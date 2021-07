Thí sinh nói: Đề Khoa học Xã hội "dễ thở", Khoa học tự nhiên nhiều câu khó

Dân trí Kết thúc Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, nhiều thí sinh rời phòng thi cho biết, đề vừa sức nhưng có nhiều câu hỏi khó, độ phân hóa cao nhất là Bài thi Khoa học tự nhiên.

Thanh Hóa: Dễ "ăn" điểm ở những câu đầu của đề thi tổ hợp

Nhiều thí sinh tại Thanh Hóa đánh giá, các môn thi của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội chỉ dễ ăn điểm ở những câu đầu nhưng độ khó tăng dần ở những câu cuối.

"Những câu đầu của các môn tự nhiên tương đối dễ nhưng càng gần về những câu cuối thì độ khó tăng dần, có sự phân loại học sinh rõ rệt. Đặc biệt, khoảng từ 5 câu cuối, phải học sinh khá giỏi mới có thể làm được.

Nhìn chung đề 2 môn Hóa học và Sinh học vừa tầm, môn Vật lý khó hơn. Em nghĩ các bạn có kiến thức căn bản sẽ cầm chắc điểm 7 trong tay", thí sinh Trịnh Công Thành, điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn chia sẻ.

Thí sinh tại Thanh Hóa hoàn thành ngày thi thứ 2 (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Cũng tại điểm thi này, sinh Lê Thị Thanh Hà cho biết: "Đề bám khá sát kiến thức cơ bản, tuy nhiên đề thi Địa lý khó hơn, các câu đầu rất dễ ăn điểm còn các câu sau tăng dần độ khó".

Với đề thi môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho biết, các câu hỏi khá phong phú, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức nếu không sẽ bị nhầm lẫn gây mất điểm.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, ngày thi thứ 2, trong số 11.038 thí sinh đăng ký dự thi tổ Khoa học tự nhiên có 72 lượt thí sinh vắng thi; tổ Khoa học xã hội vắng 357 lượt thí sinh trong tổng 28.990 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi bố trí 10 phòng cho 15 thí sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Nghệ An: Nhiều thí sinh "than" đề tổ hợp khó hơn năm ngoái

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, có hơn 9.800 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và hơn 23.600 thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội (chiếm gần 70% tổng số thí sinh dự thi).

Thí sinh là chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bàn luận sau môn thi tổ hợp tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 trong điều kiện khí hậu mát mẻ. Theo ghi nhận của PV Dân trí, phần lớn thí sinh có chung nhận định đề thi cả hai tổ hợp năm nay khó hơn năm ngoái.

Thí sinh Nguyễn Hoài Mạnh Hùng (điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An), dự thi tổ hợp KHTN cho biết: "So với năm ngoài em thấy đề thi năm nay khó hơn. Tuần suất câu hỏi khó bắt đầu sớm hơn. Do chưa có sự chuẩn bị kỹ, em làm chưa được tốt lắm so với khả năng của mình nên chỉ đạt tầm 25-26 điểm cho cả 3 môn".

Thí sinh Nghệ An nhận định về đề thi tổ hợp

Thí sinh Trần Hoàng Nhật Mai đăng kí thi tổ hợp môn KHXH để xét tốt nghiệp. Nữ sinh này cho rằng, với đề thi năm nay đối với thí sinh xét tốt nghiệp là vừa phải nhưng em làm bài thi môn Giáo dục công dân chưa được tốt lắm nhưng tự tin đủ điểm xét tốt nghiệp.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lộ rõ sự phấn khích sau khi kết thúc bài thi môn tổ hợp (Ảnh: Hoàng Lam).

Đăng ký thi tổ hợp môn KHXH để lấy điểm xét tuyển vào khoa quan hệ công chúng, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, thí sinh Trần Kiều Anh cho rằng đề thi năm nay khó hơn đề năm ngoái một chút. Tuy nhiên, các câu hỏi không làm khó được em do đã được ôn luyện kỹ càng từ trước.

"Vài câu hỏi môn Địa lý em trả lời không tự tin lắm. Em nghĩ mình có thể đạt 9 điểm mỗi môn", Kiều Anh chia sẻ.

Trong buổi thi thứ 3, toàn tỉnh Nghệ An có 33 thí sinh vắng thi không lý do, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Bình Định: Đề tổ hợp Khoa học Tự nhiên phân hóa cao, Lịch sử khó có điểm liệt

Kết thúc buổi thi sáng nay, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Quốc học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho rằng, đề thi tổ hợp Khoa học xã hội khá vừa sức, toàn bộ kiến thức đều nằm trong chương trình đã ôn tập. Riêng đề thi Lịch sử cần kiến thức sâu, tư duy logic.

Thí sinh tỉnh Bình Định hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Ảnh: Doãn Công).

Thí sinh Lê Thành Tiến (lớp 12X3, trường THPT Quốc học Quy Nhơn) nhận xét: "Đề thi môn Địa lý và Giáo dục công dân khá dễ. Môn Địa lý kiến thức trong sách giáo khoa, đặc biệt nhiều câu hỏi vận dụng Atlat nên không quá khó. Về Giáo dục công dân, chủ yếu lý thuyết và giảm câu hỏi tình huống. Em tự tin 2 môn này phải đạt trên 7 điểm. Riêng đề Lịch sử cá nhân em chắc chỉ cố gắng không để bị điểm liệt".

Trong khi đó, ở bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, phần lớn thí sinh đánh giá khó và có độ phân hóa cao.

Nhiều thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên đánh giá đề thi khó hơn năm ngoái (Ảnh: Doãn Công).

Nếu so với đề năm ngoái, đề thi 3 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay khó hơn nhiều. Năm ngoái, từ câu 35 mới bắt đầu khó dần, còn năm nay cả 3 môn, từ câu 30 trở đi là khó. Cả 3 môn tổ hợp này, em nghĩ mình chỉ đạt chỉ 6-7 điểm", thí sinh Đinh Khánh Duy (lớp 12A trường THPT Quốc học Quy Nhơn), nhận định.

Thí sinh Cần Thơ: Bài thi tổ hợp tự nhiên và xã hội vừa sức dễ đạt điểm 7

Sáng 8/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp Koa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, nhiều thí sinh cho biết tổ hợp tự nhiên và xã hội vừa sức dễ đạt điểm 7.

Các thí sinh Cần Thơ vui vẻ khi buổi thi sáng nay kết thúc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trưa nay, hơn 11.000 thí sinh Cần Thơ hoàn thành 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Xã hội. Các cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Kết thúc buổi thi trưa nay, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Ninh Kiều) cho biết đề thi tổ hợp Khoa học xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều đã học, chủ yếu lớp 12. Các sĩ tử cho biết, với khối kiến thức học được trên lớp dễ dàng đạt từ 7 điểm trở lên.

Em Nguyễn Thị Hải Lan cho biết, đề Địa và đề Sử không khó nhưng một số câu trong đề đòi hỏi thí sinh suy luận nhiều hơn là ghi nhớ, học vẹt.

"Đề Sử và Địa em thấy khá vừa sức, em không xét tuyển các môn này nhưng vẫn làm bài khá ổn. Em khá ấn tượng với đề Giáo dục công dân vì đưa một số câu hỏi liên quan đến tình hình dịch Covid-19 vào trong đề thi", em Lan cho biết.

Còn thí sinh Nguyễn Vũ Anh Phúc bày tỏ: "Việc thi dồn nhiều môn trong 150 phút cũng khiến em gặp áp lực nhưng may mắn đề thi năm nay ở các môn xã hội khá dễ và vừa sức. Hầu hết các bạn chung thi chung phòng với em đều làm kịp giờ".

Nhìn chung, các thí sinh đều giữ tinh thần thoải mái trước và sau khi hoàn thành bài thi, đây sẽ là động lực cho các sĩ tử tiếp tục làm nên những thành tích tốt ở môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ diễn ra vào chiều nay.

Đà Nẵng: Đề thi môn Lý khó, các môn xã hội "dễ thở"

Tại Đà Nẵng, kết thúc các môn thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thí sinh ra về với tâm trạng khác nhau. Nhiều thí sinh có nhận định, đề thi môn Lý khó, trong khi đó các môn thi khoa học xã hội "dễ thở" hơn.

Thí sinh Quách Gia Bảo (tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết, em thi cả 3 môn khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học và Sinh học, trong đó môn Lý em làm bài được khoảng 3 điểm, 2 môn còn lại mỗi môn được khoảng 8 điểm.

Thí sinh ở Đà Nẵng trao đổi đề thi sau khi kết thúc các môn thi sáng 8/7 (Ảnh: Khánh Hồng).

"Năm nay đề thi môn Lý khó, 2 môn còn lại dễ hơn. Đề thi có sự phân loại học sinh cao và độ khó đi từ từ chứ không bị ngắt đột ngột như các năm trước", thí sinh Gia Bảo nhận định.

Còn thí sinh Nguyễn Thùy Dung (tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) thi các môn Khoa học xã hội cho biết, đề thi cả 3 môn Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân dễ.

"Bản thân em thấy đề thi cả 3 môn Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân đều dễ. Mỗi môn thi, em làm được khoảng từ 38 - 40 câu", thí sinh Thùy Dung nói.

Thí sinh Dương Quốc Bảo (tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) - thi các môn Khoa học xã hội cũng cùng chung nhận định, đề tương đối vừa sức với các thí sinh nhưng môn Giáo dục công dân hơi dài.

Quảng Trị: Đề thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) "dễ thở"

Tại Quảng Trị, nhiều thí sinh hoàn thành bài thi các môn tổ hợp, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 với tâm trạng phấn khởi.

Các thí sinh đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) "dễ thở", đề thi Khoa học tự nhiên (KHTN) có sự phân hóa cao.

Thí sinh Nguyễn Sỹ Khánh (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đánh giá, đề thi môn KHXH không quá khó. Đề bài môn Sử và GDCD không khó, môn Địa có nhiều câu sử dụng Atlat và kỹ năng phân tích biểu đồ, nhưng không khó để đạt điểm trung bình.

"Càng về cuối đề thi, những câu khó tăng dần để phân loại thí sinh. Đề môn Sử có nhiều câu hỏi thú vị, em dự đoán mình làm được khoảng 80%", em Khánh nói.

Thí sinh Quảng Trị hoàn thành bài thi các môn tổ hợp, thoải mái rời phòng thi (Ảnh: Đăng Đức).

Cùng chung nhận định, thí sinh Nguyễn Thị Hoài Hương đánh giá, đề thi các môn xã hội tương đối dễ, nhưng các câu cuối đề thì mức độ khó tăng dần. Với đề thi này, các thí sinh nắm được kiến thức cơ bản sẽ đạt được khoảng 60-70% bài thi.

"Đặc biệt, đề thi môn Địa tương đối dễ, chủ yếu kiến thức sách giáo khoa, có sử dụng kiến thức từ Atlat", em Hương nói.

Đề thi KHTN khó, có sự phân hóa

Rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, thí sinh Nguyễn Trần Tiến Đạt (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đánh giá, đề thi các môn tự nhiên có sự phân hóa rất rõ, mức độ khó tăng dần vào những câu cuối của mỗi đề thi.

Thí sinh nhận định đề thi không quá khó.

Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Duyên cho rằng, đề thi môn Hóa học và Sinh học có sự phân hóa cao. Với những học sinh lực học trung bình, cơ hội đạt điểm 7 rất khó.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hoài (học sinh trường THPT Đông Hà) nhận định, đề thi tổ hợp các môn tự nhiên tương đối vừa sức. Các thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình.

Thí sinh Sóc Trăng hoàn thành buổi thi sáng 8/7 (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Thí sinh Sóc Trăng, Bạc Liêu: Đề vừa sức

Kết thúc môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội sáng 8/7, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng rời phòng thi với nét mặt tươi vui vì đề không gây khó cho các em.

Thí sinh Diễm Xuân (THPT Mỹ Xuyên) phấn khởi cho biết: Sáng nay em thi tổ hợp KHXH với tâm trạng có chút hồi hộp. Nhưng khi cán bộ coi thi phát đề, em thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi đề không quá khó. Ở môn Lịch sử, em tự chấm mình làm được khoảng 6 điểm; môn Địa lý được khoảng 8 điểm; môn GDCD trên 8 điểm".

Thí sinh Kim Mai (thi điểm trường THPT Mỹ Xuyên) đăng ký thi tổ hợp KHTN cũng phấn khởi khi các bài thi ở tổ hợp này đều hoàn thành. "Trong 3 môn của tổ hợp KHTN, em chấm môn Sinh học và Hóa học là điểm cao nhất, khoảng trên 8 điểm, còn môn Vật lý khoảng 6-7 điểm".

Sáng 8/7, 6.000 thí sinh Bạc Liêu đã hoàn thành 2 bài thi Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên. Nhiều thí sinh cho biết đều làm được bài với kết quả khả quan.

Thí sinh Ngọc Thương (thi tổ hợp KHTN) cho biết, đề thi không quá dài, rất vừa sức, trong thời gian 50 phút nếu học tốt có thể làm dư thời gian. "Em thấy có những câu khó phân loại dành cho học sinh khá, giỏi, còn nhiều câu dành cho học sinh trung bình có thể lấy điểm 5-6".

Thí sinh Bạc Liêu cùng xem lại đề thi sau khi hoàn thành sáng 8/7 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Còn thí sinh Minh Trâm (thi tổ hợp KHXH) thì đánh giá, đề thi môn GDCD khá hay. Nhiều nội dung rất thiết thực với đời sống hiện nay như quyền bầu cử, tự do ngôn luận, bình đẳng... "Em làm được khoảng 70-80% môn thi này".

Theo ngành giáo dục Bạc Liêu, ở bài thi tổ hợp KHTN vắng 6 thí sinh, còn tổ hợp KHXH vắng 9 thí sinh, đều là thí sinh tự do.

Quảng Nam: Đề thi Hóa hóc búa, nhiều thí sinh chỉ làm được khoảng 50%

Kết thúc buổi thi sáng nay, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, đề thi tổ hợp Khoa học xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều nằm trong chương trình đã ôn tập.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh cho hay chỉ mong đạt điểm trung bình từ 6-7 điểm. Thí sinh Trần Thị Ngọc Phú (lớp 12/5, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, đề Địa không khó, các câu hỏi ít đánh đố, chủ yếu kiến thức lớp 12.

Thí sinh ở Quảng Nam đánh giá đề thi môn Hóa khó.

Đề thi Lịch sử có một số câu hỏi khó mang tính hệ thống, các bạn khá giỏi học bài kỹ mới làm được.

Thí sinh Nguyễn Vũ Cẩm Quỳnh (lớp 12/3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: Đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt. Ở bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (môn Lý, Hóa, Sinh), có môn Hóa được đánh giá khá hóc búa với nhiều câu hỏi khó và mới lạ với các thí sinh.

"Đề Hóa năm nay khó hơn em nghĩ. Em chỉ có thể làm được khoảng 50%. Đề có nhiều câu hỏi rất hóc búa. Em nghĩ học sinh khá giỏi cũng khó để có được điểm tối đa", em Quỳnh chia sẻ.

