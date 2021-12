Trường mầm non ở Mỹ kết hợp Reggio Emilia Approach® và IB PYP

Dân trí Là 1 trong 4 trường mầm non Reggio Emilia Approach® chính thức trên thế giới được Reggio Children (Ý) công nhận, trường quốc tế La Scuola tại Mỹ đã chia sẻ trải nghiệm trong việc kết hợp giữa Hướng tiếp cận này và Chương trình Tú tài Quốc tế IB PYP.

Đưa sứ mệnh thành hiện thực

Bằng sự kết hợp giữa triết lý giáo dục của Hướng tiếp cận Reggio Emilia® cùng khung chương trình IB, sứ mệnh "Truyền cảm hứng cho những học sinh tiên phong góp phần định hình tương lai" tại La Scuola hiện diện trong từng khoảnh khắc vui học. Các em học sinh với những tiềm năng sẵn có, luôn được lắng nghe, được tôn trọng và cùng giáo viên thiết kế các hoạt động, dự án học tập đáp ứng nhu cầu khám phá của mình. Chân dung mỗi người học - mỗi đứa trẻ - đều được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết định, và hình ảnh này được thúc đẩy, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, từ thể chất đến tinh thần.

"Điểm tương đồng độc đáo trong từng phương pháp giáo dục đã bổ trợ cho quá trình phát triển của trẻ, tôn vinh cách tiếp cận dựa trên việc đặt câu hỏi từ trí tò mò vốn có của trẻ, đồng thời lấy học sinh làm trung tâm và kiến tạo chương trình học từ chính những điều các em đang tìm kiếm. Theo ông Loris Malaguzzi, cha đẻ của Hướng tiếp cận Reggio Emilia®, trẻ có "Một trăm ngôn ngữ" để biểu đạt bản thân mình. Đây là một cách ẩn dụ để nói về vô vàn tiềm năng của trẻ thông qua các hình thức thể hiện khác nhau mà trẻ sở hữu. Phép ẩn dụ này cũng thể hiện sự liên ngành trong chính cách tiếp cận của trẻ với vạn vật. Đây cũng chính là một trong những yếu tố nổi bật của chương trình IB, với các chủ đề liên ngành đầy gợi mở, thúc đẩy trẻ bày tỏ suy nghĩ, ý tưởng của mình bằng các hình thức đa dạng, khuyến khích tinh thần cởi mở trong học tập, tiếp thu tinh hoa thế giới và hiểu được bản sắc văn hóa dân tộc." - thầy Michael-James Palazzo, giáo viên tại trường cho biết.

Trẻ trình bày suy nghĩ của mình trong dự án học tập xây dựng ngôi làng sau chuyến tham quan và tìm hiểu cùng nhà trường.

Nhào nặn ý tưởng thành hình cùng các tác phẩm từ Xưởng Nghệ Thuật & dự án học tập

Khái niệm "Atelier" - "Xưởng nghệ thuật" gắn liền với Hướng tiếp cận Reggio Emilia®. Chính tại không gian này, trẻ tận dụng các nguyên vật liệu từ tự nhiên, thậm chí khuyến khích trẻ sử dụng đồ tái chế, kết hợp cùng kiến thức công nghệ, để đưa những ý tưởng trong đầu mình thành các sản phẩm hữu hình, có đời sống riêng. Thông qua các dự án học tập ngắn hoặc dài hạn, các giáo viên sẽ có quá trình quan sát kỹ lưỡng, để hỗ trợ hoặc gợi mở thêm khi trẻ cần. Tương tự như Reggio Emilia Approach®, các dự án học tập trong chương trình IB cũng là nơi để trẻ thỏa sức khám phá, để trí tưởng tượng bay xa.

"Từ các triết lý giáo dục đã được kết hợp và áp dụng, chúng tôi tôn vinh toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm, không đơn thuần tập trung vào kết quả, vì quá trình chính là nơi bộc lộ rõ nhất khả năng của các trẻ, từ việc tiếp cận vấn đề thông qua các câu hỏi, đến việc tích cực quan sát và tìm ra giải pháp phù hợp cho dự án của mình." - thầy Palazzo chia sẻ và tự hào khi nghe các em trình bày về tác phẩm và dự án học tập của mình.

Những câu hỏi mà các em đặt ra chính là chìa khóa dẫn đến các cánh cửa tiếp theo trên hành trình khám phá của mình.

Dựa trên khuôn khổ của chương trình IB và Hướng tiếp cận Reggio Emilia®, việc đặt câu hỏi với các chủ đề xuyên ngành để tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau sẽ tạo nên lợi thế cho trẻ trong việc tiếp nhận và xử lý tình huống, nâng cao khả năng tư duy, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đầy biến động và thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Sự kết hợp này giúp học sinh phát triển và thích nghi tốt hơn trên con đường trở thành công dân toàn cầu. Đặc biệt, trẻ sẽ được khuyến khích để hợp tác với tinh thần cởi mở, xóa nhòa những ranh giới có thể cản trở sự phát triển của trẻ. Đây chính là những kỹ năng rất quan trọng để thành công trong thế kỷ 21.

Tiếp nối hành trình giao thoa tinh hoa cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Là 1 trong 4 thành viên thuộc cộng đồng Reggio Emilia Approach® chính thức trên thế giới, là trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hướng tiếp cận Reggio Emilia® được Tổ chức Reggio Children (Ý) công nhận, tháng 10/2021 vừa qua, Little Em's vinh hạnh là trường mầm non Việt Nam trở thành trường ứng viên chính thức của Chương trình Tú tài Quốc tế IB PYP.

Trường mầm non Little Em's là trường mầm non Việt Nam đầu tiên trở thành Trường ứng viên chính thức của Chương trình Tú tài Quốc tế IB PYP.

"Việc tìm thấy và kết nối các mục tiêu chung giữa những phương pháp giáo dục nổi tiếng, uy tín trên thế giới khiến những người làm giáo dục có thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn. Những điểm chung này có giá trị rất lớn khi vẽ nên một bức chân dung rõ hơn về trẻ như những nhà khám phá nhí trên hành trình phát triển của mình. Thông qua đó, vai trò của nhà trường, của gia đình cũng được củng cố để sẻ chia trọng trách trên hành trình này." - cô Phạm Ngọc Châm, Hiệu phó Trường mầm non Thế giới Mặt trời, hiện đang trong quá trình nghiên cứu & học tập theo Chương trình Tú tài Quốc tế IB PYP chia sẻ.

Trường Thịnh