Tài Mỹ giúp tiết kiệm hơn 5 tỷ đồng và được đánh giá là giải pháp giáo dục tiết kiệm và hợp lý cho nhiều phụ huynh.

Đặc biệt, chương trình học được thiết kế tích hợp với chương trình phổ thông nhằm tối ưu hóa thời gian cho học sinh. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, học sinh sẽ đồng thời nhận bằng Tú tài Mỹ và bằng THPT Việt Nam. Với điều này, các học sinh sẽ có nhiều ưu thế trong việc lựa chọn theo học các trường đại học trong tương lai, đặc biệt là có cơ hội được tuyển thẳng vào top các trường đại học hàng đầu của Mỹ như: Louisiana State University, The University of Mississippi, University of South Carolina.

Tích hợp mới mô hình phát triển toàn diện tại iSchool

Với mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức hướng đến sự phát triển giáo dục toàn diện, chương trình học tại Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool được nghiên cứu và phát triển riêng cho học sinh Việt Nam từ bậc Mầm non đến Phổ thông, và sau đó trở thành bệ phóng mang các em đến với nền giáo dục thế giới.

Chương trình học tại iSchool là sự kết hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT, các môn học Hội nhập Quốc tế và chương trình nhà trường. Trong đó, học sinh được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình ở các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, khởi nghiệp, khoa học máy tính,...

iSchool kết hợp chương trình của Bộ GD&ĐT, các môn học Hội nhập Quốc tế và chương trình nhà trường.

Những phương pháp giảng dạy tiên tiến, cập nhật nhất nhằm trang bị cho học sinh kiến thức học thuật vững vàng, song song với những kỹ năng sống thực tiễn và những giá trị sống, phẩm chất cá nhân tốt đẹp.

Ngoài ra, một môi trường học đường thoải mái, lành mạnh và an toàn, nơi mà mỗi học sinh đều có những trải nghiệm thú vị là điều iSchool hướng đến. Trong đó tình yêu thương và sự tôn trọng được khích lệ một cách tích cực để các em học sinh thể hiện tối đa khả năng thiên phú của mình.

