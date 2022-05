Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu sống em nhỏ

Chiều 6/5, cô Ngô Thị Hải Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, em Đặng Ngọc Thái An, học sinh lớp 9D của nhà trường cứu một em nhỏ khỏi đuối nước vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Theo đó, chiều 5/5, tại Trường THCS Quỳnh Hồng, anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới em Đặng Ngọc Thái An vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu bạn bị đuối nước.

Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Đặng Ngọc Thái An (Ảnh: Hải Anh).

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã biểu dương hành động dũng cảm của em Đặng Ngọc Thái An. "Hành động đẹp của em An cần được lan tỏa và tuyên truyền rộng rãi; bên cạnh đó, sự việc cũng là lời cảnh báo để các em học sinh, phụ huynh cần trau dồi thêm kiến thức về công tác phòng, chống đuối nước để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra".

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/4, em Đặng Ngọc Thái An trên đường đến trường làm căn cước công dân, khi đi qua đài tưởng niệm liệt sĩ xã Quỳnh Hồng, thấy nhóm học sinh lớp 1 đứng trên bờ, chỉ tay về hướng hồ sen. Ngay lập tức, An dừng xe chạy lại thì thấy dưới hồ có mấy ngón tay giơ lên chới với. Biết có người đuối nước, An tức tốc nhảy xuống và vớt một em bé lên bờ.

Nạn nhân được xác định là cháu T.Đ.A., học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học xã Quỳnh Hồng.

Trước hành động dũng cảm của em An, ngày 22/4, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã trao tặng Giấy khen tới em Đặng Ngọc Thái An vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu bạn bị đuối nước.

Ngày 29/4, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em An.