Thành tích ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của học sinh SIS Hạ Long

Đây cũng là khóa đầu tiên của SIS Hạ Long tham gia kỳ thi này. Kết quả thi của các em học sinh là minh chứng rõ rệt cho chất lượng đào tạo của trường với phương pháp giảng dạy và chương trình học chất lượng vượt trội; được hỗ trợ, giám sát và đánh giá bởi các chuyên gia giáo dục từ Tập đoàn Giáo dục KinderWorld.

Thỏa sức lựa chọn đại học trong nước và quốc tế

Chúc mừng bạn Vũ An Ninh đã đạt điểm thi tốt nghiệp rất tốt, với kết quả đó em đã chọn xét tuyển vào trường Kinh tế Quốc Dân theo đối tượng 04 (quy đổi điểm Ielts 7.5 thành 14 điểm). Cụ thể: Khối D01 (Toán, Văn, Anh): 30 điểm; khối D10 (Toán, Anh, Địa Lý): 31 điểm; khối D09 (Toán, Anh, Lịch Sử): 30,75 điểm. Đây là những số điểm vô cùng ấn tượng giúp An Ninh dễ dàng nhập học vào các trường đại học tốp đầu trong nước. Ngoài ra, em còn xuất sắc tốt nghiệp Cấp 3 với tấm bằng IELTS 7.5 và nhận học bổng 40% học phí vào Đại học Swinburne và Đại học Greenwich. Tại trường, hằng năm, An Ninh luôn là chủ nhân của chiếc cúp dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập ở cả hai chương trình giáo dục Việt Nam và Quốc tế.

Bên cạnh đó, Lục Hoàng Tú Anh đã xuất sắc được nhận vào học tại Đại học RMIT Việt Nam cùng với tấm bằng IELTS 7.0. Tú Anh chia sẻ, những ngày đầu bước vào Trường, em còn băn khoăn, lo lắng không biết mình sẽ học tập như thế nào ở một môi trường mới. Nhưng chỉ sau một thời gian được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy cô em đã tự tin hơn rất nhiều. Thành tích học tập tiến bộ rõ rệt qua các kỳ thi.

Đỗ Lâm Tùng - cậu học trò có điểm đầu vào cách khá xa các bạn đã thành công nhập học vào Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Nhờ sự kèm cặp, thay đổi phương pháp dạy học, định hướng tương lai của các thầy cô mà cậu đã đạt được danh hiệu Học sinh giỏi với điểm trung bình các môn lên đến 8,3 điểm.

Phụ huynh cũng bày tỏ lời cảm ơn đến với Nhà trường và các thầy cô đã hết lòng tận tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ học sinh suốt lộ trình học tập. Mẹ của học sinh Tú Anh chia sẻ rằng: "SIS @ Hạ Long là ngôi trường đáng đầu tư vì ở đây các con có quyền tự do biểu đạt, được hưởng sự an toàn và các phúc lợi, có phong cách học tập cá nhân, quyền riêng tư, nhận được sự đánh giá công bằng và được tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong học tập".

Chương trình giáo dục ưu việt tại SIS Hạ Long - bước đệm vững chắc cho bậc đại học

Thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld bao gồm 15 học xá trên cả nước, SIS Hạ Long cung cấp chương trình học song ngữ ưu việt kết hợp giữa chương trình giáo dục của Việt Nam với các môn học của Singapore và Cambridge dành cho học sinh Việt Nam và học sinh nước ngoài từ bậc mầm non đến Trung học phổ thông.

Ngoài ra, chương trình học tại SIS Hạ Long tập trung nâng cao kỹ năng tiếng Anh khi học 100% với các giáo viên nước ngoài có bằng cấp và chuyên môn sư phạm, giúp các bạn học sinh tốt nghiệp cấp 3 sở hữu ngay tấm bằng IELTS quốc tế và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, từ đó dễ dàng nhập học vào các trường đại học quốc tế trong và ngoài nước.

Bên cạnh phương pháp sư phạm tiên tiến, ứng dụng các công nghệ học tập hiện đại như tiếng Anh bổ trợ DynEd, STEM robotics, SIS Hạ Long còn tạo ra một môi trường học sáng tạo, và thử thách, thúc đẩy phát triển từng cá nhân và rèn luyện kỹ năng mềm thông qua các chương trình trải nghiệm và khám phá ngoài trời của Outward Bound Việt Nam (OBV), giúp các học sinh tự tin trở thành các công dân toàn cầu.

SIS Hạ Long tuyển sinh từ bậc mầm non đến Trung học phổ thông, cung cấp chương trình Song ngữ kết hợp cùng các môn Cambridge cho học sinh nước ngoài và học sinh Việt Nam.

