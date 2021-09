TP. Nha Trang chủ trương xã hội hóa việc cung cấp suất ăn cho học sinh Mầm non, Tiểu học

Dân trí Trong năm học 2021 - 2022, UBND TP. Nha Trang chủ trương tiến hành xã hội hóa việc cung cấp suất ăn cho học sinh Mầm non, Tiểu học trên địa bàn.

Đây là một chủ trương đúng đắn, góp phần huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của ngành giáo dục địa phương.

Việc xã hội hóa cung cấp suất ăn cho học sinh cũng là chủ trương của Chính phủ đã được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm non. Theo đó, "Khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật".

Suất ăn do Stargate cung cấp theo tiêu chuẩn do Ajinomoto quy định.

Trong điều kiện thực tế của địa phương, Công ty cổ phần Tập đoàn Stargate đã có đề xuất với UBND thành phố Nha Trang về việc xây dựng hệ thống bếp ăn tiện lợi - đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường Mầm non, Tiểu học của thành phố Nha Trang. Đề xuất này đã được UBND thành phố Nha Trang chấp thuận tại văn bản số 3964/UBND-VP ngày 24/6/2021; tiếp đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thực hiện tại văn bản số 718/GDĐT-TH-MN ngày 24/6/2021.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo, việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Stargate và các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phải được xây dựng "trên tinh thần tự nguyện, thống nhất giữa Ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh và Stargate nhằm đảm bảo chất lượng suất ăn và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh". Việc hợp tác này phải được xây dựng dựa trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, công khai và minh bạch.

Stargate đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Chủ trương này góp phần đổi mới hoạt động tổ chức bán trú cho học sinh Mầm non, Tiểu học tại thành phố Nha Trang đồng thời, giảm bớt gánh nặng cho Ban giám hiệu cũng như giáo viên nhà trường. Bên cạnh đó cũng giúp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức bán trú, tiết kiệm được nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường và ngân sách địa phương.

Đặc biệt, chất lượng bữa ăn của học sinh được nâng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Stargate sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho các bữa ăn của học sinh.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Stargate thành lập từ năm 2003, là một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước trong việc cung cấp suất ăn cho các trường học và khu công nghiệp. Với hơn 18 năm hoạt động, Công ty đã được cấp Chứng nhận hệ thống Quản lý an toàn Thực phẩm Quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005, HACCP; được tặng Huy chương vàng về chất lượng an toàn và đặc biệt được tặng "Cúp vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng" do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Stargate đảm bảo quy trình chế biến thực phẩm nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Tập đoàn Stargate đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để cung cấp suất ăn học đường theo chủ trương của UBND TP. Nha Trang và Phòng Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, mọi suất ăn luôn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, theo thực đơn tiêu chuẩn do Ajinomoto quy định nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho các cháu học sinh, góp phần tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh.

Trường Thịnh