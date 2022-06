Thi tốt nghiệp THPT 2022: Không gây áp lực cho thí sinh và giám thị

Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở các tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh và Nam Định.

Phú Thọ: Bố trí chỗ ở miễn phí cho thí sinh

Theo báo cáo của Phú Thọ, toàn tỉnh có 60 đơn vị với tổng số 15.883 học sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi, 708 phòng thi. Tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thành phần tham gia tổ chức kỳ thi với 2.651 người (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công an, y tế, điện lực, viễn thông,…) cùng lực lượng dự phòng khoảng 300 cán bộ quản lý, giáo viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Phú Thọ

Để hỗ trợ thí sinh, song song với công tác phối hợp giữa Sở GDĐT với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi rà soát, nắm bắt các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thí sinh vùng sâu, vùng xa để có phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho thí sinh và người nhà trong những ngày thi.

Đối với những thí sinh ở xa, đi lại khó khăn các điểm thi đã bố trí chỗ ở trọ tại nhà dân và nhà công vụ đơn vị. Hiện tỉnh đã chuẩn bị trên 300 chỗ ở cho thí sinh, chủ yếu tại khu vực các huyện miền núi.

Một số trường đã bố trí suất ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 100.000đ/ngày cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng phương án đưa đón những thí sinh trong điều kiện thời tiết bất thường xảy ra như mưa to, bão, lũ,…và phương án phòng, chống dịch bệnh. Các điểm thi đã bố trí đội ngũ sinh viên, học sinh tình nguyện hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh lưu ý địa phương cần quan tâm đặc biệt tới công tác y tế trước tình hình xuất hiện thêm biến chủng mới Covid-19 cùng các phương án phòng tình huống mưa lũ, mất điện.

Thứ trưởng đề nghị, tỉnh Phú thọ tập trung vào công tác tập huấn, phổ biến quy chế cho giáo viên và học sinh, kiểm tra xác suất để đảm bảo các thầy cô và các em học sinh hiểu rõ quy chế.

Đồng thời, cần đảm bảo vấn đề an toàn trong cháy nổ, mưa lũ; phối hợp chặt chẽ với Đội Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Công tác phối hợp với phụ huynh học sinh cũng cần được quan tâm, nhằm đảm bảo các em học sinh tuân thủ giờ giấc dự thi.

Để đảm bảo sự công bằng, tin cậy cho kết quả thi, Thứ trưởng nhấn mạnh Ngô Thị Minh nhấn mạnh, công tác kiểm tra phải kỹ lưỡng, làm rõ trách nhiệm từng mắt xích, phân công nhiệm vụ rõ ràng tại từng hội đồng thi, đảm bảo quy trách nhiệm đúng đối tượng trong trường hợp xảy ra trường hợp không mong muốn. Công tác kiểm tra cần đặc biệt chú ý với khu vực in sao đề thi, làm phách, ghép phách, giao nhận đề thi.

Hà Tĩnh: Làm rõ trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia vào công tác thi

Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm nay có 17.371 thí sinh đăng ký dự thi với 751 phòng thi tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi. Sở Y tế đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh, không chủ quan để Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn và đối phó với các phương án dịch bệnh có thể xảy ra.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao những phương án dự phòng cho y tế, an ninh, phòng chống thiên tai, bão lũ…tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đây là kỳ thi mang tầm quan trọng quốc gia và không chỉ của một ngành mà cần sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn đã được đưa vào trong Quy chế rất rõ ràng. Vì vậy, cần phải làm rõ vị trí và trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia vào công tác thi.

Đặc biệt, khi tất cả thí sinh vào làm thủ tục thi, cán bộ coi thi cần kiểm tra kỹ các thiết bị được thí sinh đưa vào phòng thi cũng như sức khỏe của các thí sinh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và chặt chẽ theo đúng Quy chế. Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng hơn công tác tuyên truyền cho các thí sinh, phụ huynh hiểu biết kỹ về những điều nên, không nên làm cũng như chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh, phụ huynh trước khi bước vào kỳ thi.

Nam Định: Huy động lực lượng lớn cán bộ công an làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi

Ngày 28/6, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dẫn đầu đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo đã về kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Nam Định.

Thông tin với đoàn kiểm tra, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định cho biết: Toàn tỉnh có tổng số 19.871 học sinh đăng ký dự thi.

Số thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT là 921 em. Tỉnh sẽ bố trí 35 điểm thi chính thức với 846 phòng thi, mỗi điểm thi có 1 phòng thi dự phòng. Địa phương này cũng huy động khoảng 2.460 cán bộ thực hiện công tác coi thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Hiện nay, các Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề, bài thi, phòng y tế, phòng cho thí sinh diện F0, nơi để đồ của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của Điểm thi theo đúng quy định. Tỉnh cũng đã xây dựng phương án phòng chống dịch cho kỳ thi. Tất cả điểm thi đều có phòng thi dự phòng, phối hợp với y tế địa phương để xử lý tình huống phát sinh.

Công tác in sao và vận chuyển đề thi được địa phương đặc biệt chú trọng, đảm bảo an toàn theo quy định. Các điểm thi được trang bị các thiết bị như camera, tủ an toàn, bố trí lực lượng an ninh giám sát. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai cụ thể đảm bảo nghiêm túc, không gây áp lực cho thí sinh và giám thị.

Trao đổi về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Bùi Quyết Toán cho hay, công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành các văn bản, tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan trong đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là các khu vực in sao đề thi, chấm thi, coi thi. Đến nay, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch như phương án vận chuyển đề thi gốc từ Bộ GDĐT về tỉnh, vận chuyển bản in sao xuống 35 điểm thi.

Dự kiến, trong những ngày diễn ra kỳ thi, Công an tỉnh sẽ huy động lực lượng lớn cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các địa phương làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định cho hay, tỉnh rất quan tâm tới công tác tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ làm công tác thi, do đó công tác này được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, những giáo viên được cử tham gia làm thi cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với công tác an ninh, an toàn, tỉnh xác định phải được làm ngay từ khâu in sao đề, vận chuyển đề, tới tổ chức thi. Lực lượng công an và chính quyền địa phương cấp huyện có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm thi. Các huyện/thành phố có sự phối hợp, chỉ đạo để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi đến dự thi an toàn, với quan điểm của tỉnh, không để thí sinh nào không thể đến được trường thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý tỉnh Nam Định cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về mục đích của kỳ thi, các yêu cầu trước kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; cũng như những tiềm ẩn rủi ro từ các thiết bị công nghệ cao.

Về công tác chuẩn bị, Thứ trưởng nhấn mạnh tới việc chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Trong đó, về đội ngũ làm thi, cần lưu ý bố trí đội ngũ dự phòng đảm bảo số lượng, chất lượng; cần bố trí linh hoạt vị trí để đồ tư trang của thí sinh đảm bảo cách xa tối thiểu 25m, không nên tập trung để đồ của thí sinh ở một điểm mà có thể bố trí nhiều điểm đảm bảo không bị ùn tắc vì đông thí sinh.

Thứ trưởng đề nghị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để không có vi phạm và không thể vi phạm, đảm bảo cho một kỳ thi nghiêm túc. "Nếu còn một thí sinh vi phạm quy chế thì kỳ thi chưa thành công".