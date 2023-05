Từ cô bé nhút nhát đến giải nhất quốc gia tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge

Câu chuyện về quá trình học tiếng Anh của cô bé nhút nhát Ngân An cũng là một trong những bí quyết mà các bố mẹ có thể áp dụng cho con.

Mỗi mùa giải cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge trải qua đều gây ấn tượng với thành tích xuất sắc, kết quả đáng khích lệ của các thí sinh đạt giải cũng như tinh thần, phong trào học tập tiếng Anh khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Trong số đó, thí sinh Trần Ngân An (Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lomonoxop, Hà Nội) xuất sắc đạt 230/230 điểm bài thi TOEFL Primary tại vòng thi cấp Thành phố, 900/900 điểm bài thi TOEFL Junior ở vòng Chung kết Quốc gia và vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước, trở thành thí sinh đạt giải nhất (khối 4-5) quốc gia tại cuộc thi.

Hành trình để Ngân An đạt được giải thưởng đáng tự hào ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện từ khi còn là một cô bé nhút nhát và e dè (Ảnh: NVCC).

Niềm đam mê học tiếng Anh và những bí quyết học tập hiệu quả

Bản thân Ngân An là cô bé nhút nhát và thường e ngại trước đám đông nhưng từ nhỏ lại có niềm đam mê và hứng thú với tiếng Anh thông qua các bộ phim hoạt hình có sử dụng tiếng Anh và chủ động giao tiếp bằng ngôn ngữ này.

Vì vậy, dựa trên niềm yêu thích của con, bố mẹ Ngân An cũng hỗ trợ bằng việc sưu tập đa dạng các video hoạt hình, xem đây là cách vừa giúp con thư giãn, vui chơi, vừa giúp con tiếp xúc với tiếng Anh. Thông qua đó, bồi đắp vốn từ và khả năng thể hiện ngôn ngữ, tự tin giao tiếp hơn.

Bên cạnh việc vừa học vừa chơi tại nhà, bố mẹ cũng muốn Ngân An dạn dĩ hơn nên định hướng cho An đi học các chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho thiếu nhi theo chuẩn quốc tế từ khi lên 4 tuổi. Điều này đã giúp An được tiếp xúc và tạo thói quen phản xạ tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Từ đó, An tự tin hơn khi giao tiếp và có thể xử lý thông tin bằng tiếng Anh, thoải mái giao lưu, học hỏi cùng bạn bè.

Ngoài ra, khi lên bậc tiểu học, việc trải nghiệm các sân chơi học tập ngoài khuôn khổ lớp học, trường lớp quen thuộc là rất quan trọng. Điều này vừa giúp An cọ xát năng lực, bản lĩnh và tự tin hơn, vừa tạo cơ sở đánh giá lại trình độ để có hướng điều chỉnh rèn luyện hiệu quả hơn.

Bố mẹ An cho biết, gia đình luôn tạo điều kiện cho con tham gia các sân chơi tiếng Anh quốc tế như TOEFL Challenge với một tâm thế thoải mái nhất có thể, không đặt nặng thành tích. Ở vòng thi cấp Thành phố và vòng thi Quốc gia tại TOEFL Challenge, An thoải mái và tự tin làm bài, thể hiện năng lực tiếng Anh như một lần trải nghiệm, thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân.

Hơn nữa, với những nền tảng được bồi đắp từ nhỏ, trải qua cả một quá trình học tập, vốn từ và từng kỹ năng của An cũng ngày càng được nâng cao. Trước thời gian diễn ra mỗi vòng thi, Ngân An cho hay, bé đã chủ động ôn luyện các kỹ năng và rèn luyện thêm tại nhà cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ.

Lan tỏa tinh thần tự tin và chủ động chinh phục tiếng Anh quốc tế

Từ một cô bé nhút nhát, Ngân An với niềm say mê và luôn cố gắng hết mình chinh phục tiếng Anh đã giúp bản thân dạn dĩ và tự tin hơn, trở thành nhà vô địch tại cuộc thi có quy mô lớn trên toàn quốc.

Sự thành công và những thành tích nổi bật của các thí sinh như Trần Ngân An tại mùa giải thứ 11 - cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2022-2023 góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và niềm đam mê học tiếng Anh cho học sinh trên toàn quốc.

Những nỗ lực đáng khích lệ, tinh thần học tập của mỗi em là một câu chuyện nỗ lực và quyết tâm không chỉ để tranh tài ngôi vị cao nhất mà còn thể hiện bản lĩnh cá nhân và tinh thần chủ động học tập, trau dồi, vươn tới hoàn thiện bản thân.

Trần Ngân An tại mùa giải thứ 11 - cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2022-2023 (Ảnh: BTC).

Cùng với sự đồng hành của các cơ quan quản lý giáo dục trên toàn quốc, cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge góp phần khơi dậy phong trào dạy và học tiếng Anh trong các trường và đồng hành cùng nền giáo dục nước nhà nâng cao chất lượng học tiếng Anh ở khối phổ thông.

Cuộc thi đóng vai trò như một phương thức học tập, sân chơi để rèn luyện, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, giúp các em học sinh tự tin giao tiếp, chủ động, sáng tạo hơn trong việc học ngoại ngữ, bồi đắp hành trang trở thành công dân toàn cầu.

Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và xu thế hội nhập toàn cầu, việc trau dồi kỹ năng tiếng Anh quốc tế là quan trọng đối với mỗi học sinh Việt Nam.

TOEFL Challenge được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sân chơi trí tuệ dành cho các em học sinh thử sức, tranh tài và là cầu nối tiếp lửa đam mê về ước mơ chinh phục tiếng Anh quốc tế bằng sự tự tin và tinh thần chủ động.