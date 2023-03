TPHCM: Đề xuất cấp chứng chỉ tiếng Anh cho trẻ mầm non để đánh giá năng lực

Đánh giá năng lực làm quen với tiếng Anh của trẻ mầm non là vấn đề được nhiều nhà quản lý nêu ra tại Hội thảo "Làm quen tiếng Anh bậc mầm non theo chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ trong khảo sát năng lực ngoại ngữ" do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức ngày 23/3.

Nhiều quản lý trường học tại TPHCM đề xuất có chứng chỉ mầm non cho trẻ (Ảnh: Hoài Nam).

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đến nay, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 8 chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non. Trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại thành phố được thực hiện theo Thông tư 50 của Bộ GD&ĐT với 95% trường tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Theo bà Điệp, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh trở thành một nhu cầu cần thiết nhưng việc tổ chức cần các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học nên hiện nay nhiều nơi, nhất là các nhóm trẻ độc lập chưa đủ điều kiện để thực hiện.

Với chương trình được Bộ thẩm định, theo bà Điệp cần bổ sung bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo.

Sớm triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với gần 4.000 trẻ được học, đại diện Phòng GD&ĐT quận 10, TPHCM đưa ra đề xuất cần có thêm chứng chỉ tiếng Anh cho trẻ 3 - 6 tuổi.

Bà Mai Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành phố cho biết, 100% trẻ từ 30 tháng tuổi tại trường được học chương trình làm quen với tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài. Trường mong muốn có khảo sát năng lực phù hợp với trẻ không chỉ giúp trẻ đạt được yêu cầu của Bộ mà tiếp tục phát huy tùy theo năng lực của trẻ.

Đồng tình với quan điểm này, Bùi Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp, nơi 100% trẻ được học chương trình làm quen với tiếng Anh nêu ý kiến, cần có bộ tiêu chí cũng như khung đánh giá năng lực để trường học kịp thời điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đối với trẻ mầm non, bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh cần phải tuyệt đối chính xác vì đây là nền tảng để trẻ phát triển ngôn ngữ sau này.

Để kịp thời điều chỉnh trong quá trình dạy học ngôn ngữ ở bậc mầm non, ông Hiếu thông tin, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tổ chức khảo sát đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ theo hình thức thường xuyên, định kỳ. Qua đó, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong trường mầm non, hướng đến việc trẻ tiếp cận ngôn ngữ chuẩn nhất, đạt yêu cầu chuẩn đầu ra.