Thanh Hóa: Trung tâm trả lại học phí thi IELTS cho thí sinh

Ngày 10/11, Tổ chức giáo dục IDP thông báo tạm hoãn các kỳ thi IELTS tại Việt Nam, xuất phát từ tình huống bất khả kháng.

Liên quan đến việc tạm hoãn tất cả các kỳ thi IELTS tại Việt Nam, chiều 10/11, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ nói chung, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nói riêng của nước ngoài có xu hướng phát triển cả về quy mô, hình thức, ngôn ngữ.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề bất cập.

Tại Thanh Hóa, Trung tâm giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức là một địa điểm tổ chức thi IELTS.

Theo ông Lê Quang Hùng, Phụ trách Trung tâm giáo dục quốc tế, đợt thi gần đây nhất tại Trung tâm được tổ chức vào hồi tháng 10 vừa qua. Hiện tại, không có đợt thi nào đang được tổ chức.

Theo lịch dự kiến có một đợt thi vào tháng 12 tới tại Trung tâm. Tuy nhiên, đơn vị đang phải dừng lại do tất cả các lịch thi đã bị hủy.

"Lịch thi được công bố đầu năm trên toàn bộ hệ thống thi trong nước. Hiện tại Bộ GD&ĐT đang yêu cầu các đơn vị tổ chức thi quốc tế phải làm lại hồ sơ nên Hội đồng Anh thông báo trên hệ thống toàn bộ lịch thi của Hội đồng trên toàn bộ Việt Nam hủy, cho nên các lịch thi đã đăng ký tự động hủy theo", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, tại Thanh Hóa đến thời điểm này khoảng 40 thí sinh đăng ký thi. Trung tâm thông báo cho các thí sinh có thể chờ đến khi được Bộ GD&ĐT cho phép đăng ký lại, còn trường hợp nào không chờ sẽ đến làm thủ tục nhận lại lệ phí thi.

"Nhiều bạn cũng cần có chứng chỉ để làm thủ tục, một số người thì đi du học. Các thí sinh cũng hỏi lịch dự kiến khi nào thi lại, tuy nhiên, việc thi lại phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Bộ GD&ĐT, Bộ cho phép thì Hội đồng Anh mới thông báo thi lại", ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, trước tình hình như hiện nay thì Trung tâm sẽ thông báo và trả lại kinh phí cho thí sinh.

"Nếu em nào chờ được thì chờ, nếu không thì Trung tâm sẽ trả lại lệ phí. Chúng tôi đang chờ công văn từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa", ông Hùng cho biết thêm.

Trước đó, ngày 17/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11 của Bộ GD&ĐT, yêu cầu các đơn vị đang phối hợp với các tổ chức khảo thí, đánh giá năng lực tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện các quy định tại Điều 3 Thông tư số 11.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT về vấn đề tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài.

Để nắm rõ việc thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, phóng viên Dân trí đã liên hệ với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tuy nhiên không nhận được phản hồi từ lãnh đạo Sở này.

Điều 3, Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT về Bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định:

1. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức công nhận hoặc để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.

2. Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng sau:

a) Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; không vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; được bảo mật khi sao in, đóng gói, vận chuyển (nếu có), bảo quản và sử dụng; đề thi mẫu được công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ;

b) Quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tin cậy, chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh, ngăn ngừa và loại bỏ các hiện tượng gian lận. Quy trình đăng ký dự thi, quy định về dự thi, tài liệu hướng dẫn thi được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính thức và hợp pháp của Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi;

d) Quy định rõ ràng, chặt chẽ về đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của Các bên liên kết khi tham gia tổ chức thi;

đ) Bảng quy đổi kết quả thi với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) được cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này công nhận;

e) Kết quả thi được công bố kịp thời, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ được cấp đúng thời gian quy định, thủ tục cấp thêm chứng chỉ và việc tra cứu kết quả thi thuận lợi đối với thí sinh; kết quả thi được lưu trên hệ thống dữ liệu để phục vụ việc xác thực kết quả của bài thi trong thời hạn kết quả thi còn hiệu lực; quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại về kết quả thi rõ ràng, thuận lợi cho thí sinh; có biện pháp hiệu quả để bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân.

3. Cơ sở tổ chức thi của Việt Nam cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng sau:

a) Chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đơn vị;

b) Trang thông tin điện tử chính thức, hợp pháp cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ công tác tổ chức thi, xác thực kết quả thi;

c) Cán bộ quản lý của đơn vị có trình độ cử nhân trở lên thuộc các ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài thuộc ít nhất 01 ngôn ngữ mà đơn vị có liên kết tổ chức thi;

d) Trong trường hợp sử dụng cán bộ coi thi của Cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam: mỗi phòng thi phải có ít nhất 1 cán bộ coi thi là giảng viên hoặc giáo viên, các cán bộ coi thi khác phải có trình độ từ cao đẳng trở lên và phải được tập huấn về nghiệp vụ coi thi; có đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thi; có đủ nhân viên phục vụ việc tổ chức thi;

đ) Địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm để tổ chức thi: có đủ phòng thi và các phòng chức năng để tổ chức thi các kỹ năng theo yêu cầu của Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và theo từng đợt thi; phòng thi bảo đảm cách âm, có đủ ánh sáng, bàn, ghế và các trang thiết bị để tổ chức thi; có hệ thống camera giám sát ghi được toàn bộ diễn biến của cả phòng thi liên tục trong suốt thời gian thi, dữ liệu camera được lưu trữ ít nhất 02 năm và được sử dụng theo quy định của pháp luật; có đủ các thiết bị ghi âm, phát âm, ghi hình, phần mềm chuyên dụng đáp ứng yêu cầu tổ chức thi; có thiết bị kiểm tra an ninh (cổng từ hoặc thiết bị cầm tay) để kiểm soát, ngăn chặn được việc thí sinh mang tài liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi; có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh; có phòng làm việc của hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi và bài thi; có hòm, tủ, hay két sắt có khóa chắc chắn để bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn và bảo mật; có hệ thống máy tính gồm máy chủ, các máy trạm, thiết bị bảo mật cho hệ thống, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu điện, nguồn điện dự phòng, các thiết bị phụ trợ bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nếu tổ chức thi trên máy vi tính; trong trường hợp tổ chức thi theo hình thức trực tuyến, phải có đủ phương tiện, thiết bị, thiết bị bảo mật, có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và chống gian lận hiệu quả; có phòng chấm thi (nếu thực hiện chấm thi) bảo đảm an toàn, biệt lập, có camera giám sát được toàn bộ diễn biến trong quá trình chấm thi, dữ liệu camera được lưu trữ ít nhất 02 năm và được sử dụng theo quy định của pháp luật; khu vực thi và chấm thi (nếu thực hiện chấm thi) bảo đảm các yêu cầu an toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ;

e) Công khai, minh bạch lệ phí thi và các loại phí khác liên quan đến quá trình thi cấp chứng chỉ (nếu có); thực hiện giải trình với xã hội về tài chính và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.