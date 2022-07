Trải nghiệm giáo dục Phần Lan tại trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy

Học sinh trường Tiểu học Tân Thời Đại trong giờ tiếng Anh.

Ngày hội Open Day được tổ chức lúc 8h30-11h30, sáng Chủ nhật, ngày 24/7 tại Trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy, Khu B, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Đến với Open Day, cha mẹ cùng các con học sinh sẽ: Tham quan không gian học tập độc đáo theo tiêu chuẩn Phần Lan; Trải nghiệm phương pháp Giáo dục Phần Lan ưu việt được công nhận trên thế giới thông qua các tiết học trải nghiệm thú vị với phương pháp Fun Learning - Học vui vẻ để vui học.

Tham gia sự kiện, cha mẹ sẽ được giao lưu trực tiếp với GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến - Chuyên gia Giáo dục sớm, giáo dục Đặc biệt, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bà là một trong những chuyên giao cao cấp có nhiều dự án đóng góp thực tế cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam. Trong phần tọa đàm, bà sẽ đem đến cho các bậc cha mẹ những góc nhìn sâu sắc, đa chiều về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục sớm - giáo dục trong 10 năm đầu đời. Theo các nghiên cứu khoa học, đây là thời gian não bộ của các con có tốc độ phát triển các tế bào thần kinh nhanh nhất. Hiểu về giáo dục sớm và giáo dục 10 năm đầu đời sẽ giúp các cha mẹ đưa ra được những tiêu chí để lựa chọn môi trường giáo dục tốt nhất và phù hợp nhất cho các con.

Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục sớm và triết lý giáo dục: "Mọi đứa trẻ đều khác biệt và tất cả đều có quyền học những điều chúng cần trong cuộc sống", Tân Thời Đại xác định giáo dục 10 năm đầu đời là 10 năm quan trọng nhất, tạo nền tảng tri thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội để trẻ tự tin, chủ động phát triển năng lực bản thân trong suốt cuộc đời, theo cách mà trẻ thích để thành công, hạnh phúc.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại là đơn vị đầu tiên chính thức đưa Giáo dục Phần Lan - một trong những nền tảng giáo dục ưu việt nhất thế giới về Giáo dục Mầm non và Tiểu học về Việt Nam, áp dụng tại Hà Nội.

Trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy là trường học theo tiêu chuẩn Giáo dục Phần Lan đầu tiên tại Hà Nội với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đồng bộ. Mô hình trường học thông minh, thiết bị dạy học hiện đại. Lớp học được thiết kế 4 chiều và có thể luân chuyển mở rộng. Môi trường học tập cảm hứng, tạo điều kiện tối đa để các con sáng tạo, khám phá.

Tại trường Tiểu học và Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy, các học sinh được phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực với các chương trình nhập khẩu bản quyền ưu việt như: Future Astronaut (Mầm non); Kích hoạt phát triển tư duy Toán (Mầm non); Toán - Tiếng Anh (Tiểu học); Ngôn ngữ Anh với giáo trình Hats on Top (Mầm non) và giáo trình Brainwave (Tiểu học) do NXB Macmillan Mỹ cung cấp ; Vận động Moovkids, Steam Kide Science; Âm nhạc với Smart Piano; Kinh tế học gia đình; Chương trình lập trình Steam for Vietnam (Tiểu học); ..

Đặc biệt, chỉ riêng tại Tân Thời Đại, các học sinh được lựa chọn tham gia các trại và câu lạc bộ FAPC (Future Astronaut Program Club/Camp) để thúc đẩy phát triển toàn diện các thế mạnh của bản thân và hình thành phát triển 8 năng lực phẩm chất của một Phi Hành Gia tương lai. FAPC là chương trình bản quyền duy nhất có tại Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại, do Fun Academy - NASA và các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Phần Lan, Mỹ, Nhật Bản xây dựng, được cụ thể hóa bởi Giáo dục Tân Thời Đại. FAPC giúp trẻ được hình thành, phát triển các năng lực, biết quản lý bản thân như một Phi Hành Gia, tạo tiền đề vững chắc để trẻ tự tin gắn kết và hội nhập với thế giới.

Thông tin sự kiện: Open Day - Ngày hội trải nghiệm phương pháp Giáo dục Phần Lan

Học sinh ghi danh tại sự kiện Open Day được tặng Voucher ưu đãi trị giá 5 triệu đồng, trừ vào các khoản phí đầu năm khi nhập học chính thức.

Học sinh ghi danh trong tháng 7/2022 được hưởng chính sách ưu đãi: Giảm 10% học phí cả quá trình; Giảm 30% phí CSVC năm đầu; Miễn phí ghi danh. (Chỉ áp dụng với trường Tiểu học và Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy tại Khu B Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội).

Quý phụ huynh đăng ký tham gia trải nghiệm tại link: https://tinyurl.com/ytdz8a3h

Chi tiết liên hệ:

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TÂN THỜI ĐẠI

- Hotline: 089 809 5599

- Website: tanthoidai.edu.vn

- Email: info@tanthoidai.edu.vn