Trần Đoàn Minh Thùy - một trong ba thí sinh có điểm thi cao nhất TPHCM là ai?

Cô học trò nhỏ với bảng thành tích khủng

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 được công bố, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã tiết lộ danh sách 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất. Đáng chú ý, trong danh sách này có một gương mặt đến từ Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), với tổng điểm 6 môn thi là 54 - mức điểm cao thứ 2 của TPHCM. Cụ thể, ở 3 môn bắt buộc môn Toán đạt 9,4 điểm, môn Ngữ văn đạt 7,75 điểm và môn tiếng Anh đạt 9,6 điểm. Với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, Minh Thùy đạt 8,5 điểm môn Vật lý, 9,25 điểm môn Hóa học và 9,5 điểm môn Sinh học.

Minh Thùy cho biết bản thân khá bất ngờ với điểm số của mình: "Em rất hạnh phúc khi biết được kết quả, tất cả là nhờ Nhà trường và gia đình đã tạo điều kiện học hành tốt nhất cho em và nhờ sự động viên từ phía những người em yêu quý", em chia sẻ.

Trần Đoàn Minh Thùy là một trong ba thí sinh đạt mức điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021-2022 của TPHCM.

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cô bạn đã tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và đạt được 1013 điểm. Đồng thời, em cũng trúng tuyển vào Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM theo phương thức xét tuyển sớm.

Suốt 12 năm học tập tại Trường Quốc tế Á Châu, Trần Đoàn Minh Thùy liên tục giữ vững danh hiệu Học sinh giỏi ở Chương trình Việt Nam, đặc biệt 3 năm cấp 3 em giữ vững phong độ với điểm trung bình đạt 9,8. Đồng thời, có 7 năm liền đạt hạng Excellent trong Chương trình Quốc tế.

Không chỉ học tập tốt các môn học trên lớp, Minh Thùy còn tích cực tham gia tranh tài ở các cuộc thi và mang về giải cao như Huy chương vàng Olympic môn Hóa học (năm học 2020-2021) và giành thêm giải Nhì Học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố (năm học 2021-2022). Ngoài ra, em còn đạt được 587 điểm khi làm bài thi TOEFL ITP, đã chứng tỏ được năng lực ngoại ngữ vượt trội của Minh Thùy bên cạnh các môn khoa học tự nhiên.

Yêu môn Sinh vì ước mơ làm bác sĩ

Được biết, Minh Thùy sẽ theo học ngành Y Đa khoa, bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ cứu người của mình. Như bao học sinh khác, từ sớm Minh Thùy đã chú trọng các môn trong tổ hợp B00 là Toán - Hóa - Sinh với mục tiêu xét tuyển Đại học. Tuy nhiên, em đặc biệt yêu thích môn Sinh và cảm thấy rất thoải mái khi học tập môn học này. Theo em, tuy có khối lượng lý thuyết nhiều hơn so với bài tập nhưng Sinh học lại không hề khô khan, trái lại còn rất thực tế và dễ nhớ, càng học lại càng cảm thấy thú vị. "Sinh học giúp học sinh hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, về cơ chế hoạt động của những thứ mà mắt thường không nhìn thấy", Minh Thùy cho biết.

Minh Thùy cùng tập thể lớp 12/14 (cơ sở Cộng Hòa) viết nên câu chuyện thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò.

Phương pháp học tập của cô bạn không quá phức tạp, đó chính là làm nhiều bài tập để quen cách làm và bản chất của vấn đề, từ đó suy nghĩ rộng hơn. Em luôn giữ vững mục tiêu bằng cách hướng tới những kết quả tốt đẹp để có thêm động lực cố gắng. Ngoài học tập, em vẫn tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa của trường lớp vì theo em, đây chính là cơ hội tốt để vui chơi, thỏa sức sáng tạo và kết giao bạn mới.

Câu nói tâm đắc mà Minh Thùy thuộc nằm lòng chính là: "Hãy ngừng ghét bản thân vì những thứ bạn không có và bắt đầu yêu bản thân vì những thứ bạn đã có". Theo đó, mỗi chúng ta nên trân trọng và yêu thương bản thân với tất cả những mình có hơn là so sánh chính mình với người khác rồi cảm thấy tự ti, mặc cảm. Chính châm ngôn này đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với em, sự nỗ lực hình thành nên con người và chưa bao giờ là quá muộn để cố gắng. Minh Thùy nhắn nhủ đến các bạn học sinh: "Nếu có cơ hội, hãy thử cố gắng hết mình vì một mục tiêu, một ước mơ nào đó."

Suốt 12 năm gắn bó với Trường Quốc tế Á Châu, Minh Thùy xem đây là ngôi nhà thứ hai của em, chỉ sau gia đình. Trường luôn cố gắng tạo cho em điều kiện để em được học tập và phát triển bản thân một cách thoải mái nhất có thể, cổ vũ em theo đuổi đam mê, là nơi em nuôi dưỡng ước mơ.

Hy vọng với hành trang là kiến thức và kỹ năng được trang bị dưới mái trường này, Trần Đoàn Minh Thùy sẽ luôn tự tin và vững bước trên con đường chinh phục ước mơ và trở thành một bác sĩ giúp ích cho cộng đồng.

Trong những năm qua, Trường Quốc tế Á Châu luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp các bậc học, các em liên tục ghi dấu ấn nổi bật, gặt hái được những giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi về năng khiếu, thể thao các cấp. Tính đến năm 2022, có 723 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, 756 giải thể thao cấp Quận và Thành phố. Hàng ngàn học sinh đã giành được học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

