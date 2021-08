Thi đợt 2, thí sinh ngoài tỉnh đến An Giang dự thi phải xét nghiệm âm tính

Dân trí Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, năm 2021, An Giang có 1770 thí sinh đăng ký dự thi. Có 2 thí sinh ngoài tỉnh đến An Giang dự thi, 2 thi sinh này phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 2/8, có 3.152 thí sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp/4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2, còn lại 1.770 em muốn thi.

Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh trong công tác tuyển sinh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang sẽ tổ chức cho các em tham gia thi tại 11 điểm thi thuộc 4 huyện, thành phố (Châu Đốc: 3 điểm, An Phú: 2 điểm, Châu Phú: 4 điểm, Tịnh Biên: 2 điểm).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt 2 năm 2021, An Giang bố trí 12 thí sinh trong một phòng thi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Minh Anh).

Mỗi phòng thi chỉ bố trí 12 thí sinh để đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch (ngoài ra, có 2 thí sinh tỉnh Hậu Giang và một thí sinh tỉnh Kiên Giang gửi sang dự thi, được bố trí vào Điểm thi THPT Trần Văn Thành- huyện Châu Phú).

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết: "Các thí sinh ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi vào tỉnh An Giang. Điểm thi sẽ bố trí các thí sinh này vào phòng thi dự phòng và tổ chức xét nghiệm nhanh các thí sinh này vào sáng ngày 6/8".

Đối với 2 thí sinh ngoài tỉnh đến An Giang dự thi phải được xét nghiệm âm tính trước khi đến An Giang (Ảnh: Minh Anh).

Cán bộ coi thi ở địa phương nào được điều động coi thi tại các điểm thi ở địa phương đó. Hầu hết cán bộ coi thi đều đã được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.

Ngày 3-4/8, ngành chức năng tổ chức xét nghiệm cho tất cả cán bộ tham gia công tác thi thí sinh. Ngày 5/8 sẽ tổ chức sinh hoạt cho cán bộ coi thi và thí sinh bằng hình thức trực tuyến.

Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết: "Sở GD-ĐT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại 11 điểm thi. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) của cả hệ thống chính trị, tin tưởng tỉnh An Giang sẽ tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh".

Nguyễn Hành