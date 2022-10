Trường Đại học CMC chào đón tân sinh viên K1

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu chào mừng các tân sinh viên K1: "Tôi mong muốn tạo nên "chiếc nôi" để chắp cánh những đam mê về thế giới số, hỗ trợ các bạn trẻ viết tiếp giấc mơ ghi danh Việt Nam lên bản đồ khoa học công nghệ thế giới. Trường Đại học CMC và các bạn sẽ chủ động phát triển tiềm năng tối đa, trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng với mọi biến đổi trong thế giới số 4.0. Điều này sẽ góp phần tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ, kiến tạo tương lai và đóng góp tích cực cho phát triển xã hội".

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu chào mừng tân sinh viên.

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC đã phát biểu chào mừng tân sinh viên K1, động viên đến các bạn trẻ khi bước vào ngôi nhà chung CMC UNI để bắt đầu hành trình mới.

Với môi trường đào tạo và nghiên cứu tiên tiến hướng theo các chuẩn mực quốc tế, Trường Đại học CMC sở hữu đội ngũ nhà giáo tâm huyết, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế hội tụ về. Trường sẽ đào tạo các sinh viên phát triển về chuyên môn và kỹ năng sống, thực hiện mục tiêu của nhà trường đã đề ra, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới.

Cũng tại sự kiện, ông Hồ Thanh Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC đã có những chia sẻ về chủ đề "CMC Uniers - Công dân toàn cầu Thế kỷ 21" truyền lửa cho các tân sinh viên K1 - Trường Đại học CMC. Trong kỷ nguyên của cách mạng công nghệ 4.0, các sinh viên cần phải tích cực tự học, trau dồi trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu.

"Nếu như tôi có thể quay lại thời gian học đại học, tôi sẽ làm được nhiều thứ. Vì vậy, các tân sinh viên CMC UNI đừng bỏ lỡ thời gian trong hành trình học đại học của mình. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ gặp lại tất cả sinh viên ngồi tại đây với tư cách là đồng nghiệp của mình tại CMC", ông Tùng nhấn mạnh.

Đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC cùng đại diện các phòng, ban Trường Đại học CMC nâng ly khai tiệc (Ảnh: CMC UNI).

Đại diện tân sinh viên K1 và phụ huynh Trường Đại học CMC đã chia sẻ những cảm xúc và ấn tượng về nhà trường.

Bên cạnh những tiết mục trình diễn sôi động, sự kiện còn mang đến bữa tiệc âm nhạc trên sân khấu được dàn dựng công phu, hoành tráng, qua sự thể hiện của các vị khách mời như: Ban nhạc Da LAB, vũ đoàn Le Cirque, vũ đoàn SDC Crew, DJ Jenna.

Màn trình diễn sôi động và đầy cảm xúc của ban nhạc Da LAB tại sự kiện chào đón tân sinh viên K1 - Trường Đại học CMC (Ảnh: CMC UNI).

Tiết mục nhảy mashup "Pink Venom" và "Into The New World" của vũ đoàn Le Cirque (Ảnh: CMC UNI).

Không khí "cháy" hết mình của tân sinh viên K1 - Trường Đại học CMC tại sự kiện (Ảnh: CMC UNI).

Với chủ đề "Into The New World" của chương trình, tân sinh viên K1 CMC UNI đã có một bữa tiệc "cháy" hết mình, kéo gần khoảng cách để hòa nhập và làm quen với môi trường mới, bắt đầu hành trình học tập nhiệt huyết và năng lượng tại Trường Đại học CMC.

Năm 2022, Trường Đại học CMC đào tạo nhiều chuyên ngành công nghệ của kỷ nguyên 4.0 như: Thiết kế đồ họa, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, ngôn ngữ nhật - hàn, digital marketing,…

