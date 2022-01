Trước khi nghỉ hưu, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị dừng gói thầu 20 tỷ đồng

Dân trí Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam đã ký văn bản xin dừng gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường phổ thông ở tỉnh ngay trước khi nghỉ hưu.

Ngày 6/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã nhận được công văn của Sở GD-ĐT về việc dừng thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Trước khi nghỉ hưu vài ngày, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam xin dừng thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn trị giá trên 20 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/12/2021, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT (nghỉ hưu từ ngày 1/1 vừa qua) đã ký công văn về việc xin dừng mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường THPT và PTDTNT tỉnh.

Gói thầu trị giá hơn 20 tỷ đồng này đã được Sở GD-ĐT đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, các bước tiếp theo để thực hiện gói thầu Sở GD-ĐT không triển khai được.

Lý do không đấu thầu được Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam giải thích là do không chọn được đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Sở GD-ĐT đã liên hệ nhiều đơn vị tư vấn nhưng các đơn vị đều từ chối do đây là thời điểm cuối năm, các đơn vị tư vấn phải xử lý nhiều việc.

Hiện các nhà sản xuất đã có thay đổi về cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật máy móc thiết bị so với năm 2020 (như máy vi tính, màn hình thông minh/tivi) nên Sở GD-ĐT cần có thời gian để cập nhật, hoàn chỉnh và phê duyệt cấu hình cho phù hợp.

Với những lý do trên, ông Hà Thanh Quốc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho dừng việc thực hiện gói thầu này và hủy quyết định đã phê duyệt trước đó.

Trước đó, vào ngày 22/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường THPT, PTDTNT tỉnh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Gói thầu gồm 3 gói thầu: Gói thầu số một mua sắm tivi/màn hình tương tác thông minh phục vụ dạy và học gần 10 tỷ đồng; gói thầu số 2 mua sắm phòng máy vi tính học môn tin học trên 5,4 tỷ đồng; gói thầu số 3 mua sắm bàn ghế, trang thiết bị khác gần 5,3 tỷ. Tổng số tiền gói thầu hơn 20,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu số 1 và 2 là 60 ngày, đối với gói thầu số 3 là 90 ngày.

Sau khi nhận được công văn về việc xin dừng thực hiện gói thầu nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Sở GD-ĐT làm việc với Sở Tài chính để được giải quyết trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Công Bính